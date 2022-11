Denuncian pintadas contra el euskera, el País Vasco y el feminismo en la ikastola Zurriola de Donostia

La Ikastola Zurriola de Donostia ha denunciado la aparición de pintadas en sus paredes “contra el euskera, contra el País Vasco y contra el feminismo”. A través de sus perfiles en redes sociales, la ikastola Zurriola ha señalado que dos paredes del edificio Hurra del citado centro lucen pintadas “atacando las ideas principales” de la ikastola, algo que han calificado de “grave”.

Gaur goizean euskararen, Euskal Herriaren eta feminismoaren aurkako pintadak agertu dira Zurriola Ikastolako Hurra eraikineko bi paretatan, Ikastolaren ardatz diren ideiei eraso eginez. Larria da gertatutakoa, eta, ondorioz, hemen gure salaketa. pic.twitter.com/0U5ygo8EzB — Zurriola Ikastola (@ZurriolaIkastol) 21 de noviembre de 2022

En las pintadas se puede leer 'La violencia no tiene género', 'Bildu igual a ETA', 'Viva España', 'No a la imposición del euskara' y 'feminazis no'. El alcalde donostiarra, Eneko Goia, ha lamentado estos hechos y ha afirmado que las pintadas son “fáciles de borrar, pero por desgracia todavía hay actitudes difíciles de cambiar”.