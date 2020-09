El director de la serie 'Patria' afirma que "no afecta nada" la polémica sobre los parecidos de la novela de Fernando Aramburu con la biografía del exetarra Iñaki Rekarte

Este viernes se proyectaba en el Festival de Cine de San Sebastián por primera vez la serie Patria, que lleva a la pequeña pantalla la novela homónima de Fernando Aramburu, que ha sido objeto de polémica tras las publicaciones de elDiario.es sobre sus grandes parecidos con la biografía del exetarra Iñaki Rekarte. Aramburu no ha estado presente ni en la proyección de la serie ni en la rueda de prensa, que se ha celebrado este sábado, un día después.

Aramburu defiende que los parecidos en 'Patria' son fruto de la documentación: "No hay en mi novela una sola frase que no sea mía"

Saber más

Arropado por el elenco de actores de Patria, el director, Aitor Gabilondo, ha respondido de forma directa y concisa a la pregunta formulada por este diario: los supuestos parecidos entre un libro y otro "no afectan en nada" ni a la serie, ni a él personalmente, que se ha limitado a añadir que ni tiene "una opinión al respecto", ni le "corresponde opinar", a pesar de haber confesado que también ha leído biografía del exmiembro de ETA Iñaki Rekarte escrita por Mikel Urretabizkaia. Sobre la ausencia de Aramburu en la capital donostiarra, ha señalado que desconocía siquiera si en un inicio el escritor se iba a personal, pero que "se ha cambiado todo con el coronavirus": "Él no vive aquí, vive en Alemania, pero no sé exactamente cuál era el plan ni si él iba a venir".

Aramburu ha defendido recientemente que en su novela "no hay ninguna frase" que no sea suya y ha descrito Patria, como es "un libro con enemigos". Preguntado por si considera que la serie también nace con enemigos, Gabilondo ha respondido que él nunca ha lo ha pensado. "No lo había pensado nunca. Es una historia de ficción que recuerda a situaciones reales, pero es una historia de ficción. No sé si tiene enemigos, pero en cualquier caso, si abre debate, si genera opiniones, si genera controversia, me parece que ya es mucho para una serie de televisión", ha señalado.

Zinemaldia proyectó por primera vez la serie en una sesión que duró nueve horas. "Ayer, a la salida, una mujer vino y me dijo que había que poner la serie en las escuelas porque la gente joven no sabía qué había pasado, que había que contarlo desde otros puntos de vista y que no podíamos hacer como que no había pasado, porque ha pasado", ha contado, en euskera durante la rueda de prensa la actriz Elena Irureta, que da vida al personaje de Bittori.

"No es amnesia, es dolor. Es difícil enfrentarte a todo esto, son muchos años de dificultades para hablar. Había un pacto de convivencia durante muchos años en las cuadrillas, en las familias para intentar evitar ciertos temas.Y ahora ya se puede empezar a hablar", ha apuntado Gabilondo al hablar del silencio de la sociedad vasca en los temas relacionados con la banda terrorista y los años de plomo.

Un silencio que la serie Patria pretende romper porque, según su director, "contar historias unos a otros es sanador" y con ellas "se rompen fronteras". Para ello, se ha buscado el realismo y la sensación pseudo documental "aunque evidentemente es una ficción y se nota y no hay lugar a dudas y todos los personajes son inventados y son de ficción", ha incidido el director.