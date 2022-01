Euskadi diseña una vuelta a las aulas con 'burbujas' más estrictas y sin competición deportiva escolar

El Gobierno vasco afronta la vuelta a las aulas con un nuevo protocolo educativo, en el que se prevén tanto la limitación de los contactos como una mejor ventilación de los centros escolares. Así, en u momento marcado por el gran incremento de la incidencia de la COVID-19 como consecuencia de la expansión de la variante ómicron, ha apostado por reforzar los grupos 'burbuja' dentro de las aulas y limitar la práctica del deporte escolar a los entrenamientos, aplazando la competición para cuando la tasa no sea tan elevada. En todo caso, se fija como objetivo mantener en todo momento una educación presencial.

Entre las principales medidas novedosas, se cuentan los grupos 'burbuja' en Primaria —definidos como "grupos formados por un número limitado de alumnos junto con el tutor"—, que no podrán "entrar en contacto con otros grupos en todas las actividades que se realicen en el centro educativo". Entre todas esas actividades se incluyen también el recreo, las actividades al aire libre e incluso las actividades extraescolares, para garantizar así lo que se denomina como "estanqueidad". En el recreo y actividades al aire libre será, además, obligatorio el uso de la mascarilla sea cual sea la distancia, con las excepciones de la ingesta de alimentos y bebidas y la actividad física intensa. En este punto, el protocolo se ha actualizado para hacer extensiva la obligatoriedad de la mascarilla en el recreo y en las actividades al aire libre también a Secundaria, tanto la obligatoria como la posobligatoria. "La alta tasa de incidencia del virus, en niveles que no tienen precedente, afecta sin duda alguna a los centros educativos, en los que, sin embargo, hemos de mantener el objetivo de garantizar la actividad educativa presencial", se recalca en un documento que fija como pilares la "limitación de contactos" y la "ventilación de espacios".

El nuevo protocolo entra también a limitar la práctica del deporte escolar, que circunscribe únicamente a los entrenamientos. "El deporte escolar se realizará preferentemente en exteriores o interiores muy ventilados. En situación de incidencia alta o muy alta —en Euskadi, se aclara, es en estos momentos muy elevada, de cerca de 5.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días— no se celebrarán competiciones entre grupos, manteniéndose únicamente los entrenamientos", señala el protocolo.

Se recalca que no han de acudir al centro quienes tengan síntomas compatibles —ya sean alumnos, profesores u otros trabajadores— ni quienes estén en aislamiento. Lo que cambia con respecto al primer trimestre es que, como en el resto de casos, los propios afectados, o sus padres, deberán rellanar un formulario específico (que se puede encontrar en este enlace) para que luego se les asigne cita para una prueba diagnóstica. Se resalta que tan solo deberán llamar al centro de salud con ese propósito "aquellas familias que no puedan utilizar medios telemáticos". El protocolo también prevé lo que corresponde hacer en caso de brote, que se define como tres casos, ya tengan un vínculo epidemiológico claro con el centro o no. "La actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas", se explica. Además, si

Las tasas de incidencia de la COVID-19 más altas en Euskadi se reparten entre las franjas de edad más jóvenes, donde la cobertura de la vacunación no es todavía tan extensa como en el resto. Según los últimos datos publicados por Osakidetza, de este lunes, son de más de 4.100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días entre los menores de 0 a 9 años y superior a 5.700 entre los que están en la franja de 10 a 19. De acuerdo con estos mismos datos, tan solo uno de cada tres jóvenes de entre 5 y 11 años ha recibido una dosis de la vacuna, mientras que el 4,1% tiene la inmunización completa. Entre los jóvenes de 12 a 15 años, estas mismas proporciones son, respectivamente, del 96 y del 91,8%.