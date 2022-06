Eibar indulta su plaza de toros y el alcalde dice ahora que no estaba decidido el derribo

El Ayuntamiento de Eibar, que dirige el socialista Jon Iraola, indulta su plaza de toros. Al menos de momento. Después de anunciar hace justo 15 días que eliminaría la plaza de toros para ocupar el espacio por un parque, el consistorio asegura ahora que no estaba decidido el derribo y que se pondrá en marcha un concurso de ideas arquitectónicas para la zona y el resultado puede pasar, o no, por tirar la plaza.

Fuentes de consistorio aseguran que no se trata de que el ayuntamiento “recule” en su decisión, sino de que se han interpretado mal las intenciones del equipo de Gobierno con respecto a la plaza de toros por parte de los medios de comunicación que han reproducido la noticia -también elDiario.es- pese a que el anuncio se realizó a través de una nota de prensa, que todavía sigue colgada en su web. En esa nota se dice claramente que el equipo municipal “sacará próximamente a licitar la redacción de un proyecto urbanístico para esta zona de la ciudad, consistente en prescindir de la plaza de toros y abrir el espacio a la ciudadanía, emplazando en su lugar un amplio parque”. Y en otra parte del comunicado insiste en que la nueva zona de esparcimiento y deportiva “se ubicará en el espacio que actualmente ocupa la plaza de toros, que se encuentra infrautilizada, dado que se trata de una superficie llana y muy extensa, de en torno a 5.000 metros cuadrados”.

“La nota puede ser ambigua”, admiten desde el ayuntamiento, pero “en lo que se está es en un proceso de reflexión para decidir qué se hace con el entorno de la plaza de toros, que no necesariamente tiene que suponer el derribo”. “Si el mejor proyecto es el que implica tirar la plaza, pues se analizará”, abundan.

En Eibar no hay toros desde 2009 y la arena por donde antes había toros y toreros está ahora ocupada por unas canchas deportivas. De hecho, aunque el consistorio como tal no puede prohibir las corridas de toros, las obras que se realizaron para cubrir la arena de la plaza y colocar las canchas supone que acondicionar de nuevo el foso para hipotética corrida encarecerían mucho el proyecto, hasta en 45.000 euros, lo que desanima de facto a cualquier promotor, más aún en un momento de caída clara de la asistencia a las corridas de toros. Aún así, con un plaza que está “infrautilizada” como señalan desde el ayuntamiento, sorprendió el anuncio de la alcaldía, que todos entendieron como de derribo de la plaza, en primer lugar porque en todas las ciudades vascas se están manteniendo las plazas, por el momento, aunque las corridas no se financian con dinero público y se han convertido en locales multiusos. Y en segundo lugar, porque la propuesta surge de un alcalde socialista en Eibar, localidad guipuzcoana de la que es oriundo el presidente del PSE-EE, Eneko Andueza, que es taurino declarado.

Una decisión sentimental

Si se mantiene la plaza, será una decisión más sentimental, por valores históricos o arquitectónicos, que práctica. De hecho, en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que está en fase preliminar, y que se ha elaborado por una empresa para el Ayuntamiento, se contempla el derribo como una de las posibilidades. Hay que tener en cuenta que Eibar no es un municipio con mucho espacio, ya que se encuentra metido entre montes.

Desde la oposición, el portavoz del PNV en la localidad, Josu Mendicute, cree que el alcalde ha querido lanzar “un globo sonda” a la opinión pública, pero que en ningún momento el PSE-EE ha planteado la opción de forma oficial en los órganos de participación de Gobierno, “aunque la interpretación de la comunicación del ayuntamiento es clara”. Mendicute denuncia además que el alcalde acaba de denegar el uso del interior de la plaza para que las 'cuadrillas' realicen unos juegos con motivo de las fiestas de San Juan como se llevaban a cabo antes de las fiestas argumentando “riesgo de derrumbe”.