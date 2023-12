Díaz se reúne con los sindicatos de Osakidetza: “La temporalidad en el sector público vasco no se puede soportar”

Este viernes en Bilbao la vicepresidenta del Gobierno de España y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha tenido varias citas, entre ellas una con una decena de trabajadores y representantes sindicales de Osakidetza. “La temporalidad en el sector privado, gracias al a reforma laboral, se ha reducido intensamente en Euskadi, pero no pasa lo mismo con la temporalidad en el sector público vasco. Las cifras del sector público vasco superan el 46%. Es una barbaridad, casi uno de cada dos. Esto no se puede soportar. Esto quiere decir que tenemos profesionales en el área de la dependencia, en la Sanidad y en la Educación y en un montón de competencias que son exclusivas del Gobierno vasco en las que las condiciones son precarias. No podemos tener profesionales sanitarios, sean celadores, médicos o limpiadoras, en condiciones de precariedad”, ha contestado a este periódico minutos antes de entrar a la reunión que ha tenido lugar en Bizkaia Aretoa, el Paraninfo de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Según ha argumentado Díaz, “la sanidad es una de las principales preocupaciones en Euskadi”. “Es un servicio fundamental que tiene que estar garantizado y, por tanto, necesita trabajadores y trabajadoras en condiciones de estabilidad”, ha detallado. Por su parte, el líder de Sumar en Euskadi, Lander Martínez, ha explicado que están tratando de reunirse con profesionales de distintos sectores de la sanidad, como personal de Osakidetza, personal del servicio de Emergencias y el personal de servicio de Ambulancias que ha convocado tres nuevos días de paro para los días 20, 21 y 22 de diciembre. “Esta reunión trata de poner en el centro la necesidad de los servicios públicos, la necesidad de políticas públicas que sostengan nuestro servicio público de salud, que es una de las joyas de la corona que tiene Euskadi y no solo eso, sino entender cómo todo esto tiene que progresar dentro de un sistema general de cuidados que es necesario para el futuro”, ha detallado a elDiario.es/Euskadi.

Sobre la presencia de la vicepresidenta, Martínez ha recalcado que Díaz “no solo como ministra de Trabajo, sino como líder de Sumar tiene una proyección clara sobre cuál es la política que quiere tener Sumar en Euskadi, sobre la defensa de los servicios públicos y Osakidetza y una proyección clara de cómo queremos que los cuidados tengan protagonismo en la sociedad”, ha señalado.

Preguntado por cómo valora la situación actual en Osakidetza, el líder de Sumar en Euskadi ha insistido en que “Osakidetza es uno de los servicios que cuenta con mejores trabajadores del país, en primera línea de fuego, con uno de los mejores servicios públicos de salud”, sin embargo, Martínez opina que “hay una cierta dejadez por parte del Gobierno vasco que está haciendo que no se de el servicio que se debe dar a la ciudadanía”. “Sobre todo la Atención Primaria a día de hoy está desatendida en muchos aspectos, no solo en médicos y médicas sino en servicios que tienen que fomentarse como la salud mental o la fisioterapia. Tenemos que proyectar por un lado la defensa de los servicios públicos y, por otro, la expansión de estas competencias, la entrada de los servicios oculares, podológicos, etc... Entendiendo que la salud es uno de los elementos más importantes para la sociedad vasca a día de hoy”, ha concluido.

Tras la reunión, de hora y media de duración, la portavoz del sindicato de enfermería Satse, Amaia Mayor, ha trasladado a este periódico que han tratado de “plasmar lo que es la realidad de la profesión”. Para ello, la reunión ha estado compuesta por profesionales de todas las edades y posiciones. También de trabajadores con puestos fijos e interinos. “Ha sido una reunión muy cordial. La vicepresidenta ha sido muy cercana. Hemos querido plantearle problemas de las enfermeras en general y otros que también pasan en toda Osakidetza y afectan a Euskadi. Hemos planteado sobre todo cuestiones que creemos que ella desde su posición de Gobierno puede dar solución”, ha explicado.

“Osakidetza no es una isla”

Entre las cuestiones concretas que su sindicato ha trasladado a la vicepresidenta está la falta de prestigio de las enfermeras. “Hay un tema que compete al Estado que es la clasificación profesional. Queremos que las enfermeras estén al mismo nivel que otros grados universitarios. Somos una profesión feminizada y nos dedicamos al cuidado y creemos que esto nos penaliza”, ha lamentado Mayor.

Según la representante del sindicato Satse, la ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), por la que los funcionarios públicos se agrupan en distintas categorías, deja a las enfermeras “en subclasificación en muchos ámbitos”. “Se ha comprometido a ver en qué situación está en el Congreso de los Diputados y dice que va a revisarlo. Hemos solicitado seguir hablando con ella porque la situación de la profesión es difícil y queremos mantener su contacto”, ha señalado.

En cuanto al estado general de Osakidetza, Mayor ha afirmado que “no es una isla”. “Ya toca dotar la plantilla de profesionales, sobre todo en Atención Primaria, medir las cargas de trabajo y hablar de los ratios de profesional y pacientes. Tenemos una gran falta de profesionales para el relevo generacional en muchas categorías, hay que incrementar las plazas universitarias públicas y eso es una competencia estatal, por eso se lo hemos trasladado. Queremos poner fin a las duras condiciones de trabajo del personal porque se está maltratando a la plantilla”, ha insistido Mayor.

Sobre la temporalidad de Osakidetza Mayor ha recalcado que desde el Departamento de Salud “se sigue malinterpretando la normativa estatal a la hora de reducir la temporalidad al 8%”. “Ahora mismo tenemos una situación de olla a presión en Osakidetza con el personal temporal al que se le están dando contratos sueltos de sustitución a días sueltos y eso conlleva a que les afecte a sus prestaciones a la seguridad social, que no puedan pedir el desempleo, que no se les de la antigüedad y hasta que en esos días sueltos no cobren por el trabajo que hacen porque los cierres de nómina son muy pronto y no tienen acceso ni a la nómina ni al fichaje”, ha alertado Mayor, quien también detalla que han trasladado a la vicepresidenta la falta de negociación colectiva con el Departamento de Salud del Gobierno vasco.