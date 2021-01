Euskadi retoca el protocolo de vacunación a sanitarios tras la polémica en los hospitales de Basurto y Santa Marina

Tras polémicas como las de Basurto o Santa Marina, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha actualizado su protocolo de vacunación que, como principal novedad, no priorizará a las personas que hayan sido positivas en COVID-19 seis meses antes. Hasta este viernes, 45.362 personas se han vacunado en Euskadi y 9.559 han completado su vacunación con la segunda dosis, informa Europa Press.

El viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, y el subdirector de Salud Pública y Adicciones, Koldo Cambra, han asegurado que la estrategia de vacunación se desarrolla "de forma satisfactoria, y cada vez se está llegando a mas gente, aunque no a toda la deseable". El viceconsejero ha afirmado que el ritmo de inyección de primeras dosis, tras guardar las necesarias, depende de la entrada semanal de "nuevos viales, que sigue siendo escasa e irregular".

Según Quintas, el protocolo de vacunación, "que no ha tenido grandes modificaciones", no establece "qué personas deben vacunarse sino cuándo se pueden vacunar, de forma voluntaria". "En una situación de estrechez de dosis disponibles, esto hay que hacerlo y hacerlo de manera estricta, hasta donde se pueda, para no discriminar a todas las personas que lo necesitan en este momento, como son las personas vulnerables, y proteger también a quienes tienen más riesgo de contagio y están expuestos a mayor contagio", ha apuntado. La vacunación en los hospitales -salvo en Santa Marina- se está desarrollando "de una manera estratificada, por grupos, salvo en el caso de las residencias" en las que se pretendía "establecer una burbuja inmunológica".

"Esos son los criterios que se han ido poniendo, con alguna modificación o matización, y los que se han trasladado al conjunto de Osakidetza para que sepa cómo proceder con las pocas dosis disponibles que se tienen", ha precisado. Preguntado por si quedará claro que directivos, entre otros, no podrán saltarse el orden del protocolo, ha respondido: "En mi opinión, eso estaba claro desde el principio, pero efectivamente, ahora con más motivo".

El Gobierno asegura que en Euskadi, en la actualidad, no existe el riesgo de que no se disponga de vacunas para completar el ciclo de vacunación de todas las personas que lo han iniciado, incluso "aunque se produjera un cierre absoluto de suministro de vacunas". "Eso lo tenemos garantizado. Incluso, aunque el próximo lunes no llegara ninguna, ni al siguiente. Todas las personas que han recibido primera dosis de vacuna van a ser revacunadas, van a ser objeto de segunda dosis y completaran su ciclo", ha dicho Quintas.