ELA anuncia huelgas en el sector público y presiona a PNV y EH Bildu para que no apoyen los presupuestos de Sánchez

ELA convocará huelgas en el sector público vasco para que la subida de salarial de los funcionarios vascos esté vinculada con el IPC y para que las condiciones laborales de los trabajadores públicos no se decidan en Madrid, vía Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, el sindicato vasco presiona directamente a PNV y a EH Bildu, y ha pedido directamente a estos partidos que no apoyen las cuentas de Pedro Sánchez si no incluyen que el tope salarial de los funcionarios se negocie en Euskadi, y que se supriman las tasas de reposición.

En una comparecencia en la que ha estado presente el responsable de la federación de Servicios Públicos del sindicato, Igor Eizagirre, la de Osakidetza, Esther Saavedra, y la de Educación, Miren Zubizarreta, han recordado que el hecho de que las concidiciones laborales de los empleados públicos se negocien en Euskadi es una cuestión de “voluntad política” y han asegurado que no es cierto lo que afirmó el lehendakari Urkullu en el último pleno en el Parlamento Vasco, en el que insistió en que la subida de las empleados públicos vascos debe de ser la que marquen los Presupuestos Generales del Estado -una subida que el Gobierno de Sáchez está negociando con los sindicatos-.

En su opinión estas formaciones son “incoherentes” porque afirman que quieren defender el sector píblico vasco , cuando se acepta “una intromisión en nuestras competencias”, se deja que las condiciones de los trabajadores “se deciden en Madrid” y se pemite que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, bien apoyando las cuentas públicas que imponen un “tope” en la subida salarial, o bien absteniéndose y permitiendo que se aprueben los Presupuestos.

Han recordado que en no sería la primera vez que el Gobierno negocia con los sindicatos vascos subida salariales a partir de una subida del salario base fijado por Madrid, y que se completaba con determinados complementos. El problema es que en los últimos años se establece un tope de subida salarial. Por eso, insisten en que lo que tienen que hacer los partidos vascos es “no apoyar” esos Presupuestos si no hay garantías de que las condiciones de los trabajadores públicos se decidan en Euskadi. Desde el sindicato ELA están intentando acordar las convocatorias de paro en todo el sector público con el resto de las centrales y están a la espera de poder anunciar las convocatorias “en los próximos días”.

ELA ha denunciado que los trabajadores públicos vascos habrán perdido en 2023 un 20% de su poder adquisitivo. Por eso, quieren que, una vez se consiga que las condiciones laborales de los funcionarios se decidan en Euskadi, las negociaciones garanticen el poder adquisitivo perdido en 2022 (4,5%) y el IPC de 2023. Además de recuperar el compromiso de “abrir una negociación para recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década”.En materia de empleo, han demandado que se impulsen procesos de consolidación que reduzcan la temporalidad al 6% y también ha advertido de que, para apoyar los Presupuestos del Estado, es “imprescindible” garantizar la supresión de las tasas de reposición, porque “no se puede permitir que Madrid decida las necesidades de empleo del sector público vasco”. Junto a ello, ha reclamado ratificar la posibilidad de negociación y acuerdo marco de los procesos de consolidación extraordinaria.