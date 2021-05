Euskadi pide la exención temporal de patentes para incrementar "exponencialmente" la vacunación mundial

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha leído este martes una declaración firmada por el Gobierno vasco, varias ONG y entidades del ámbito sanitario de Euskadi que reclama la exención temporal y puntual de patentes de vacunas contra la COVID-19 para aumentar "de manera urgente y exponencial" la vacunación mundial contra la pandemia. Este documento apuesta por evitar oligopolios y garantizar un reparto equitativo del antídoto contra el coronavirus en todo el mundo, también en países con ingresos bajos y medianos, según informa Europa Press.

Además del Ejecutivo vasco, han suscrito el texto Médicos sin Fronteras, OXFAM, Amnistía Internacional, Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y de los Colegios de Médicos, Enfermería y Farmacéuticos de Euskadi. En una comparecencia pública tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha estado acompañado de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y de la de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, Urkullu ha procedido a la lectura de la Declaración vasca en favor de la suspensión temporal de las patentes de las vacunas de la COVID-19.

"La apuesta por el derecho a la salud en nuestro territorio, así como en otras realidades, ha sido una preocupación y una ocupación permanente de la institucionalidad pública vasca, así como de la sociedad", ha asegurado el Lehendakari. Iñigo Urkullu ha destacado que esta apuesta se ha concretado en "un compromiso para el desarrollo en acciones e iniciativas que han promovido el acceso universal a la salud de la población vasca, población extranjera aquí residente, así como poblaciones de otros países".

Tras recordar que, en la actualidad, se vive "una de las emergencias de salud pública más grave de la historia reciente", con la pérdida de más de 3,5 millones de vidas en todo el mundo, ha advertido de que la economía mundial puede perder billones de dólares si la tasa de inmunización no aumenta rápidamente en todo el mundo. "Muchos sistemas nacionales de salud están cerca del colapso, economías enteras están doblegadas y el medio de vida de millones de personas está en juego. La COVID-19 nos ha enseñado que no es posible superar esta pandemia hasta que no la erradiquemos de todos los rincones del planeta", ha aseverado. En este sentido, ha subrayado que "el compromiso permanente del Gobierno Vasco se ha visto reforzado este año con una dotación de recursos económicos al COVAX-AMC, Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19".

Aumentar la fabricación

No obstante, cree que "son necesarias más acciones, y una de ellas es aumentar de manera urgente y exponencial la fabricación y la disponibilidad de vacunas, así como garantizar su reparto equitativo a nivel mundial, lo cual requiere compartir de forma amplia el conocimiento, los datos, los recursos y la propiedad intelectual, especialmente con los países de ingresos bajos y medianos".

"Países como India y Sudáfrica solicitaron una exención de las patentes el pasado mes de octubre que facilitara la posibilidad de compartir la propiedad intelectual y el conocimiento de las vacunas, medicamentos y productos sanitarios relacionados con el diagnóstico y tratamiento de la COVID-19", ha añadido. En la actualidad, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y más de 100 gobiernos estatales, apoyan "la exención temporal y puntual" de determinadas obligaciones recogidas en los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Con esta iniciativa, según ha precisado, "se evitarían los oligopolios generados por la propiedad intelectual y se promovería la libertad de operar permitiendo una colaboración que aumente y acelere la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas para la COVID-19 a nivel mundial". En un contexto en el que tanto la Organización Mundial de la Salud, el Consejo sobre los Acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC) y el G7 cuentan en sus agendas de trabajo con este tema, los que firman este documento manifiestan su apoyo "a la exención temporal y puntual de las patentes para las vacunas y otras herramientas médicas vinculadas a la COVID-19". "Este apoyo se basa en que se considera que es necesario cooperar a escala mundial para eliminar los posibles obstáculos que impiden garantizar que las vacunas se desarrollen y fabriquen en cantidad suficiente y se distribuyan luego a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo", remarca el texto.

La Declaración vasca afirma que "la apuesta por el derecho a la salud debe asegurar que los derechos de propiedad intelectual no impidan a ningún país garantizar el disfrute de este derecho". En la lectura del texto han estado presentes el presidente de Médicos sin Fronteras España, David Noguera; el director general de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán; la directora del Departamento de Programas, Ciudadanía e Incidencia de Oxfam Intermón, Beatriz Novales; la presidenta del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, Milagros López de Ocáriz; la presidente del Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco, Manuel García; la presidenta del Colegio de Enfermería de Bizkaia, Mª José García, y el presidente de la Academia Ciencias Médicas de Bilbao, Ricardo Franco.