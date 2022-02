El Gobierno de Urkullu reconoce que la transferencia del IMV “se está alargando demasiado”

Los Gobiernos central y vasco han convocado para el próximo miércoles una ponencia técnica para tratar de "limar" los detalles pendientes para el traspaso a Euskadi de las competencias sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una transferencia sobre la que la consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha afirmado que espera alcanzar "pronto" un acuerdo. Garamendi ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu acerca de las negociaciones entre los ejecutivos central y vasco para transferir a Euskadi las competencias relativas al IMV, según informa Europa Press.

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aseguró el pasado viernes que la competencia sobre el Ingreso Mínimo Vital se transferirá de forma "íntegra" y "sin limitación temporal" a Euskadi. No obstante, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha denunciado en el Parlamento que "siguen sin estar claros" los términos concretos en los que se va a ejecutar dicho traspaso competencial. "Hay dudas", ha manifestado Kortajarena, que ha criticado que este proceso "se está alargando demasiado". La representante de EH Bildu ha reclamado a Garamendi que aclare si "garantiza" que, de acuerdo a lo acordado por la Cámara vasca, el IMV se va a transferir "en su integridad" a Euskadi.

En este sentido, ha advertido de que si lo que finalmente se transfiere a la comunidad autónoma es "la mera gestión" de esta prestación, se crearía "un precedente muy preocupante" ante futuras negociaciones sobre otras transferencias estatutarias relacionadas con la Seguridad Social. La consejera ha recordado que el Gobierno ya ha dejado claro que no aceptará una transferencia "a medias", y que desde un principio está abordando esta negociación desde la "prudencia" y la "discreción", con el fin de facilitar el proceso. En todo caso, ha precisado que el Ejecutivo vasco solo aceptará una transferencia "integral" y "sin límite temporal" del IMV. De esa forma, ha recordado que el Gobierno vasco ya estableció como "línea roja" que el traspaso no podría ser por una tiempo limitado, puesto que "las competencias vascas no tienen límite temporal".

"Más cerca"

Garamendi ha explicado que la última propuesta de transferencia que ha realizado el Ejecutivo central se encuentra "más cerca" de lo que plantea el Gobierno vasco, aunque ha indicado que todavía se han de "blindar" determinados aspectos. "Hemos llegado a este punto tras mantener una actitud exigente", ha manifestado la consejera, que ha añadido que la financiación de esta competencia, una vez transferida, deberá estar "basada en el sistema de Cupo".

Garamendi ha reconocido que este proceso "se está alargando demasiado", aunque ha asegurado que el Ejecutivo vasco "seguirá siendo exigente". La consejera ha anunciado, asimismo, que el próximo miércoles se celebrará una ponencia técnica en la que representantes de ambos gobiernos tratarán de "limar" los detalles pendientes para el traspaso. "Esperamos llegar pronto a un acuerdo", ha añadido.