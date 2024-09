EH Bildu contra el acto de la Guardia Civil en la calle por el 12 de octubre: “Es responsable de la tortura en Euskal Herria”

La coalición EH Bildu ha calificado de “inaceptable” que la Guardia Civil vaya a conmemorar la fiesta nacional de España y la del cuerpo el 12 de octubre con un acto en el centro de Vitoria por vez primera. Sostiene que es “responsable de la tortura en Euskal Herria, con miles de víctimas”. Además, ha acusado al Gobierno municipal de PNV y PSE-EE de “complicidad” con el “blanqueamiento” y “normalización” del instituto armado. “En Euskal Herria todo el mundo sabe qué es la Guardia Civil. Querer blanquearla no es de recibo. La convivencia democrática no es compatible con intentos de blanqueamiento de la violencia de Estado, como la tortura o la guerra sucia, en la que la Guardia Civil ha sido, junto con otros, gran protagonista”, ha censurado EH Bildu, que ha pedido también la salida de los efectivos de este cuerpo.

En un comunicado, la formación soberanista ha mostrado su “honda preocupación” ante lo que ve como “un salto cualitativo” ante la previsión de que haya “un desfile militar en el centro de la capital alavesa, en concreto en la plaza donde se ubica el Ayuntamiento”. La Guardia Civil también ha hecho una exhibición en Bilbao y la Policía Nacional igualmente salió a las calles tanto de Bilbao como de Vitoria, todo este 2024.

Según EH Bildu, este anuncio tiene como objetivo “tratar de normalizar y blanquear” al instituto armado que, “tal y como recogen los informes oficiales realizados tanto por el Gobierno vasco como el navarro, ha sido el principal organismo responsable de la tortura en Euskal Herria, con miles de víctimas”. Por ello, ha querido manifestar “sin ambages” que es “absolutamente inaceptable que se pretenda blanquear la tortura y se ensalce a la Guardia Civil, humillando así a sus miles de víctimas”.

“Extraña, pero no sorprende, que los adalides de los derechos humanos no hayan dicho nada al respecto, aunque extraña sobremanera que este hecho tenga, al parecer, el aval y la complicidad del Gobierno municipal”, ha añadido. La formación soberanista asegura que este respaldo no le “extraña tanto” si procede del PSE-EE, “que llegó incluso a renegar del propio informe sobre la tortura realizado por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu del que eran parte”, pero sí del PNV, “miembro de ese Gobierno local” en un Ayuntamiento en el que EH Bildu “es primera fuerza”.

Por ello EH Bildu ha querido mostrar su “oposición clara” ante ese “alarde militar del nacionalismo español” y el “intento de blanqueamiento y ensalzamiento de la tortura”. “Es inaceptable blanquear la tortura y humillar a sus víctimas”, ha añadido. Por ello, ha advertido de que el Consistorio de Vitoria-Gasteiz y su gobierno “deben reconsiderar su posición”. “El 12 de octubre -fiesta nacional de España- los vascos no tenemos nada que celebrar”, ha concluido.