Elkarrekin arranca la campaña con la mirada puesta en la defensa de lo público

La consigna “Sí se puede” ha sonado con fuerza en una de las salas del Palacio Europa en Vitoria, el lugar elegido por Elkarrekin para el simbólico arranque de campaña de las elecciones municipales y forales del 28-M. La coalición de izquierdas en la que se agrupan Podemos, Ezker Anitza-IU Berdeak Equo y Alianza Verde ha agrupado a sus candidatos a las capitales vascas y a las diputaciones forales en torno a mensajes de defensa de lo público frente a la corriente privatizadora del Estado del Bienestar, de servicios fundamentales como la Sanidad o la Educación que “hay que parar en las urnas” -dicen- porque “el cambio es posible”. Hasta la canción que ha abierto y cerrado el acto ha lanzado los mismo lemas a ritmo de pop-rock: “Nos nos conformamos con lo que hay, los mismos de siempre. No nos conformamos con aguantar, lo público se defiende”.

En el el acto de pistoletazo de salida de la campaña han participado Garbiñe Ruiz (candidata a la Alcaldía de Vitoria), David Rodríguez (candidato a diputado general de Álava), Miren Echeveste (candidata a diputada general de Gipuzkoa), Ana Viñals (candidata a la Alcaldía de Bilbao), Leticia Jiménez (candidata a la Alcaldía de Amurrio), Óscar Fernández (de Equo y candidato en VItoria), José Damián García (de IU y candidato en Álava) y Juantxo López de Uralde (coordinador federal de Alianza Verde y diputado en el Congreso de los Diputados).

López de Uralde, como lo han hecho antes el resto de los oradores, ha puesto en valor las medidas que se han conseguido estos años en los que Unidas Podemos ha estado en el Gobierno, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o la Ley de Vivienda. “Estos cambios no se han dado porque haya gobernado el PSOE”, ha dicho. “Si no fuera por nuestra presencia en el Gobierno no se habrían producido”, ha dicho.

Se da la casualidad de que el PSE-EE ha cambiado a última hora la ubicación de su acto de arranque de campaña por la lluvia y ha alquilado otra de las salas del mismo Palacio Europa. López de Uralde ha contado que en la entrada una persona le ha preguntado “si iba al acto”, pero cuando ha dicho que sí, le dirigían al del PSE-EE. Una anécdota con la que ha querido alertar del peligro de que los votantes se dejen llevar por la “masa del bipartidismo”. “Nosotros nadamos a contracorriente. Nos va costar más conseguir votos. Pero podemos llenar las urnas de votos morados, de votos verdes, de votos feministas”, ha dicho.

Los candidatos han hecho hincapié en que se pueden “cambiar las cosas en Euskadi”. “Nosotras somos la candidatura unitaria de la izquierda vasca con capacidad para transformar Euskadi”, ha dicho Ana Viñals. “Ya va siendo hora de una vez por todas de que los de siempre dejen de hacer política para unos pocos privilegiados y en contra de los intereses de la mayoría social, ya va siendo hora de que dejen de hacer negocio con nuestros pueblos y ciudades a costa de los derechos de la ciudadanía”. “El 28-M hay que decir basta”, ha dicho Miren Echeveste.

Los candidatos de la coalición han defendido “sin excusas la fuerza de lo público. Somos la única fuerza que garantiza los servicios públicos en Euskadi”. “Hay quien quiere jugar al desánimo para que los de siempre conserven sus privilegios, hay quien trata de hacer creer a la gente que el cambio es imposible y de que votar no sirve para nada porque su objetivo es que todo siga igual”, pero han asegurado que “votar sí sirve y que es posible conseguir resultados útiles para la mayoría social”.