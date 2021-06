Euskadi ruega que nadie rechace una cita para la vacuna contra la COVID-19 por irse de vacaciones

En "todos" los vacunódromos de Euskadi, según la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, hay personas que están comunicando la cancelación de su cita para recibir la protección contra la COVID-19 por no modificar su calendario de vacaciones. "Nos lo está diciendo el personal de los puntos de vacunación. No son muchas pero no vamos a decir tampoco que son solamente una o dos", ha señalado Sagardui. Su mensaje es claro: poder acceder a la inmunidad es una "gran oportunidad". "No olvidemos lo afortunados que somos. No se puede decir lo mismo en todos los lugares del mundo [...]. Creo que se pueden planificar las cosas. Más o menos todos sabemos con qué calendarios vacunales andamos. Prioricemos siempre la administración de la vacuna, por favor", ha rogado la titular de Salud en Radio Euskadi.

Según ha indicado, "las personas que rechazan la vacuna porque se van de vacaciones tendrán que esperar a que haya disponibilidad", dando a entender que no tendrán más derechos que personas de menos edad. Estas segundas oportunidades, en cambio, sí que se ofrecen cuando la imposibilidad de recibir la vacuna es motivada por motivos de salud o porque no han pasado los seis meses desde el diagnóstico de COVID-19. Precisamente ahora, cuando la campaña ya lleva en marcha medio año, se están retomando citas que fueron canceladas en su día por este motivo.

El proceso se encuentra ahora mismo en plena segunda vuelta de los colectivos esenciales que recibieron en su día una primera dosis de AstraZeneca y que, al tener menos de 60 años, ahora tienen recomendada Pfizer salvo que rellenen un formulario, esperen en otra agenda y firmen un consentimiento informado para completar la pauta con el preparado de Oxford. En números, 25.876 profesores, policías y otros profesionales han tenido ya este segundo turno. El 23,63% han recibido AstraZeneca, 6.115. Sagardui no ha concretado por qué en otras autonomías los porcentajes son inversos y el grueso no se decanta por Pfizer.

También se está terminando ya la franja de edad de los quincuagenarios en primera vuelta (está al 77,2%), por lo que ya están concertadas citas para personas de 40 a 49 años, de mayor a menor. Sagardui ha dado a entender que "a principios de julio" o incluso "a finales de junio" podría darse el salto a los treintañeros. Ha recalcado que no se trata de una cuestión de "capacidad" -incluso sin tirar de personal jubilado- sino de disponibilidad de suministros: "Tenemos capacidad para poder administrar con rapidez y eficiencia". En principio, junio es un mes clave con muchas remesas previstas, principalmente de Pfizer. Si se mantienen los números de la pasada semana, llegarán más de 120.000 sólo de esta casa en las próximas horas.

La consejera ha aludido también a la posibilidad de articular "incluso antes de septiembre" una campaña para proteger a estudiantes, si bien ello depende de que se autorice el uso de las vacunas para personas de 12 a 16 años. El consejero de Educación, en todo caso, planteó como alternativa hacer este proceso 'in situ' en los colegios, como se ha hecho tradicionalmente con otras patologías. Lo que "no consta" es que los estudiantes universitarios que se vayan de Erasmus tengan derecho a una cita antes de partir, como tampoco se ha hecho con profesionales que trabajan en el extranjero, ha razonado la consejera.

En Euskadi más de un millón de personas tiene ya al menos una dosis -eran 999.423 cuando se cerraron los vacunódromos este domingo- y se han pinchado más millón y medio de dosis en total. Ello arroja que 614.862 personas -más que la población de Vitoria y Bilbao sumada- tienen ya la máxima inmunidad. Es el 28% de la población pero el 33% de los 'vacunables', esto es, mayores de 16 años y sin contraindicaciones. Quedaría por citar a un 47%, aproximadamente, de esa población diana. Por grupos de edad, entre mayores de 80 años el proceso está acabado (99,5%) y entre mayores de 60 está pendiente el 32,3%.

