ELA llevará a las calles la reclamación de un giro radical al modelo fiscal para que “paguen más las rentas más altas”

ELA llevará las calles vascas su reclamación de dar un giro radical al modelo fiscal actual para que paguen más las rentas más altas, frente al sistema actual en el que el grueso de la carga impositiva recae sobre los trabajadores. El sindicato que preside Mitxel Lakuntza, el más importante de Euskadi, ha anunciado este jueves la convocatoria de una manifestación el 16 de noviembre en Bilbao y el 13 de diciembre en Pamplona para exigir una fiscalidad más “justa”. “Se recauda poco y de forma injusta”, dicen y critican que los grupos políticos, también desde la izquierda, han renunciado a cambiar por completo este modelo.

Según el informe fiscal que elabora el sindicato cada año, correspondiente a este 2024, las empresas vascas sólo pagan un 9% de sus beneficios en el Impuesto de Sociedades, cuando deberían pagar un 25%. En este sentido, señalan que el año pasado, las diputaciones recaudaron por este concepto 500 millones menos que en 2007, “pese a los que beneficios empresariales se han disparado desde entonces”. Según recuerdan, el Impuesto de Sociedades en 2007 suponía un 3% del PIB y si se mantuviera ese porcentaje, se recaudarían hoy 1.450 millones de euros más, 1.145 millones en la CAPV y 305 en Navarra. Sin embargo es “la clase trabajadora de Euskadi la que sostiene el sistema fiscal” dice, porque “las rentas de trabajo aportan a las diputaciones vascas 2.500 millones más que en ese año 2007”.

En lugar de buscar un cambio radical en este situación, el secretario general de ELA ha denunciado que las declaraciones de los tres territorios apuntan en la dirección de que “la reforma no debe perjudicar a la competitividad de las empresas”. “Lo que quieren decir es que no les van a subir los impuestos para que sigan aumentando sus beneficios; además, la prioridad de la política fiscal debe ser la distribución de la riqueza, y no la competitividad de las empresas”, señala Lakuntza. Es decir, dejan claro que no quieren cambios, y además cuentan, según el secretario general de ELA, con el beneplácito de la izquierda. En este sentido ha recordado Lakuntza que el informe de conclusiones de la Ponencia de la Reforma Fiscal aprobado en las Juntas Generales de Gipuzkoa “plantea ningún cambio de la estructura fiscal” y este documento salió adelante con los votos a favor del PNV, EH Bildu, PSE-EE y la abstención de Elkarrekin y PP, “es decir, sin votos en contra”.

Baja presión fiscal

Según el informe fiscal que ha presentado Lakuntza junto Leire Gallego, responsable de Acción Social, y Aitor Murgia, responsable del Gabinete de Estudios, el peso que tiene la recaudación sobre la economía en Euskadi, es decir, la presión fiscal, está muy por debajo de la media europea. En la comunidad autónoma vasca se recauda el 32,8% de la riqueza producida anualmente y la media europea es del 40,2%. “Si se aplicara aquí la presión fiscal europea, las arcas públicas ingresarían al año 6.417 millones de euros más en la CAV y 2.023 millones más en Navarra”, señalan.

Murgia ha recordado en este sentido que es “es necesario inspeccionar, de una vez por todas, todas las rentas no salariales, porque la falta de inspección incentiva el fraude”. De hecho, los empresarios declaran a las diputaciones que ganan 9.400 euros anuales menos que las personas asalariadas. Y según los datos oficiales, seis de cada diez empresas vascas declara tener pérdidas o beneficios inferiores a 6.000 euros.

En cuanto a las propuestas concretas de ELA, en las que debe basarse el “cambio radical de la política fiscal”, destacan la modificación del IRPF para aumentar los tipos impositivos a las rentas altas, aumentar los tramos y eliminar la tarifa que se aplica a las rentas del ahorro, que es mucho más baja. Asimismo, plantea que las empresas paguen por el Impuesto de Sociedades al menos el 25% de su beneficio contable. También plantea modificar el Impuesto de Patrimonio (entre otras medidas, duplicar la tarifa; y establecer un recargo específico entre el 1 y el 10%).

Deducciones fiscales para vehículos eléctricos en Bizkaia

Precisamente, este jueves la diputada de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha adelantado algunas de las cuestiones que incluirá la próxima reforma fiscal, aunque en el caso de deducciones, no de modificaciones de impuestos. Según ha señalado en una jornada sobre política fiscal y transición energética organizada por Petronor, la reforma de Bizkaia incluirá, entre otras, “deducciones para vehículos cero emisiones y para puntos de recarga” o “para la descarbonización de la industria vizcaína”. Además, ha señalado que la fiscalidad es una “herramienta poderosa” para impulsar la transición energética, “siempre que se aplique de manera inteligente y equitativa”. “Al combinar impuestos, incentivos y otras medidas fiscales, los gobiernos pueden crear un entorno favorable para la inversión en energías renovables, la eficiencia energética y la innovación tecnológica, acelerando el camino hacia un futuro sostenible y descarbonizado”, ha dicho.

A su juicio, la fiscalidad puede “jugar un papel determinante” en la internalización de costes ambientales, la promoción de inversiones --como exenciones o deducciones que, pueden estimular las inversiones en tecnologías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible“ o en la recaudación de ”los impuestos sobre la energía pueden generar ingresos para financiar políticas de apoyo a la transición, como subvenciones a las energías renovables o programas de compensación para los sectores y hogares más afectados“, informa Europa Press. También puede contribuir a la redistribución de la riqueza, con ”una transición justa, garantizando que los costes y beneficios se distribuyan de manera equitativa entre los diferentes grupos sociales y regiones“.