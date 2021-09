Euskadi se resiste y mantendrá un máximo del 60% de público en estadios de fútbol y un 40% en los de baloncesto

Por tercera vez, Euskadi tiene decidido no aplicar el criterio del Ministerio de Sanidad y del consejo interterritorial -que reúne a todas las comunidades autónomas- en lo relativo a aforos en estadios de fútbol y canchas de baloncesto. Si como marco común se ha fijado un 100% de público en el fútbol y un 80% en el baloncesto, hasta que el martes la mesa de crisis vasca de la emergencia sanitaria, el órgano conocido como Labi, no revise el decreto en vigor en los recintos deportivos vascos se mantendrá el 60% si son abiertos y el 40% si son cerrados. Ello afectará con carácter inmediato al Athletic Club de Bilbao (que recibe este viernes al Deportivo Alavés) en Primera División, al Eibar de Segunda División (juega con el Ibiza) y al Bilbao Basket en la ACB (se enfrenta al FC Barcelona).

Así lo ha confirmado el consejero-portavoz y responsable de Cultura y Deportes, Bingen Zupiria, en una comparecencia ante los medios de comunicación este mediodía. Horas antes, a las 8.00 horas, la titular de Salud, Gotzone Sagardui, ha participado en el consejo interterritorial, que tenía como único punto en el orden del día la regulación del deporte profesional en octubre, pero no en la votación. Euskadi es la única comunidad autónoma que se ha abstenido como hizo cuando se discutió el público permitido en agosto y en septiembre. Alega que tiene competencias exclusivas para regular los aforos y que las decisiones de este órgano de coordinación "son recomendaciones y no obligaciones". De hecho, las autoridades sanitarias vascas dudan de la solvencia técnica de una propuesta que a la vez permite ocupar todos los asientos de un graderío y luego pide distancias de metro y medio entre personas.

"Nos atenemos a la normativa en vigor", ha recalcado Zupiria. Se trata de un decreto aprobado el 17 de septiembre que deja en el 60% y no en el 100% el público en el fútbol y en el 40% y no en el 80% el del baloncesto. El portavoz ha explicado que estas cifras se basan en criterios técnicos del órgano asesor del Labi y que mientras este foro no emita un nuevo dictamen al respecto no se cambiará de parecer. En principio, la mesa de crisis está convocada para el martes a las 16.30 horas y en su día ya se adelantó que podría suponer el fin de la emergencia sanitaria y la eliminación de aforos y limitaciones, aunque oficialmente el mensaje sigue siendo de cautela. Y es que Zupiria ha recordado que aún con los porcentajes actuales se han detectado incumplimientos en algunos recintos donde no se ha sectorizado al público o se ha permitido el consumo de bebida y comida.

En todo caso, Euskadi podría tener que enmendarse si alguien acude a los tribunales a la luz de los precedentes. En septiembre, la liga de fútbol recurrió las mayores restricciones en Euskadi al considerarlas discriminatorias y forzó a que el Gobierno vasco asumiera el marco común. La decisión partió de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por el polémico magistrado Luis Garrido, que ya ha emitido otra media docena de dictámenes en contra de normas fijadas por el Labi. Además, abrió la puerta a posibles indemnizaciones económicas por daños y perjuicios, un debate que podría reavivarse si San Mamés, como parece, acoge unas 31.000 personas y no 53.000, como ocurrirá en el resto de comunidades autónomas.

