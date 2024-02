EH Bildu y PNV llevan su pugna electoral al Parlamento Vasco con críticas cruzadas sobre la ley de Transparencia

Aunque todavía no hay fecha para las elecciones vascas, EH Bildu y PNV han llevado su pugna electoral a la sesión de este lunes en comisión del Parlamento Vasco en la que se presentaba la ley de Transparencia del Gobierno de Iñigo Urkullu. La coalición abertzale ha denunciado que el lehendakari completará tres legislaturas sin aprobar una norma básica -con la que ya cuenta el resto de comunidades autónomas- y que la propuesta actual llega en el tiempo de descuento de la legislatura, sin margen material para que sea aprobada. Su portavoz, Ibai Iriarte, además de cuestionar la voluntad del PNV y de su socio, el PSE-EE, contra la corrupción, ha añadido también que “no se puede obviar” que “pueden surgir otros Gobiernos” después de las elecciones. “La regeneración política es necesaria y hace falta aire frasco”, ha clamado. La consejera responsable del proyecto de ley, Olatz Garamendi, y el portavoz del PNV, Jon Andoni Atutxa, han replicado que hasta el mismo momento de las elecciones hay que continuar trabajando y han lamentado la actitud de EH Bildu.

En el primer calendario legislativo de Urkullu, que es lehendakari desde finales de 2012, no constaba ninguna propuesta en este sentido. Eso sí, se prometió un capítulo sobre ello dentro de la norma general sobre Administración Pública. Sin embargo, en 2015 el Ejecutivo -entonces del PNV en solitario y en minoría- la retiró del Parlamento en vista de la falta de apoyos y el rechazo en bloque de la oposición. Acto seguido, uno de los planteamientos fue separar el texto en dos, creando uno 'ad hoc' para Transparencia. Pero no dio tiempo en lo que quedaba de legislatura, ya que todas las propuestas legislativas -salvo contadas excepciones- decaen cuando se convocan elecciones.

En la legislatura de 2016 a 2020, la segunda, se hizo una promesa para el “primer cuatrimestre de 2018” que nunca se sustanció. Sin embargo, un año antes, PNV y PSE-EE presentaron como partidos una proposición no de ley en la Cámara con la promesa de “agilizar” la tramitación de la norma. Era, en esencia, la propuesta pendiente del mandato anterior. Se presentaron enmiendas y se reunió varias veces la ponencia legislativa, pero dejó de hacerlo en marzo de 2019. El acuerdo estaba casi listo pero había discrepancias al unir en un mismo texto puntos de información pública y otros de participación. Nada se hizo en el tramo final de aquella legislatura a pesar de una oferta de Elkarrekin Podemos al Gobierno para cerrarla y en 2020 volvió a decaer.

El actual es el tercer intento. Con 85 artículos, el PNV lo ha presentado como el “broche” de la legislatura. La iniciativa se presentó a finales de noviembre, incluso después que ya se conociera que Urkullu no iba a continuar y que el PNV optaba por Imanol Pradales. El texto ha tenido diferentes vicisitudes en su tramitación -incluso informes negativos adelantados por este periódico que pedían ampliar a instituciones como el Parlamento los objetivos de publicidad- pero Garamendi ha querido arrancar su presentación de este lunes en el Parlamento incidiendo en que el Gobierno ha “cumplido lo prometido” en materia de Transparencia. Incluso se ha permitido criticar al Gobierno central por haber tardado “cuatro años” en aplicar una normativa europea de protección a denunciantes que ahora se tiene que desarrollar en el ámbito vasco. El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, dio también por cumplido este compromiso.

Como parte del argumentario, el Gobierno insiste en que Euskadi “no parte de cero” en materia de transparencia y en que está en cabeza de clasificaciones internacionales sobre la materia. El PSE-EE, sin embargo, ha atribuido esos logros a la etapa anterior, a la de Patxi López, y ha citado la puesta en marcha del perfil del contratante, del código ético o de Irekia, la web de información y participación institucional.

También el PP con críticas y Elkarrekin Podemos-IU ausente

Las explicaciones de Garamendi han recibido una dura réplica desde la bancada de EH Bildu, que ha tenido en Ibai Iriarte a su portavoz aunque habitualmente es Josu Estarrona quien lidera estos temas. “Que esta propuesta se presente en tiempo de descuento a sabiendas de que no hay tiempo para aprobarla demuestra el nivel de interés que le dan a la Transparencia. Ya son tres legislaturas sin que se tramite esta ley. Esto no es una casualidad. La regeneración política es más necesaria que nunca”, ha señalado el representante de la principal fuerza de la oposición y que algunas encuestas apuntan ya como primera fuerza vasca en la próxima legislatura.

Iriarte ha continuado enumerando “docenas” de propuestas de EH Bildu que el Gobierno ha tumbado mientras no presentaba su ley, como las de reforma de organismos actuales de control o las de creación de nuevos instrumentos. “Son doce años sin cumplir la palabra. No será que no han tenido oportunidades”, ha criticado apelando a la falta de “higiene democrática”. “Siempre la misma respuesta: el Gobierno siempre no”, ha seguido para calificar de “marketing” el texto actual.

EH Bildu ha recibido doble respuesta. Por parte del Ejecutivo, Garamendi ha lamentado que EH Bildu no haya entrado a analizar la norma presentada y sus artículos y medidas. “Esperaba otra cosa”, ha afirmado. “Y aquí no hay marketing”, ha apostillado con disgusto por la “soflama” que ha pronunciado la oposición. Desde la bancada del PNV, se ha lamentado que EH Bildu haya querido introducir “otras cosas” en el debate. Atutxa ha ironizado que la coalición es como esos alumnos que empiezan a recoger antes de que suene la bocina del final de clase y que no prestan atención a la materia hasta el final.

Las críticas no han sido exclusivas de EH Bildu. También las ha formulado el PP. Luis Gordillo ha constatado que la iniciativa “llega en el tiempo de descuento”. “Los que estamos aquí tenemos serias dudas de que este proyecto de ley llegue a tramitarse del todo, por lo menos en esta legislatura”, ha insistido. También, entrando en el contenido, ha criticado que no se regule con detalle la potestad de que la ciudadanía pueda presentar propuestas de decretos al igual que está prevista la iniciativa legislativa popular.

Ciudadanos y Vox no se han presentado a la sesión. Tampoco Elkarrekin Podemos-IU en la primera ocasión después de que este viernes se consumara la división del espacio de cara a las elecciones. Podemos irá en solitario e IU ha pactado hacerlo dentro de Sumar. De hecho, nadie de la formación ha estado en la Cámara y su despacho ha permanecido durante la mañana cerrado y a oscuras.

El Gobierno ya reguló al margen de la ley -y forzado por la normativa estatal y comunitaria- el “canal interno” para recoger denuncias sobre irregularidades dentro de la Administración. De hecho, se fichó a Maite Basabe, procedente del Ararteko, como responsable de esa nueva ventanilla. Sin embargo, sin la ley no existirá el “canal externo”, esto es, la oficina que atenderá las denuncias ciudadanas sobre posibles casos de corrupción y que protegerá de represalias a los alertadores.

¿No hay realmente tiempo para completar la tramitación? Según fuentes parlamentarias, hasta dentro de dos semanas no se terminarán las comparecencias de expertos preceptivas en todas las leyes y no se abrirá el plazo ordinario de enmiendas, sujeto a posibles prórrogas. Es cierto que el Parlamento ha mostrado en este tramo final de mandato capacidad para resolver leyes en seis o siete meses, como la de Educación o la de Cambio Climático, pero si las elecciones son en abril la Cámara se disolvería ya en febrero e incluso si se llevaran a junio no habría más margen que abril.