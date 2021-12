Guía de medidas y recomendaciones para una Navidad sin COVID-19 en Euskadi

Con los positivos de COVID-19 disparados por la llegada de la variante ómicron del Sars-Cov-2, elDiario.es/Euskadi recopila todas las medidas en vigor en la actualidad y reproduce las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Además, recopilamos todo el histórico de restricciones a lo largo de la pandemia.

¿Dónde se consigue el pasaporte COVID en Euskadi? ¿Pueden pedir el DNI?

Saber más

I. Medidas

Éstas son las restricciones en vigor en Euskadi.

1 - Mascarillas obligatorias

El uso de mascarillas (correctamente colocadas tapando todas las vías respiratorias) es obligatorio en espacios interiores de uso público, en los medios de transporte y ahora también en espacios exteriores en todo momento. Las excepciones son la práctica deportiva al aire libre o el medio natural si hay distancia interpersonal de más de 1,5 metros. Los internos solamente se podrá prescindir de ella si el 80% de los internos y los profesionales tienen la pauta completa (incluidas las dosis de refuerzo). Se aplica a personas mayores de seis años, como siempre.

2 - Aforos

Todos los locales e instalaciones tienen el aforo máximo permitido en el 100% de su capacidad. Se exceptúan los recintos cerrados con capacidad superior a 5.000 personas en los que el aforo máximo permitido será del 80%.

3 - Comida y bebida

Salvo en establecimientos habilitados para ello, en espacios interiores como recintos culturales o deportivos y en eventos públicos como los campos de fútbol está prohibido el consumo de comida y bebida porque implica la retirada de la mascarilla. Un ejemplo: no es posible comer palomitas en el cine. Solamente está permitido el consumo de agua.

4 - Pasaporte COVID

El certificado de vacunación (o de prueba negativa o de haber superado la COVID-19) se ha implantado en Euskadi en dos fases.

Si la tasa de incidencia del virus es superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, el QR es necesario para poder acceder desde las 22.00 horas a "establecimientos destinados a ofrecer al público actividades de esparcimiento y baile", que son las discotecas, salones de baile, salas de fiestas, bares musicales, karaokes y, en general, todos los establecimientos de tipo III y IV, lo que según la normativa vigente en Euskadi obligaría también a los "establecimientos de esparcimiento erótico". Entonces, los pubs y bares que tuvieran actividades ordinarias y luego ofrecieran ocio nocturno tenían que reclamar el pasaporte a partir de las 22.00 horas. Asimismo, se extendía también la medida a restaurantes con comedores de más de 50 plazas. Si la tasa de incidencia del virus es superior a 300 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, el QR es necesario para: Salas de conciertos y salas multiusos u otros espacios habilitados cerrados cuando se realicen conciertos, festivales musicales y otros acontecimientos culturales y artísticos. Establecimientos de hostelería y restauración, incluidos salones de banquetes cuando se realicen actividades con posibilidad de baile, independientemente del número de asistentes. Polideportivos, gimnasios y otros espacios interiores donde se practica actividad física y/o deportiva, tanto para deportistas como acompañantes y público. Instalaciones deportivas abiertas, tales como estadios, frontones o similares, cuando se celebren competiciones con un sistema de control de acceso (tiques, abonos, invitación y similares) y una asistencia superior a 100 personas. Centros hospitalarios y centros sociosanitarios, así como centros penitenciarios: personas que visitan a pacientes ingresados o residentes.

Consulta aquí más detalles sobre esta medida y una guía sobre cómo conseguir el pase

II. Recomendaciones

El Departamento de Salud ha editado una guía con recomendaciones para las celebraciones de Navidad.

1 - Ventilación

Hay que asegurar la ventilación de los espacios interiores. Se puede hacer con aire natural o con sistemas mecánicos. Se recomienda controlar la calidad del aire con medidores de CO2. Lo razonable es extremar la ventilación si se superan las 800 partículas por minuto.

2 - Reuniones

Es recomendable que los encuentros no sean de más de 10 personas que procedan, como mucho, de dos núcleos de convivencia. Por lo tanto, se pide evitar comidas o cenas de empresa, cotillones y fiestas de Navidad. Se propone crear un grupo estable a modo de burbuja para todas las celebraciones. En la hostelería, se pide que los grupos no pasen de seis integrantes. Es mejor la terraza que el interior y una mesa que la barra.

3 - Interacción social

Se pide evitar saludos de contacto, entre los que se incluyen los besos y los abrazos. También es aconsejable reducir toda actividad que aumente la emisión de aerosoles, lo que implica no cantar, ni gritar o no hablar en voz alta. Se recomienda no compartir platos, vasos y otros objetos.

III. Histórico de medidas