González emplaza a la oposición de Álava al “diálogo” para abordar “grandes transformaciones” y avanzar en bienestar

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha hecho un llamamiento al “diálogo y colaboración abierta” para “consolidar a Álava en los niveles de bienestar más avanzados de Europa” y, en concreto, ha hecho esa llamada al consenso para ámbitos como los presupuestos, los cambios fiscales o el desarrollo de las energías renovables. En el debate de política general, Ramiro González ha subrayado que su objetivo es que los alaveses“ disfruten de un alto nivel de vida” y lograr una sociedad “cohesionada y de oportunidades con los mejores servicios públicos”.

A su juicio, este primer año de legislatura ha resultado “francamente fructífero” y, aunque la situación económica del territorio es “buena, hay colectivos, hay alaveses, en situación de dificultad”. “Personas que no tienen acceso a una vivienda, en desempleo, que tienen empleo pero su salario no les permite vivir con dignidad. Tengan claro que esa es mi primera preocupación”, ha añadido. Ramiro González ha señalado que, junto a ello, se abordarán “grandes transformaciones” para posicionar a Álava “en los niveles de desarrollo y bienestar de los países y regiones más avanzados de Europa”, según recoge Europa Press.

El diputado general de Álava, que encabeza un Gobierno foral con el apoyo del PSE-EE pero aun así en minoría, ha aprovechado para apelar “al diálogo y a la colaboración abierta por ser la mejor fórmula para consolidar a Álava en los niveles de bienestar más avanzados de Europa”. Ramiro González ha hecho ese llamamiento para “lo inmediato”, la negociación presupuestaria y las modificaciones tributarias previstas, pero también para cuestiones “trascendentales” como el desarrollo de las energías renovables o el futuro del primer sector.

El diputado general de Álava ha subrayado que la política fiscal, económica, y los proyectos impulsados colaboran al desarrollo de un territorio “que se acerca al pleno empleo y que está siendo capaz de sortear la incertidumbre global”. Tras subrayar que Álava es el territorio del Estado con el mayor PIB per cápita y el mayor salario medio, ha señalado que ésa es la realidad económica del territorio, con un “fuerte peso” de la industria porque la apuesta por este sector “garantiza un mejor futuro y unas mejores condiciones laborales y salariales”. Ramiro González ha indicado que son “buenos datos” y las previsiones son también “buenas”, pero ha reconocido que esa “buena salud de la economía no llega a todos”.

Ramiro González ha señalado que el primer eje de su programa de gobierno es una Álava competitiva e innovadora y ha puesto en valor a las personas emprendedoras. “Emprender, ser empresario en Euskadi ha constituido un acto heroico durante décadas. Se ha generado una cultura contraria a los empresarios que sigue presente en parte de nuestra sociedad”, ha criticado. Ha destacado que trabajarán para fomentar el emprendimiento y van a posicionar a la Diputación de Álava como “el epicentro de Emprendimiento”.

La oposición, crítica

Los grupos junteros de la oposición en las Juntas Generales de Álava, EH Bildu, PP, Elkarrekin Araba y Vox han señalado que el Gobierno foral (PNV-PSE) gestiona “sin ambición” y “sin ilusión para afrontar los grandes retos que tiene por delante la sociedad alavesa”. Los cuatro partidos políticos han coincidido a la hora de evaluar el discurso del diputado general de Álava, Ramiro González, durante la primera sesión del debate de política general en las Juntas alavesas.

Así, la portavoz de EH Bildu, Eva López de Arroyabe, ha expuesto que ha visto a un diputado general “sin ambición, con un discurso agotado y, lo que es peor, agotado”. “No hemos visto nada nuevo. Vive de las rentas y de los proyectos y planes de atrás”, ha recriminado. EH Bildu ha demandado “nuevas soluciones a los nuevos retos, como el reparto de la riqueza, la cohesión territorial, el bienestar de la ciudadanía y la reforma fiscal, que ni siquiera ha nombrado”. Asimismo, ha cuestionado que González no haya dicho nada en torno al nuevo estatus para Euskadi, ya que “este es el paraguas para poder afrontar nuevos retos”.

Por su parte, el portavoz del PP, Iñaki Oyarzabal, ha manifestado que el Gobierno foral “no tiene ilusión”. “Nos ha parecido un discurso sin ambición para Álava, en el que hay mucha autocomplacencia y realmente no vemos autocrítica ninguna. Continúa el deterioro de los servicios públicos y vemos a un diputado general que se ha olvidado de la sanidad, la seguridad, la economía y los problemas que tienen muchas familias para llegar a final de mes”, ha valorado. “En el ámbito fiscal nos preocupa que pretendan una subida de impuestos y, si lo que vamos es a subir impuestos a las familias o a cobrar peajes en las carreteras, no van a poder contar con el Partido Popular”, ha advertido, para apreciar a “un gobierno que no tiene rumbo” y “no sabe exactamente definir cuál es su proyecto”.

El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha dicho que “González está muy alejado de la realidad que vive la población alavesa en temas estratégicos para Araba, como son las residencias de personas mayores, la situación de la sanidad, el problema de la juventud para acceder a una vivienda y un empleo digno, y el aumento del racismo y la violencia machista”. Rodríguez ha cuestionado que “González proclame estar abierto al diálogo con los grupos cuando no ha habido ningún dialogo hasta la fecha, para abordar la reforma fiscal pendiente en Araba” y ha mostrado su “preocupación por la deriva que ha ido tomando el Gobierno foral con sus acuerdos con el PP en un contexto europeo de avance de la derecha en comunión con la ultraderecha”.

Por último, el juntero de Vox Jonathan Romero ha cuestionado el discurso del diputado general al verlo como un “ejercicio de hipocresía, con cero soluciones y cero autocrítica”, ejemplo de que “el Gobierno foral vive alejado de los problemas de los alaveses”. Asimismo, ha recriminado que González no ha hablado “nada de la inseguridad creciente, debido a la inmigración ilegal masiva”

Centro de emprendimiento y transición verde

González ha anunciado que en los próximos meses pondrán en marcha el “Centro de emprendimiento e Innovación de Álava”, un nuevo espacio donde confluirán los diferentes servicios de emprendimiento que prestan en Álava diferentes agentes. También ha adelantado que quieren sacar a las empresas alavesas a la calle, bajo la iniciativa “Made in Alava”. Además, ha subrayado que en los próximos meses presentarán una estrategia integral para la atracción y retención del talento en Álaa, “Araba por el Talento”.

Un segundo eje de su discurso se ha centrado en una “Álava cohesionada e inclusiva” y ha apuntado como una de la prioridades los ciudados comunitarios y a domicilio. Tras citar algunos hitos relacionados con nuevos centros de día y ampliación de plazas, así como con la atención residencial, ha señalado que los retos para los próximos 12 meses son la reapertura de la Residencia Samaniego tras su reforma; la apertura de los nuevo centros de día y residencial Lakondoa y el que se ubicará en Laudio para discapacidad intelectual o la licitación de la obra de ampliación y rehabilitación de la Residencia San Antón de Armuru, de Amurrio.

También ha citado la apertura de un nuevo centro de atención inmediata para víctimas de violencia de género; la apertura de la Oficina de Vida Independiente; la puesta en marcha de la Ayuda Económica a la Vida Independiente y la licitación de la redacción del proyecto, construcción y gestión de la nueva residencia para mayores dependientes en Salburua. También ha manifestado que una de la prioridades de la sociedad alavesa es la lucha contra la violencia machista.

Ha precisado que, de aquí a un año, crearán 225 plazas residenciales ocupacionales y de centros de día para personas mayores, con discapacidad, enfermedad mental, en situación de exclusión social y víctimas de violencia machista. También habrá un nuevo procedimento para agilizar la valoraciones y reducir por debajo de los seis meses los tiempos de espera medio para las de discapacidad y mantener por debajo de los tres meses las de dependencia.

También ha citado en su discurso la transición verde y ha señalado que están empezando a promover “la gran alianza alavesa para la descarbonización”. Ramiro González ha manifestado que Álava ha apostado por transformar el territorio para adaptarlo a un modelo bajo en carbono pero ha advertido de que, para ello, “es imprescindible trabajar para implicar a la sociedad alavesa”. Según ha señalado, son ya tres los proyectos iniciados para la generación intensiva de energías renovables: los Parques Eólicos de Labraza e Itzaraze y la fotovoltaica de Ekienea. Ramiro González ha precisado que las obras de ejecución comenzarán en el primer semestre de 2025 y comenzarán a producir energía en 2026 y que contribuirán a un incremento “significativo” de la energía renovable producida en Alava, aunque “insuficiente”.

Ha indicado que hay que seguir trabajando para “aumentar de forma significativa la producción de energía renovable”. “Nos jugamos el futuro del planeta y de nuestro territorio, eminentemente industrial”, ha agregado González, que cree preciso “un debate sereno y racional, soluciones equilibradas y una implementación ordenada”. Tras remarcar que la Diputación “garantizará la búsqueda de soluciones equilibradas y el desarrollo ordenado de las energías renovables”, ha indicado que no pueden permitirse “quedarse parados” y “perder el tren de la descarbonización y la generación de energía renovable”. Ramiro González ha pedido “dejar de lado posiciones maximalistas en esta materia” para que sea posible un acuerdo político que “reforzaría la apuesta del Territorio por la descarbonización”.

En materia de residuos urbanos, ha anunciado las próximas licitaciones de la planta de Compostaje KonpostAraba y de la futura planta de voluminosos y reutilización. En materia de movilidad, ha destacado que se ha elaborado el texto inicial del II Plan de Movilidad Sostenible de Álava 2025-2034, con 30 actuaciones y un presupuesto estimado de ejecución de 68,5 millones. También ha abordado el problema de la vivienda y ha señalado que, aunque se han tomado medidas, no son suficientes. “Podemos hacer más, haremos más”, ha señalado.

Por otra parte, en relación a la red viaria de Álava, ha precisado que en los próximos meses se procederá a la licitación de la variante Manzanos, la aprobación del proyecto de la segunda intervención en el nudo de Armiñón y la licitación, adjudicación e inicio de las obras para la construcción del carril-bici que une Vitoria con el Parque Tecnológico de Alava. Por último, en el ámbito cultural, ha precisado que se está ultimando un acuerdo con la Fundación Vital para que la nueva sede del Museo de Ciencias Naturales se ubique en la Casa del Cordón.