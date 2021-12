Euskadi aconseja no más de diez personas en la mesa en Navidad, no compartir platos y no dar abrazos

Euskadi ya ha hecho públicas las primeras "recomendaciones" para Navidad en un contexto de máximos de contagios de toda la pandemia y después de tres semanas sin emergencia sanitaria en las que no se ha adoptado ninguna medida obligatoria. Parte del documento ha sido presentado en el Parlamento Vasco este lunes por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, e incluye el consejo de que no haya más de diez personas en las mesas navideñas -a poder ser de solamente dos unidades de convivencia- y que no se compartan los platos de los entremeses o similares. Textualmente, ha solicitado también "evitar abrazos" y evitar encuentros con personas de riesgo o con "síntomas catarrales". "Se pide prudencia para festejar los eventos", ha dicho Sagardui.

Aglomeraciones, pocas mascarillas y un alegato antivacunas en un concierto cerrado en Vitoria

Saber más

Asimismo, a solamente cuatro días de Nochebuena ha pedido no celebrar "comidas o cenas de empresa" y ha llamado a los organizadores de eventos, sean entidades públicas o privadas, a que "se abstengan de organizar actos colectivos en que no se puedan cumplir los mínimos de seguridad", aunque en las últimas horas ha habido conciertos con incumplimientos flagrantes como los de La Polla Records en Vitoria. Ha insistido también en la importancia del cumplimiento de las normas básicas, como el uso permanente de mascarillas, distancias y lavado de manos. Ha destacado también la "ventilación de espacios cerrados", pero no se han ofrecido pautas concretas a ese respecto.

"Soy consciente de que tenemos ganas de encontrarnos y abrazarnos. Yo también las tengo. Pero me corresponde informar a la población de las circunstancias en las que estamos en Euskadi y ofrecer pautas para que los encuentros sean más seguros, para que las consecuencias no so sean fatales", ha afirmado en la Cámara Sagardui. Con los últimos datos de incidencia de la COVID-19 en la mano, ha constatado la "gran preocupación" de las autoridades sanitarias de cara a Navidad, más aún después del "evidente efecto del aumento de las interacciones en el puente" de la Constitución, al que se llegó después de una reunión de la mesa de crisis de la emergencia sanitaria (el órgano conocido como Labi) que optó por limitarse a la introducción del pasaporte COVID para el grueso de las actividades de ocio.

Euskadi marca una incidencia acumulada de 1.179,15 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y de 678,63 en siete días tras una jornada con 1.607 nuevos casos (es común que tras los domingos y festivos caigan los indicadores diarios). La tendencia "no ha mejorado en absoluto", ha admitido Sagardui, que ha añadido que "los niveles de contagio se han disparado" en muy poco tiempo aunque la realidad es que la subida de casos se lleva produciendo ya desde hace doce semanas. "No vemos a corto plazo que la tendencia vaya a cambiar", ha asegurado sobre las previsiones y como justificación de las recomendaciones sobre Navidad.

Además, Sagardui ha revelado que se ha multiplicado la presencia de la nueva variante del Sars-Cov-2 ómicron. En solamente una semana se ha pasado de seis positivos a 220 casos confirmados. "Calculamos que representa el 23% de todos los casos que se identifican", ha afirmado la titular de Salud, que ha considerado que "ha llegado a Europa antes de lo que se creía".

En su comparecencia en el Parlamento, incluso antes de escuchar las críticas de la oposición a este respecto, ha indicado que "Osakidetza ha contratado lo que ha hecho falta" para atender las nuevas necesidades de esta ola. "Al igual que hemos hecho con la red de rastreo, hemos contratado más personal. Durante todo el año 2021, Osakidetza ha mantenido, de media, 4.000 personas más contratadas cada mes que en el 2019, último año sin pandemia. Durante todo el año hemos mantenido por encima de 41.500 personas trabajando. Y hemos llegado hasta las 44.956 en el mes de agosto, coincidiendo con la necesidad de cubrir períodos vacacionales", ha explicado. Y ha reiterado que ahora mismo hay del orden de un millar de refuerzos. Ha apuntado, como ejemplo, que el volumen de pruebas diarias se vuelve a acercar a los máximos de toda la pandemia.