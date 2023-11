La Ertzaintza busca a un joven que robó un arma a un agente y protege a su expareja por grave riesgo de ataque

La Ertzaintza busca desde este sábado a un individuo acusado de sustraer un arma de fuego no reglamentaria de la vivienda particular de un ertzaina. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha confirmado que el arma sustraída, que se encontraba en una mochila, no es la oficial sino una pistola particular que el agente tenía en su domicilio.

El autor del robo se encuentra identificado, aunque la búsqueda desarrollada desde este sábado por las inmediaciones de Barakaldo no ha dado resultado. La Ertzaintza sí ha localizado por contra la mochila sustraída, aunque sin el arma. Además, el responsable de Seguridad ha asegurado que la expareja del presunto autor de los hechos es “víctima de violencia de género y está calificada con un nivel de gravedad elevado”, motivo por el que la Policía vasca ha intensificado sus medidas de protección.