El Grupo CL decide no reabrir la planta de Corrugados en Azpeitia (Gipuzkoa)

El Grupo CL ha decidido no reabrir la planta de Corrugados en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, donde tenía previsto realizar una inversión de 50 millones de euros. La reapertura de la acería supondría la creación de cerca de 700 puestos de trabajo. El grupo extremeño afirma que no puede asumir la petición del Ayuntamiento, que quería que esa actividad se trasladase a la zona de Trukutxo, en las afueras del municipio, ya que este traslado aumentaría demasiado la inversión y alargaría los plazos.

La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta (EH Bildu), en declaraciones a Euskadi Irratia, recogidas por Europa Press, ha lamentado haber conocido la decisión sobre Corrugados a través de los medios y ha recordado que el 31 de marzo tuvieron la última reunión con representantes del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Según ha explicado, en ella, los representantes del Ejecutivo autonómico y de la Diputación "nos dejaron bien claro que la empresa no tenía proyecto y quedaron para hablar con la empresa". "Estamos hablando de una renuncia de un proyecto que nunca ha existido. La realidad y lo que se ha expuesto en los medios de comunicación no se corresponden", ha subrayado.

Alkorta ha insistido en que "esto no es una cuestión de voluntad" y ha incidido en que "aquí hay una cuestión legal, y que si se quiere que las cosas vayan adelante la empresa tenía todas las vías abiertas, para presentar el proyecto y poder darle paso". En esa línea, ha reiterado que el plan urbanístico que aprobaron EH Bildu y el PNV de Azpeitia "dice claramente que el uso permitido en esta zona es el residencial", por lo que la autorización a la empresa "depende de los informes jurídicos". "Estamos en medio de una batalla mediática, cuando todos los partidos políticos sabemos que en ese lugar no es posible poner en marcha esa actividad", ha subrayado. "Nunca ha habido proyecto, y eso lo saben todos los partidos políticos", ha recalcado Alkorta, quien ha considerado que "decir que vas a crear 800 puestos de trabajo en un folio no es tener un proyecto". "No hay plan de viabilidad, no hay plan de negocio", ha añadido.

De este modo, ha recordado que todos los agentes implicados han mantenido "una única reunión, que duró media hora", por lo que ha insistido en que "lo que no se puede decir es que el proyecto no ha salido adelante porque el Ayuntamiento de Azpeitia no lo ha querido". "Lo que quiero saber es si alguna vez ha habido una intención real para poner en marcha el proyecto en esa ubicación. Ni siquiera nos han dado nunca una reunión para estudiar esa posible posibilidad", ha asegurado. La alcaldesa ha criticado que tanto Gobierno Vasco como Diputación de Gipuzkoa "dicen que el problema medioambiental no está solucionado" y luego "nos dicen que sin cambiar el plan general del pueblo es posible, y después nos dicen que podemos cambiarlo, y no olvidemos que por encima de esto está el plan provincial y que nosotros no podemos ir en contra de eso". "Además, nos pusieron claro que la modificación del plan provincial no era viable", ha sostenido.

"Oportunidad perdida"

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha lamentado esta tarde que el Grupo Cristian Lay (CL) haya desistido de reabrir la planta de Corrugados en Azpeitia, donde tenía previsto realizar una inversión de 50 millones de euros, lo que considera una "oportunidad perdida" para Gipuzkoa. En un comunicado recogido por Europa Press, el dirigente socialista ha dicho que desde el Ayuntamiento de Azpeitia se debería haber intentado negociar alternativas que permitieran la apertura de esta actividad, que iba a suponer la creación de 700 puestos de trabajo.

Además, ha apuntado que la apertura de dicha planta iba a impulsar un "altísimo porcentaje de actividad económica y fiscal para el municipio y el Territorio", por lo que ha lamentado que una ocasión como esta se haya "arruinado". Andueza ha explicado que el PSE-EE ha hecho hincapié en la importancia del empleo en un municipio como Azpeitia, que tiene más de un 8% de paro y con más de 600 personas desempleadas.

Ante la posibilidad de la reapertura de la planta de Corrugados, ha señalado que los socialistas siempre han apostado por la necesidad de combinar la garantía del cumplimiento de la regulación ambiental, junto con la exigencia que tienen las instituciones de trabajar de forma conjunta con el objetivo de lograr generar puestos de trabajo y "no buscar pulsos con posiciones encontradas".