Zapatero: “Feijóo unos días se parece a Casado, cuando se ve que no llega; y otros a Rajoy, cuando no se le entiende”

El PSE-EE ha invitado al “queridísimo” expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a Vitoria para el arranque de la campaña en Euskadi. La capital vasca, gobernada por los socialistas entre 2007 y 2011, es la gran plaza que aspira a conquistar el partido el 28 de mayo, aunque está en dura pugna con PNV, EH Bildu e incluso el PP. De hecho, este lunes Pedro Sánchez participará en esta misma ciudad en su única visita durante la campaña vasca. Rodríguez Zapatero ha aprovechado para reivindicar unos días antes la grandes medidas de Sánchez y para echarle un capote contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Unos días se parece a Casado, cuando se ve que no llega; y otros a Rajoy, cuando no se le entiende”, ha ironizado para entusiasmo de los presentes en el mitin antes de lamentar por tres veces que el presidente 'popular' se quede en “chorradas” como hablar del Air Force One.

La lluvia de este jueves ha obligado a mover el evento desde una plaza en el barrio obrero de Adurza-San Cristóbal a una sala del palacio de congresos Europa muy pegada a donde la coalición Elkarrekin tenía también previsto lanzar su carrera electoral. Maider Etxebarria, la candidata en Vitoria que en 2019 se quedó cerca de la victoria siendo mucho menos conocida y que ha ejercido de teniente de alcalde de Gorka Urtaran del PNV, ha bromeado, refiriéndose a la meteorología, que la izquierda “nunca lo ha tenido fácil”. “Salimos a ganar”, ha proclamado Etxebarria, que ha intervenido en algunos momentos en euskera y que ha sido quien ha abierto el mitin.

El auditorio estaba lleno a pesar del repentino cambio de ubicación. Rodríguez Zapatero ha sido ovacionado, al igual que Patxi López, ahora portavoz del PSOE en el Congreso y al que se han referido en todo momento como “lehendakari”, un cargo que ocupó de 2009 a 2012. “No se me ocurre un sitio mejor que Vitoria, es de las ciudades mejores que yo he conocido en Europa”, ha señalado el expresidente.

Durante gran parte de su intervención, en la que ha introducido guiños a los valores republicanos, ha reivindicado el papel del PSOE en el fin de la violencia y ha tenido un recuerdo para el recientemente fallecido Rodolfo Ares o para Jesús Eguiguren y para los cargos socialistas asesinados por ETA. “Sería tan deseable que todas las fuerzas políticas pudiéramos recordar unidas la lucha contra el mal... Una vez dije que en la lucha contra el terrorismo no nos unía el amor, sino el espanto”, ha remarcado. Y ha añadido pareciendo dirigirse a la izquierda abertzale: “Los que estuvieron en la violencia y el horror deberían reconocer con fuerza y con convicción la injusticia del daño causado. La democracia tiene paciencia, pero queremos más en el reconocimiento del dolor y del perdón. La democracia es y será generosa. Pero al perdón le sienta bien que se pida perdón”.

La parte más aplaudida ha sido la de las críticas para Ramón Tamames y para Alberto Núñez Feijóo -que “unos días se parece a Casado, cuando se le ve que no llega, y a Rajoy cuando suelta esas frases que no entiende nadie”- y ha defendido a Pedro Sánchez y sus medidas, porque “tiene un balance social como ninguno”. “Siempre seré leal al partido”, ha garantizado. Ha insistido mucho en que la derecha “siempre se opone” a los avances en derechos que promueve la izquierda y lo ha explicado con el ejemplo del recurso del PP al matrimonio homosexual mientras Rajoy acudía “aquí en Vitoria” a una boda, en referencia al casamiento del exalcalde Javier Maroto con su pareja.

López -que se está recorriendo “toda España” en su nuevo papel en el PSOE- ha solemnizado que “todo nació de la mano de los socialistas en Euskadi”, desde Osakidetza hasta las infraestructuras pasando, como Rodríguez Zapatero, por “la conquista de la paz”. “Presentamos las mejores candidaturas”, ha añadido. En su parlamento ha citado a “Ayuso y compañía” pero también ha afirmado que el PNV es un partido “de derechas”. “La derecha vasca, pero de derechas”, ha señalado sobre el partido al que apoyan en las instituciones más importantes. Sobre la inclusión de exmiembros de ETA en las listas electorales de EH Bildu, el exlíder del partido que aglutinó a EE ha afirmado que solamente “daña a las víctimas” y “da gasolina a la derecha”.

En el mitin ha intervenido también Cristina González, candidata a diputada general en Álava, que ha pedido “decenas de miles de votos socialistas” en el territorio frente a un “nacionalismo insolvente”. Ha hablado de un proyecto “alavés, vasco y español”, aunque lleno de “colores” y diverso, como el conjunto de la sociedad. Y Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, ha prometido “seguir haciendo políticas que mejoran la vida de la ciudadanía” como “subir las pensiones, subir el SMI, crear empleo con más derechos o fomentar descuentos al transporte público”. “En Vitoria, en Álava y en Euskadi los únicos capaces de abrir un nuevo tiempo de ilusión somos los socialistas vascos. Vamos a ganar en Vitoria. Vamos a ganar en Álava”, ha augurado Andueza.