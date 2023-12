El Gobierno vasco dispone de una “alternativa” para el amianto en Álava si Vitoria no cede su vertedero

El Gobierno vasco ha trabajado para que “en Álava pudiera existir una alternativa a Gardelegi en caso de que, como es de gestión municipal, el Ayuntamiento de Vitoria tomara una serie de decisiones que no satisficieran las necesidades que tiene el territorio y su ciudadanía”. En concreto, se plantea un vertedero en otro emplazamiento si la ciudad no accede a acoger amianto en la planta actual, que es para residuos “no peligrosos”. Los alcaldes Gorka Urtaran y Maider Etxebarria no se han mostrado muy proclives a ceder ese espacio.

Así lo ha explicado la diputada alavesa de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, Amaia Barredo, que antes estuvo en el Gobierno vasco. Barredo ha insinuado que el futuro emplazamiento está bastante avanzado, al manifestar que espera que “en breve se conozca” su futura ubicación en la provincia. Barredo ha expuesto que existe “una hoja de ruta de residuos para toda la comunidad autónoma vasca, para garantizar la capacidad de los vertederos vascos, dentro de la que hay una serie de propuestas”, informa Europa Press.

“El 'Plan de Gestión de Vertederos' apuntaba a que fuera Gardelegi el vertedero referente del territorio a futuro y a presente, porque es un vertedero que tiene una gran capacidad para albergar un volumen importante de residuos. No obstante, el Gobierno Vasco está trabajando en una alternativa”, ha comentado. La consejera Arantxa Tapia solicitó al Ayuntamiento que Gardelegi acogiera “de una forma eficiente y segura, en una celda específica”, los residuos de amianto generados en la propia capital y en el territorio alavés.

Tapia defiende que cada territorio se haga cargo de sus residuos. “Lo lógico en este momentos es que los residuos alaveses se queden en Álava, los vizcaínos en Bizkaia y los guipuzcoanos en Gipuzkoa. El turismo basuril no es la forma más adecuada de trabajar, tenemos que ser responsables y conscientes de que cada uno tiene su responsabilidad sobre los residuos que genera”, afirmó, al respecto. A pesar de su petición, la consejera aseguró que su departamento nunca va a hacer de esta propuesta “una imposición”, dado que “el vertedero es propiedad del Ayuntamiento”, al encargarse también de su gestión.