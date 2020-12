"Hueco", "refugiado en la pandemia" o sin "transparencia ni claridad": así han definido los políticos vascos el discurso de Nochebuena del rey

EH Bildu ha criticado que en su discurso de Nochebuena, el rey Felipe VI, se ha "refugiado en la pandemia para evitar hablar de cosas que importan a la ciudadanía"; el PNV, que "no ha enfrentado los asuntos que le atañen ni con transparencia ni con claridad" y Podemos Euskadi, que su discurso ha sido "hueco" puesto que lo que interesaba era lo que "dejó de decir". El único partido en Euskadi que ha salido en favor del monarca ha sido el PP vasco, que ha destacado el discurso de "esperanza y confianza" para superar dificultades. El PSE-EE no ha realizado ninguna declaración al respecto.

"Se refugió en la pandemia para evitar hablar de las cosas que importan a la ciudadanía y que han estado en primer plano de la actualidad todo este año. Su discurso es más clarificador por lo que no dijo, que por aquello que dijo, porque evitó hablar de las cuestiones cruciales que están hoy al orden del día, tanto en los medios de comunicación, como en la población. Tampoco hizo referencia alguna a las dos cuestiones territoriales que están al orden del día y que están sobre la mesa y que necesitan una solución, como es el tema de Cataluña y Euskal Herria (...) ni ha dicho absolutamente nada, siendo como es el jefe de las Fuerzas Armadas, de esos intentos, elucubraciones y planteamientos que han hecho los militares golpistas y en los que han pedido complicidad al Rey de España", ha señalado La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, en unas declaraciones realizadas en Usurbil (Gipuzkoa).

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha referido al mensaje del rey para denunciar que "ni siquiera en un momento como éste ha enfrentado los asuntos que le atañen directamente, ni con transparencia, ni con claridad".

En declaraciones recogidas por Europa Press durante una comparecencia en Bilbao, Esteban ha afeado al Monarca que en su discurso no haya mencionado a los militares "totalitarios". Asimismo, ha apuntado que, en cuanto a la jefatura del Estado, "la verdad no sabemos si ha hablado del tema o no, porque parece que todo el mundo le tiene que interpretar. No se puede en menos de 40 segundos abordar un asunto como éste".

Por su parte, el diputado vasco de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, ha calificado de "hueco" el discurso y ha destacado que "lo que interesaba era lo que dejó de decir" el Monarca. "Lo importante es lo que no dijo, que es lo que precisamente a la gente le interesaba saber, porque para discursos huecos no estamos".

"Lo que era noticiable ayer no era propiamente lo que dijo o lo que dejó de decir el Rey, sino lo que se ha sabido y ha publicado The Telegraph, la prensa británica, de que no solo su padre sino él mismo, estaban implicados en las comisiones de Arabia Saudí. Esta es la situación en la cual el padre está huido en una de las mayores dictaduras criminales del mundo e implicado, digamos, en comisiones de otra dictadura, la de Arabia Saudí, y que, al parecer o por lo menos hay prensa europea que está señalando en estos momentos, que también hay implicación directa del hijo", ha indicado Uriarte en unas declaraciones ofrecidas en Bilbao.

El único partido en Euskadi que ha salido en defensa de Felipe VI ha sido el PP vasco. Su secretaria general, Laura Garrido, ha valorado el discurso como el de "la esperanza y la confianza en nosotros mismos para superar las dificultades que estamos atravesando".

Garrido ha descrito el discurso del rey en unas declaraciones en Vitoria como "cercano, de Estado, pegado a la realidad, que demuestra el perfecto conocimiento de la situación que estamos viviendo, con referencias a las personas que lo están pasando mal, las que han fallecido, sus familias, los enfermos, las personas mayores, jóvenes, las que han perdido su empleo, su negocio, al tejido empresarial (...) Es un discurso de una persona que es perfectamente consciente de la responsabilidad que ostenta como jefe del Estado", ha apuntado.