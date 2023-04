El director de gabinete de Ayuso en Durango: “En el País Vasco hay un ambiente irrespirable, sin libertad ni democracia”

El exportavoz del Gobierno de España con José María Aznar y jefe de gabinete con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, del PP, ha afirmado este sábado en Durango que en Euskadi hay un “ambiente irrespirable, sin libertad ni democracia”, lo que lo sitúa “fuera de Occidente”.

La presencia de de Rodríguez en la campaña del PP vasco de Carlos Iturgaiz viene motivada por su presencia como último de la lista en esta localidad de Bizkaia, donde el partido ha enviado como candidato al concejal en Bilbao Carlos García. La propia Díaz Ayuso es candidata también en la capital vizcaína, también cerrando simbólicamente la lista. En su intervención, recogida por Europa Press, el dirigente del PP ha reconocido que ha acudido a Euskadi a “molestar a los que no creen en la libertad” y ha considerado que Sabino Arana, fundador del PNV, es “el político que más daño ha hecho a esta tierra”.

Tras mostrarse muy crítico con los nacionalismos, a los que ha acusado de “carcomer”, ha incidido en que para formar parte de Occidente y defender sus valores, es necesario contar con democracia, libertad y transparencia en la gestión“, entre otras cuestiones, algo que a su entender no se da en Euskadi. ”Hasta el PSOE se ha marchado de Occidente“, ha añadido. Asimismo, ha acusado a los partidos que apoyan la ley vasca de educación de ”estar mal de la cabeza“. Se ha referido a un proyecto conocido esta semana y presentado por el Gobierno de Iñigo Urkullu. Ese texto ha recibido las críticas de PSE-EE y EH Bildu y el 'no' de Elkarrekin Podemos. PP, CS y Vox ya habían adelantado que no lo apoyarían en ningún caso. la tesis del PP es que se pretende hacer desaparecer el ”español“ de las aulas. El documento recoge que ambos idiomas oficiales, euskera y castellano, deberán tener el mismo nivel (B2) al término de la etapa obligatoria.

Según Rodríguez, toca “abrir las ventanas” en Euskadi para que entre la libertad y se supere el actual “ambiente irrespirable”, algo que “sólo puede hacer el PP”. Y ha añadido: “Hubo otro Durango no gobernando por [EH] Bildu y otro País Vasco no gobernado por nacionalistas. Los últimos 35 años son una anomalía en el País Vasco. ¿Desde cuándo los vascos son gente que pone fronteras contra nadie y son tristes y tienen que llevar el pelo a tazón cortado con hacha?”, ha espetado. También ha criticado, en una localidad que fue bombardeada por los fascistas italianos en la Guerra Civil, que la izquierda “llore” por el “pasado”: Nosotros somos los hijos de la democracia y de la libertad. Esa es la diferencia en España, que ellos lloran por un pasado y nosotros estamos mirando al futuro“.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Iturgaiz, ha considerado que ETA “no mata, pero manda a través de sus secuaces de EH Bildu”, quienes hacen “apología” de la banda terrorista. En este contexto, ha criticado las “mentiras” del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y que no tenga escrúpulos en pactar con “los etarras de EH Bildu”.