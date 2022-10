ELA vuelve a coger como bandera la precariedad en las residencias de Bizkaia: “Un profesional por cada 15 usuarios”

Los trabajadores de las residencias de Bizkaia llevan dos años sin renovar su convenio y hace un año que no se reúne la mesa se negociación. Un conflicto que se está estancando y que amenaza con paralizar el sector. Este martes se ha celebrado la primera de las tres nuevas jornadas de paro que el sindicato ELA, mayoritario en el sector, ha convocado hasta el jueves. En total, sumarán nueve jornadas de paro hasta ahora, pero vendrán más si no se atienden sus reivindicaciones. Los trabajadores de las residencias de Bizkaia abanderaron ya una de las huelgas más largas capitaneadas por ELA en 2017, con 368 días de paro que acabaron con la firma del convenio que ahora no se consigue renovar.

“La huelga llegará a todas las residencias de Bizkaia”, han asegurado desde el sindcato ELA, que ha denunciado que después de diez mesas de negociación, las propuestas patronales son “regresivas e inamovibles”.

La manifestación que ha recorrido este martes la Gran Vía de Bilbao, desde el Arriaga hasta la Diputación Foral de Bizkaia, ha dejado bien claro que su reivindicaciones van más allá de lo puramente salarial y tienen la vista puesta no solo en las empresas privadas que gestionan estas residencias, -Gesca, Lares y Geroan - sino en la institución foral que tiene subcontratado el servicio, porque se trata de residencias concertadas, en total 155. Los trabajadores, alrededor de 5.000, se los que el 89% son mujeres, se quejan de la falta de personal que las obliga que en algunas ocasiones un solo profesional tenga que atender a 15 residentes. Una precariedad del sector, en el que abunda la contratación parcial, que tiene efectos negativos en la atención que reciben los mayores.

60 minutos al día de atención

“Teniendo en cuenta el personal con el que se cuenta, y la carga de trabajo que existe, no se atiende a los usuarios más de 60 minutos al día. El resto del tiempo está apartado”, señala Julio Fonbellida, responsable de ELA en este ámbito. “Por lo menos tiene que haber personal suficiente para que esa atención sea de dos horas por usuario”.

Además de mejorar los ratios de atención, los trabajadores quieren que se mejoren sus condiciones salariales para que no pierdan poder adquisitivo, después de dos años con el convenio sin renovar, que se sustituya a los trabajadores de baja desde el primer día, y que se consolide el empleo.

Fonbellida considera que no es de recibo que estas empresas reciban dinero público y que no se garanticen las mejoras para el personal que se tiene que ocupar de los mayores.

En convenio firmado en 2017 se consiguió fijar el salario mínimo de 1.200 euros, que ahora exigen que se actualice en función del IPC, además de la reducción de horas hasta 1.517 horas, lo que significa 35 semanales.

ELA ha denunciado además que la orden de servicios mínimos se notificara este lunes por la tarde, casi a las puertas de la huelga, con el “impedimento que ello supone de cara al derecho a la huelga de las trabajadoras”.

Con las movilizaciones que han arrancado este martes pretenden visualizar “una vez más” el hecho de que se siga manteniendo una “apuesta por buscar el beneficio empresarial en detrimento de la calidad del servicios. Este miércoles día 5 de octubre, ”todas las comarcas de Bizkaia amanecerán con reivindicaciones“ que pretenden llegar a todos los municipio del Territorio, a fin de acompañar a aquellas trabajadoras que por los ”servicios mínimos impuestos“ no pueden ejercer su derecho a la huelga. El jueves, día 6 se realizará una concentración frente a la Diputación Foral de Bizkaia ”como principal responsable del sector“, ha asegurado la central sindical.

A partir del viernes valorarán las huelgas realizadas hasta ahora y estudiarán nuevas convocatorias si no hay respuesta de las empresas.