Ana Viñals, candidata de Podemos en Bilbao: “El único escenario que contemplo es la unidad de la izquierda en Sumar”

Ana Viñals (Bilbao, 1986) repite como candidata a la alcaldía de Bilbao encabezando la lista de Elkarrekin en la que se suman varios partidos de izquierda, Podemos -su partido-, IU, Berdeak Equo y Alianza Verde. Militante de Podemos, está convencida de que su partido estará en la coalición Sumar que encabeza Yolanda Díaz porque “la desunión daña a la izquierda”. “No podemos defraudar a la ciudadanía”, afirma. Califica de “dramática” la situación de la vivienda en Bilbao y asegura que su candidatura quiere demostrar “que otra política pública es posible” en la capital vizcaína, donde el PNV bordea la mayoría absoluta con Juan María Abuerto. Aboga por implantar la tasa turística porque “el turismo todavía no es un problema en Bilbao, pero puede llegar a serlo”.

Elkarrekin presenta en estas elecciones una papeleta conjunta de Podemos, Ezker Anitza-IU, Berdeak Equo y Alianza Verde. ¿Es un ensayo de lo que puede dar la unión de la izquierda en estos momentos?

Nuestro horizonte siempre ha sido la unidad reconociendo las diferencias. La desunión daña a la izquierda y no podemos defraudar a la ciudadanía. En Euskadi y en Bilbao, con mucho tiempo, con dedicación y con discreción, hemos conseguido ir juntos en una única papeleta.

¿Confía en que la opción de Sumar de Yolanda Díaz tenga posibilidades de llegar a buen puerto?

De cara a las elecciones generales, el único escenario que contemplo es la unidad de la izquierda y estoy convencida de que así será. Construir espacios nuevos no es fácil, pero en ello estamos. Yolanda Díaz ha dado el paso y tenemos a la mejor candidata a la presidencia del Gobierno y toca trabajar esa unidad. Y en eso estamos, en conseguir un espacio plural, un espacio diverso, con diferentes voces.

¿Entonces ve a Podemos entrando en la coalición?

Claro. Sí, sí.

¿Sin ninguna duda?

La verdad es que yo soy optimista. Construir espacios nuevos y de izquierda no es fácil. No es sencillo, pero hay que trabajar en ello, y sé que se está en ello. Ya se ha anunciado también públicamente que Yolanda Díaz, dentro de su agenda, vendrá a Euskadi. Será el 24 de mayo y nosotras ahí estaremos arropándola.

Desde Euskadi no hubo representación en la presentación de la candidatura oficial de Yolanda Díaz. ¿Preferían no mojarse?

Teníamos justo un acto aquí en Bilbao. Presentábamos las candidaturas también. Pero siempre hemos dicho que nuestro horizonte es la unidad. Entiendo que hay interés por parte de los medios en saber qué va a ocurrir, pero bueno, al final lo importante es la gente. En Bilbao estamos afrontando unas elecciones municipales, y lo importante es plantear lo mejor posible nuestras propuestas, nuestras ideas, el proyecto que tenemos y hablar de políticas y de soluciones a los problemas y a las necesidades de la gente. Igual quizá no tanto hablar de los partidos políticos.

Ya, pero, ¿qué le parece que los exresponsables de Podemos en Euskadi sean ahora los que están con Yolanda Díaz?

Insisto, el horizonte es la unidad por todas las partes, siempre ha sido ese el principal objetivo. E insisto en que, construir espacios de izquierdas no es fácil. Al final hay que reconocer las diferencias, diferentes voces, diferentes puntos de vista, de políticas y demás. Pero se está trabajando conjuntamente.

¿No teme que haya una fragmentación de Podemos en el caso de que no haya un acuerdo?

No, no. Para nada, para nada.

Entiendo que porque da por sentado el acuerdo.

Eso es a lo que yo aspiro y estoy convencida de que así va a ser. Yo soy optimista: no podemos defraudar a la ciudadanía.

¿Debe renunciar Podemos a las primarias para propiciar el acuerdo?

No es una cuestión de renuncia, es cuestión de trabajar conjuntamente. Cada cual debe encontrar el lugar donde se sienta más cómodo y trabajar conjuntamente para construir un proyecto de país, y de cara a las elecciones municipales y autonómicas proyectos de ciudad.

Repite en la candidatura. ¿La estrategia será el continuismo de la legislatura anterior?

Desde la humildad, creo que hemos hecho un buen trabajo en el Ayuntamiento. Hemos presentado 122 propuestas a pleno. Hemos hecho la mejor política de control al Gobierno municipal que podíamos hacer y creo que ese es el camino a seguir. Nuestras prioridades políticas siguen siendo las mismas. Repito como candidata y creo que en estos cuatro años he ganado experiencia y he ganado seguridad. Conozco mucho mejor todos los barrios de Bilbao, me siento fuerte, me siento con ganas y creo que ha llegado el momento de que Bilbao tenga por fin una alcaldesa que tenga la valentía para plantear propuestas audaces para mejorar la ciudad.

Habla de que se ve como alcaldesa y en el vídeo de presentación de su candidatura aseguran que el cambio de Gobierno en Bilbao es posible, pero todas las encuestas dan ganador a Aburto (PNV). ¿A qué aspira realmente Elkarrekin? ¿A conseguir un cuarto concejal?

Aspiramos y salimos a ganar. Donde hemos estado gobernando hemos demostrado que es posible hacer política de otra manera y que con esfuerzo y con trabajo, es posible poner en marcha políticas públicas progresistas. Y en Bilbao también es posible, no hay que caer en la resignación. La encuesta que vale es la del 28 de mayo. Ahora la labor es de convencer a la ciudadanía de que deposite en nosotros su confianza y de que somos una opción solvente, fuerte, con equipo, con una candidatura plural, diversa y tenemos proyecto, tenemos ideas, y en estos cuatro años lo hemos demostrado. Dicho esto, ¿un cuarto concejal? Cuanta más fuerza tengamos en el Ayuntamiento, cuanta más representación, mejor.

Con el 'palo al delincuente' Aburto busca competir con la derecha o la ultraderecha y lo que está dando es 'palos de ciego'

¿Cree que Bilbao tiene un problema de orden público y de incremento de la delincuencia o es una ciudad segura?

Bilbao no es una ciudad insegura, pero debemos de reconocer que tenemos un desafío por delante. La tendencia es negativa y los datos así lo evidencian. Han aumentado los robos con violencia, el uso de armas blancas y en Bilbao, concretamente, han aumentado un 27% las violencias machistas. El tema de la seguridad ciudadana es un tema complejo, nos lo tomamos muy en serio y sabemos que es un tema incómodo para la izquierda, también hay que decirlo, y hay que afrontarlo sin caer en la demagogia y menos en periodo electoral. Y en Bilbao tenemos un pacto por la seguridad que apoyamos todos los grupos municipales y ese debe ser el espacio de trabajo. No tiene sentido que en pleno periodo electoral no se pongan en valor estos espacios y que muchos partidos políticos hagan un uso electoral de la cuestión de la seguridad ciudadana. Y no me refiero solo al PP sino también al PNV. Aburto hace declaraciones utilizando la frase de 'palo al delincuente' que nos recuerda a las viejas frases de 'guerra al navajero' que decía Azkuna. Llevan 20 años diciendo lo mismo en periodo electoral y este tipo de frases no aportan soluciones al desafío que tenemos. El señor Aburto busca competir con la derecha o contra la ultraderecha con este tipo de argumentarios y de soflamas. Más que 'palos al delincuente', el señor Aburto lo que está dando es 'palos de ciego', porque pone el foco mucho en la Justicia y en la cuestión de los juicios rápidos, que no es una competencia municipal. Hay que centrarse en buscar un modelo de seguridad humana y en atajar las desigualdades sociales, porque también hay evidencia de sobra, de que cuando aumentan las desigualdades sociales aumentan los problemas de convivencia.

La solución sería más Policía, porque el problema laboral de la Policía Municipal, se ha cerrado en falso.

El problema de la Policía Municipal venía por una cuestión de calendarios, y nosotras siempre decimos que realmente los problemas de seguridad ciudadana hay que trabajarlos desde la desde la prevención. Cuando un hurto, un delito o una agresión sexual se ha cometido, llegamos tarde. Lo que hay que hacer es trabajar antes para que no pase. Y nosotros siempre hemos apostado por un modelo de seguridad ciudadana, de proximidad, de cercanía, que nos gusta llamarlo un modelo de seguridad humana, que la ciudadanía sienta que la Policía Municipal está ahí para ayudarla cuando necesita.

¿Y es una solución cambiar los turnos de forma que haya más Policía Municipal en el fin de semana y menos entre semana?

Bueno, pues al final las necesidades o, por lo menos, es lo que dice el Gobierno municipal, han cambiado y lo importante al final es dar el mejor servicio, pero hay que contar con la propia Policía Municipal, porque llevan muchos meses acudiendo al pleno municipal a exponer sus reivindicaciones totalmente legítimas. Pero hay un problema, y por eso decimos que menos palos al delincuente y más centrarse en la responsabilidad, que en este caso era del señor Aburto, de tener una Policía Municipal con un conflicto resuelto.

Todavía el turismo no es un gran problema en Bilbao, pero puede serlo. Hay que implantar la tasa turística

Bilbao se ha convertido en una ciudad turística. ¿Eso es bueno o malo?

Todavía el turismo no es un gran problema en Bilbao, pero puede serlo. Es cierto que, afortunadamente, no estamos igual que Madrid, Barcelona o Donostia, pero si no se hace nada, podemos estarlo. Es una cuestión de prevenir para que no sea un gran problema. Planteamos, por ejemplo, implantar la tasa turística. Se hace otras ciudades y no es una tasa contra el turista, se trata de que el turismo revierta en el sostenimiento de los servicios que ofrecemos a los propios turistas. También hay que controlar la cuestión de los pisos turísticos turísticos. En el Casco Viejo de Bilbao, lo vemos claramente. El 40% de las viviendas de uso turístico no cumplen los requisitos, son pisos turísticos ilegales. Y apostamos por impulsar el turismo de proximidad, no sólo apostar por el turismo internacional. Que se equilibre la balanza en apostar por el turismo de proximidad y por el turismo internacional. Lo que decimos que el modelo turístico en Bilbao tiene que ser equilibrado.

Bilbao se está preparando para acoger la salida del Tour. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que será beneficioso para Euskadi en general. Pero, ¿puede perjudicar a Bilbao convertirse en un modelo de ciudad demasiado volcada en este tipo de eventos?

Igual que en el turismo apostamos por un modelo de eventos equilibrado. No sólo debemos apostar por grandes eventos internacionales, sino que también hay que apostar por grandes eventos locales más sostenibles. En el caso del Tour, es cierto que en Euskadi hay mucha afición por el ciclismo y sin ninguna duda va a ser un espectáculo, pero ya veremos si será o no un éxito en términos de beneficios económicos para la ciudad. ¿Cómo va a revertir esto en la ciudad? ¿Se van a fortalecer o se van a beneficiar los pequeños clubes ciclistas que tenemos en los barrios? Entonces es cierto que económicamente se ha invertido mucho por parte de todas las administraciones en apostar por por el Tour, pero hay que ver cómo va a repercutir esto en la ciudad.

Se ha invertido mucho en el Tour y, sin ninguna duda, va a ser un espectáculo, pero ya veremos si será o no un éxito en términos de beneficios económicos para la ciudad

Puede ser que traiga un auge del uso de la bicicleta, pero a Bilbao le queda mucho para poder equipararse en la red de bidegorris de otras capitales como Vitoria. ¿Qué es lo que habría que hacer?

En tema de tema de movilidad apostamos por la movilidad sostenible, por la movilidad peatonal, el 71% de la ciudadanía en Bilbao se mueve caminando, y también apostamos por la movilidad ciclista, porque porque la bicicleta es nuestra aliada. No contamina, no hace ruido, la bicicleta suma en parámetros de sostenibilidad urbana. Pero claro, hay que poner en marcha una infraestructura que nos permita usar más la bicicleta en Bilbao como medio de transporte cotidiano con una red de bidegorris interconectados y seguros entre todos los barrios .Y también apostamos porque se den ayudas para la compra de nuevas bicicletas y la reparación. Es el camino que hay que seguir, sobre todo porque estamos en emergencia climática.

La situación de la vivienda en Bilbao es dramática, no es una ciudad para que los jóvenes tengan un proyecto de vida

¿Es partidaria de adelantar ese proceso de prohibir la entrada de coches al centro de Bilbao y peatonalizar toda la zona del centro Gran Vía?

Es que las zonas de bajas emisiones no se van a poner en marcha porque lo diga la Ley de Cambio Climático, que lo dice. En Bilbao vamos tarde porque se tenían que haber ya implantado esas zonas de bajas de emisiones antes del 2023. Si se van a poner las zonas de bajas emisiones en Bilbao y se van a implantar, va a ser por pura supervivencia. Es que la emergencia climática está aquí, aunque no lo queramos ver y nos obliga a actuar. Nosotras planteamos que las zonas de bajas emisiones se trabajen conjuntamente con todos los agentes sociales, que se haga de forma participativa.

El auge del turismo y de los pisos turísticos tiene una incidencia directa en el precio de la vivienda una zona. ¿Cree que se soluciona con la nueva Ley de Vivienda?

La situación de la vivienda en Bilbao es dramática y sólo voy a dar tres datos: 13.045 personas demandan vivienda de alquiler en Bilbao, el 90% tiene ingresos por debajo de 21.000 euros y el 22% son jóvenes menores de 36 años. Y conviene recordar que el sueldo medio en Euskadi es de 1.394 euros y que el alquiler medio es de 1.000 euros. Con este escenario las personas jóvenes no pueden desarrollar proyectos de vida en Bilbao. No es una ciudad para jóvenes. Casi el 40% de los menores de 25 años está en paro y esto es un drama. ¿Y qué hacer? Lo prioritario es apostar por la vivienda pública de alquiler, por la vivienda social, a precios asequibles y que estén en concordancia con los ingresos que cada cual tiene. Luego esto nos lleva a la cuestión de las viviendas deshabitadas o viviendas vacías. En Bilbao tenemos 2.100 viviendas vacías, de las cuales 320 pertenecen a bancos y a fondos buitre. En cuanto a las viviendas de la Sareb, en Bilbao solo son cuatro viviendas, pero es que para nosotras cuatro viviendas, con el drama que tenemos, son cuatro familias que pueden desarrollar su proyecto de vida. Y para hacer todos los trámites hacen falta recursos y personal. Hace falta más inversión. Y en Bilbao el área de vivienda es el área que menos presupuesto recibe. Y por último hay que aplicar las leyes. Tanto la recién aprobada Ley Estatal de Vivienda, que una de sus principales medidas es poner un tope al precio de los alquileres, como la Ley Vasca de Vivienda que se aprobó en Euskadi en el 2015, han tenido al PNV en contra. El PNV tiene que decidir si se posiciona con los especuladores o se posiciona con la gente.

Dentro de la ley vasca también estaba imponer el canon a las viviendas vacías, pero tampoco se ha puesto en marcha.

Es que está muy bien aprobar las leyes, el papel lo aguanta todo, pero esas leyes tienen que desarrollarse, tienen que hacerse decretos, tienen que hacerse órdenes para que esas medidas que incluyen las leyes se puedan poner en marcha. Y vamos lentos y el problema crece.

Están en contra del vertedero de Artxanda en Bilbao que se va a recuperar. ¿Qué hay que hacer con los residuos de todas las obras que están a punto de iniciarse en Bilbao en los próximos años? porque ninguna ciudad quiere un vertedero cerca.

La política de residuos tiene que ser de residuos cero. Y eso es un cambio, en nosotros, en nuestros hábitos. Y efectivamente, a nadie le gusta tener un vertedero cerca de su ciudad o tener una empresa que gestiona residuos peligrosos. Nosotras no estamos nada de acuerdo con que en Artxanda se nos plantee como un futuro parque natural de la ciudad y eso sea compatible con reabrir un vertedero. Estamos en contra.

Pero para que haya residuos cero todavía queda mucho tiempo.

Claro, estamos hablando de cambiar hábitos personales a nivel de la administración pública. Un ejemplo muy concreto. Nosotros planteamos que en las máquinas de vending del Ayuntamiento no se vendan botellas de agua de plástico. Y es que también desde la institución, tenemos mucha tarea que hacer. Es una cuestión a nivel personal en nuestros hábitos. Mejor ducharse que baños, cerrar el grifo cuando nos limpiamos los dientes...Tiene que dar avances a todos los niveles. La emergencia climática está aquí y o actuamos ya o lo vamos a tener que hacer por imperativo.

La campaña electoral es un periodo en el que todos los políticos se mueven mucho por los barrios en los que casi nadie se acuerda de ellos. ¿Cree que se está creando un Bilbao de dos velocidades?

Creemos que simplificar la realidad de los barrios es alejarse de las soluciones que necesita la gente. Hay muchos bilbaínos, y hay muchas realidades diferentes. Bilbao es todos sus barrios y en Bilbao lo que tenemos son muchas velocidades. No es que vayamos a dos velocidades, vamos a muchas velocidades porque las necesidades de los barrios son muy diferentes entre sí. No es lo mismo ir a La Peña y ver las necesidades que tienen, o ir Abando. Creemos que todos los barrios se merecen el mismo trato, que no se puede caer en exclusiones o en clasismo de ningún tipo. Todos los barrios merecen el mismo trato municipal y el mismo nivel de infraestructuras y de servicios públicos, independientemente de en qué barrio se viva. Y el plan que tenemos ahora no es equitativo.

Una última cuestión, ¿qué le parece que Isabel Díaz Ayuso figure como candidata en la papeleta del PP en Bilbao?

Bueno, pues al final el Partido Popular ha decidido. Yo estoy mucho más a gusto con la persona que cierra nuestra papeleta, que es Luis Alejos, que es una persona reconocida en el mundo obrero. Él estuvo en la lucha de la Naval y ha estado conmigo desde los inicios de este proyecto empujando. Y para mí es un placer contar con un perfil como el de como el de Luis. ¿El PP ha elegido poner a Ayuso? Pues bueno, obviamente está claro que nuestros modelos chocan completamente.