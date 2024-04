“Los datos son sagrados”, no engañen a los electores, por favor

Pongámonos un poco serios. No es que la campaña se haya desmadrado (más bien todo lo contrario, sigue al tran tran, sin pulsión ni polarización alguna), pero de vez en cuando las candidatas y candidatos deslizan datos que no aguantan la prueba del algodón, son una exageración, están retorcidos hasta hacerlos irreconocibles o, simplemente, se comprueba con facilidad que son mentira.

Y en esas ocasiones —sobre todo en los debates electorales— siempre me acuerdo de Charles Prestwich Scott. El bueno de Charles era un periodista inglés nacido el 26 de octubre de 1846. Durante la friolera de 57 años fue el editor del afamado rotativo progresista 'The Guardian'. En todas esas décadas introdujo nuevas maneras de hacer periodismo y políticas renovadas para los plumillas de la época. Y en momentos históricos en los que las cabeceras de periódicos se dejaban llevar por el ‘mainstream’, incluido el patriotismo mal entendido, Scott ponía pie en pared desde las páginas del rotativo. Por ejemplo, en plena Primera Guerra Mundial, defendió la publicación de puntos de vista minoritarios, acuñados por pacifistas e internacionalistas del momento. A contracorriente totalmente de la marea que dirigía a la opinión pública hacia posiciones más acorde con los gobiernos del momento.

Ese es su legado, pero ha pasado a la historia por una frase contenida en un editorial de The Guardian. “Comment is free, but the facts are sacred. [Las opiniones son libres, pero los datos son sagrados]”. Y para que la ciudadanía vasca pueda estar algo más protegida contra las ‘fake news’ (bulos) y los candidatos sin escrúpulos vamos a hacer un humilde homenaje al bueno de Charles.

No será un torrente de datos descontextualizados, ni hay una afán de llegar a todas partes, pero sí vamos a priorizar algunas de las cuestiones que preocupan a la ciudadanía y que, a buen seguro, formarán parte de los debates (que pueden ser decisivos en esta campaña tan atípica) que, por cierto, ya han arrancado. Esta semana se han celebrado ya el de TVE —en el que no participaron los candidatos a lehendakari de PNV, Imanol Pradales y de EH Bildu, Pello Otxandiano— y el de ETB1, canal público en euskera —sin la participación de la candidata de Vox, Amaia Martínez, que declinó acudir; del candidato del PP, Javier de Andrés, y de la candidata de Sumar, Alba García. Los tres participaron en el organizado por la televisión pública española—.

RGI, ayudas sociales y extranjeros

Este es un clásico de los partidos conservadores (de la extrema derecha-VOX o de la derecha extrema-PP) para azuzar los instintos más xenófobos y racistas del electorado.

En el País Vasco hay en la actualidad 294.421 extranjeros. En relación con las ayudas y con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el 42% de los que la cobran o son pensionistas (14.732) o complementan su trabajo (9.460) con la RGI porque no llegan a fin de mes con lo que ganan. De las 57.334 personas que cobran actualmente la RGI en el País Vasco, 32.858 son mujeres y sólo 19.341 son extranjeros. Euskadi es una de las comunidades más envejecidas del mundo: hay 169 personas mayores de 64 años por cada cien menores de 16. Lo que tendrá un efecto letal en el futuro sistema de pensiones si no se activan políticas públicas de natalidad, de captación y retención de talento y políticas de inmigración inclusivas.

La llegada de personas extranjeras, muchas de las cuales está trabajando y cotizando, se viene produciendo desde el siglo pasado. En menos de una década el peso de este segmento de la población no autóctona ha crecido menos del 60%. Y el número de inmigrantes que cotizan en la CAV se sitúa en 90.575, de los que 21.428 corresponden a países de la Unión Europea y el resto son de fuera del territorio comunitario, según datos publicados en febrero pasado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Paro, conflictividad laboral y absentismo

Aquí, los partidos de gobierno y las fuerzas de la oposición —o el lehendakari actual, del PNV, y su socio de Gobierno, el PSE-EE— presentan la botella medio llena o medio vacía según interese o polemizan desde postulados abiertamente ideológicos.

El País Vasco es la región con la tasa de paro más baja en 2023, del 6,33 %, casi la mitad que la media nacional (11,76%). Está a la cabeza en la tasa de absentismo laboral en España, que se situó en el 7,8 % de las horas pactadas en el tercer trimestre de 2023. Y en el indicador de absentismo por bajas médicas es, después de Canarias, la autonomía con una tasa más alta, el 6,3 %.

También es la comunidad con más conflictividad laboral. Entre enero y noviembre del pasado año se sucedieron 278 -casi la mitad (el 46%), según el CRL, de las huelgas de toda España-, a mucha distancia de Cataluña (131) y de Madrid (82).

Osakidetza y estabilidad laboral

Todas las encuestan han colocado a la antigua joya de la corona vasca, su Servicio de Salud, entre las preocupaciones prioritarias de la sociedad, sobre todo tras la pandemia de la Covid 19. La plantilla de Osakidetza es de 31.011 trabajadores, aunque la oposición suma otras 10.000 personas más que trabajan con contratos temporales. Con las OPEs de 2018-19 las OPEs de reposición (2020-21-22) y la OPE de estabilización (2021) se ha producido una estabilización de 11.177 puestos. Durante toda la legislatura ha habido un incremento estructural, según datos oficiales, de 4.836 plazas. Pese a todo, la temporalidad está en el 48% (es del 40% en Educación y del 12% en la Administración General, cuando Europa ha fijado el límite para los 27 Estados de la unión en un 8%)

En el Servicio Vasco de Salud faltan médicos en 52 especialidades. Las listas de espera han mejorado en los últimos meses, pero los datos oficiales publicados a finales de 2023 revelaban que la demora media en Osakidetza para ser intervenido era de 60 días (46 en el caso de la cirugía cardíaca y 11 en Oncología), de 80 días en consultas externas y de 36 días en pruebas.

En números absolutos, los pacientes pendientes de una consulta con el especialista eran a finales de 2023 de 126.386 -frente a los 95.725 de antes de la pandemia- y los que están citados para una prueba diagnóstica son 52.178 (eran 27.746 en 2019).

Seguridad y Ertzaintza

Este tema es otro de los asuntos que preocupa cada vez más a los ciudadanos, sobre todo en Bilbao y Bizkaia, territorio que sigue acumulando más de la mitad de los delitos que se producen en la comunidad autónoma (aunque en esta provincia se han reducido los robos con violencia en unos 200)

Y, de nuevo, es un tema estrella entre las formaciones ultras, aunque en los debates se están percibiendo algunas similitudes entre las recetas planteadas por la candidata de VOX y por el del PNV. Con todo, Pradales quiso dejar claro en el debate celebrado en ETB1, dirigiéndose a la representante del PP, Laura Garrido, que los populares iban “con VOX” “Y nosotros con VOX no vamos a ningún lado”, subrayó.

Según los datos del Departamento de Seguridad (que incluyen solo los delitos registrados por la Ertzaintza) en el País Vasco se contabilizaron 105.800 infracciones penales. Un 6,8% más que en 2022.

Los delitos que más sensación de inseguridad generan en la población, los robos con violencia, registraron un ligero descenso al pasar de 2.130 a 2.040. Pero han aumentado los robos cometidos en domicilios y los delitos contra la libertad sexual (un total de 920, 120 más que en 2022), algo que enerva especialmente a una sociedad que ya no pasa ni una en violencia machista. En el caso de los delitos sexuales, además, han crecido los tipificados como más graves: de 460 han pasado a 660.

Charles Prestwich Scott sigue siendo un referente para el periodismo de calidad. Y si hubiera nacido en Londres y crecido en los 70 lo habría gozado con Paul Weller, el padrino de los Mods, y su grupo The Jam, formación que dejó para la historia el tema News of the World.

Podía seguir con muchos más ejemplos, pero es que este jueves sale la Gabarra. Y uno quiere compartir la alegría con ese millón de personas que —dicen las autoridades— nos vamos a arrebujar en torno a la Ría del Nervión para celebrar haber ganado la Copa del Rey 40 años después.

40 urte eta gero hau!

Si esto no es histórico… no sé qué lo es.

Y con eso está dicho todo.