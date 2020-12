Euskadi marca un mínimo de positivos desde el 4 de octubre pero la pandemia vuelve a estar en expansión en Álava

La pandemia continúa su curso en esta aproximación a las celebraciones de Navidad y, en el caso de Euskadi, dejando claroscuros. Este lunes el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado 315 nuevos positivos. Hay que viajar en el tiempo hasta el 4 de octubre para encontrar una jornada con menos casos en 24 horas, aunque llegan tras un mínimo de realización de pruebas. De hecho, la positividad (6%) es muy parecida a la del fin de semana, cuando se llegó a 520 positivos. Además, por otro lado, la ocupación de la UCI sigue siendo muy alta y no va a menos (de hecho hay un paciente crítico más que el dato anterior) y Álava empieza a mostrar signos de un posible repunte, ya que la caída de la incidencia es del 10% semanal (frente a una media del 25%) y ya que el R0 ha superado la barrera crítica de uno, lo cual indica que cada persona infectada genera más de un caso y que la pandemia vuelve a estar en expansión en este territorio.

La tasa de incidencia es de 349,40 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, lo que se traduce en alerta naranja en Euskadi. Bizkaia, en cambio, sale del fin de semana bajando a alerta amarilla (296,71) mientras que Álava y Gipuzkoa están en peores condiciones (356 y 418). Cinco municipios de más de 5.000 habitantes en Gipuzkoa y dos más en Bizkaia continúan en alerta roja por alta transmisión comunitaria. La peor situación se da en Arrasate-Mondragón, con una incidencia de 1.350 -y eso que ha bajado un 16% en una semana- y luego le sigue Ordizia, con 742. Por el contrario, salen de esa zona roja Ondarroa, Aretxabaleta, Azkoitia, Deba y Elgoibar. Solamente una localidad, Gorliz, está coloreada en verde en el mapa de la COVID-19, Gorliz, en Bizkaia. Allí se da la incidencia que se considera asumible: menos de 60 casos de tasa. Muskiz también había llegado a ese nivel la pasada semana pero ahora ha vuelto a tener alerta amarilla. En cuanto a las capitales, Donostia sigue con una tasa por encima de 500, seguida de Vitoria, con 370, y Bilbao, con 348.

Los nuevos 315 positivos se reparten en 156 en Bizkaia, 106 en Gipuzkoa, 49 en Álava y 4 de personas de fuera diagnosticadas aquí (o que no tienen residencia conocida). Por edades, la incidencia más alta se da precisamente en quienes más probabilidades tienen de morir con coronavirus, los mayores de 80 años. El 34,2% de los infectados son sintomáticos, asimismo.

En cuanto a la situación hospitalaria, a la espera de los ajustes correspondientes a las altas que no se dan en fin de semana, hay 457 personas hospitalizadas -20 de ellas este mismo domingo- y 131 críticos en la UCI. Hace una semana había 554 ingresados el domingo y bajaron a 502 el lunes. No obstante, la caída en positivos e ingresos no se aprecia tanto en cuidados intensivos. Desde el 25 de noviembre (134) hasta ahora ha habido pequeñas oscilaciones pero siempre en el torno de 130 casos muy graves. Además, no se informa de si las altas que se producen son por recuperaciones o por fallecimientos.