Jon Iraola: "No me cabe duda de que Pedro Sánchez es partidario de la República"

Hubo una ciudad que vivió la proclamación de la II República antes que ninguna. La madrugada del 14 de abril de 1931, horas antes incluso de que lo hiciera Madrid o Barcelona, Eibar madrugó para convertirse en la primera ciudad española en retirar la imagen del rey Alfonso XIII e izar en su lugar la bandera tricolor en el balcón del Ayuntamiento. 90 años más tarde, el municipio vasco no olvida su pasado y conmemora aquel día con orgullo a través de exposiciones, conferencias y hasta un 'tour' que recorre los rincones "más republicanos" del pueblo.

Su alcalde, el socialista Jon Iraola, que ha tomado el relevo hace cerca de un mes de Miguel de los Toyos, quien fuera edil de Eibar durante 13 años, reconoce el carácter republicano de su ciudad, la "valentía" que mostró aquel día y asegura que Eibar jamás "ha dejado de ser de izquierdas". Al frente de un Ayuntamiento encabezado por el PSE en solitario, confiesa las dificultades que conlleva no contar con un gobierno de coalición. "De los 21 concejales que tenemos nueve somos del Partido Socialista, con lo cual, tenemos un gobierno en minoría, lo que nos exige que para determinadas cuestiones tener que negociar con los distintos partidos. Es duro porque no te da una estabilidad", asegura.

A pesar de reconocer que tal vez no es el momento adecuado para abrir el debate de monarquía o República, Iraola defiende la idea de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "comparte un sentimiento claro de República". "Sin embargo, hay que valorar el contexto en el que nos encontramos antes de sacar a debate si hay que cambiar la forma del Estado, es decir, si realmente el jefe del Estado que es el rey, tiene que desaparecer y tiene que entrar otra figura nueva. Quizá no es el mejor momento para abrir ese melón", concluye.

¿Sin Eibar cómo habría sido la II República? ¿Habría existido?

La II República habría existido de igual forma. Hubo unas elecciones elecciones generales, que fueron el día 12 de abril, dos días antes de la proclamación. En esas elecciones se evidenció el apoyo mayoritario de la ciudadanía española a las fuerzas republicanas y socialistas. Por lo tanto, sin Eibar la República hubiese seguido y se hubiese proclamado, pero sí que es cierto que hubo tres ciudades que fueron especialmente valientes en la proclamación de la República, con bastantes horas de antelación respecto a lo que fue, por ejemplo, a Barcelona o a Madrid. Fueron Eibar, que fue la primera, que a las 06.00 de la mañana ya estaban aquí todos los concejales y el alcalde reunidos para para proclamar la República y Sahagún en León y en Jaca. La República habría existido, pero desde luego en Eibar se hizo una demostración del apoyo que la ciudadanía tenía por la República. De los 19 concejales, 18 eran republicanos, diez eran socialistas y ocho eran republicanos. Pero bueno, los socialistas también tenemos principios republicanos, estamos a favor de la República, con lo cual el apoyo mayoritario del pueblo de Eibar era claro.

¿Qué ocurrió en Eibar aquel día?

Desde las 06.00 de la mañana del 14 de abril se reunió aquí el pleno del Ayuntamiento, los 19 concejales, 10 eran socialistas, 8 republicanos y uno era del Partido Nacionalista Vasco. Quitaron la figura del rey Alfonso XIII, pusieron la foto de unos militares republicanos. Salieron aquí al balcón, ya para las 06:30 de la mañana gran cantidad de la ciudad estaba en la plaza y estaban esperando realmente a que se proclamara la República. Y bueno, es lo que pasó, que al final terminamos siendo los eibarreses y las eibarresas, la primera ciudad en la que se proclamó la II República.

¿Considera que la sociedad, tanto en Eibar como en el resto de Euskadi, es conocedora de aquella historia y de la memoria histórica de Eibar?

Yo creo que no. Creo que la gente conoce a grandes rasgos lo que sucedió. La proclamación de la II República en 1931, lo que duró y lo que vino después, que fue uno de los acontecimientos históricos más tristes de la historia española, la Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura militar que tuvimos en España. ¿Si la sociedad llega a conocer el papel que tuvo Eibar? Yo creo que quizás no conozcan a fondo el espíritu republicano que tenía y que motivó todo esto. Fue la expresión del sentimiento y el sentir de la gente de Eibar, gente trabajadora, gente de izquierdas, mayoritariamente. Incluso hoy en día las fuerzas de izquierdas siguen siendo mayoritarias también en el Ayuntamiento, es decir, en Eibar no ha dejado de ser de izquierdas y Eibar siempre ha tenido una vocación muy republicana, muy socialista y muy de izquierdas.

En el archivo municipal hay una foto, quizás la primer de mujeres votando en España.

Sí, posiblemente. El hecho de que las mujeres pudieran votar es una demostración más de hasta dónde llegaba el espíritu republicano, el espíritu moderno, innovador, progresista. Para lo que era la mujer como tal y su papel en la sociedad y la política fue un un revulsivo que por desgracia se cortó con la Dictadura de Franco. Fíjate lo que podría haber evolucionado la sociedad, la vasca y la española en su conjunto, si hubiésemos tenido en lugar de 40 años de anquilosamiento en la Dictadura todos esos años de evolución y de desarrollo de los valores de la República.

¿Se le da Eibar la relevancia política suficiente como ciudad vasca que es?

Creo que a día de hoy se les presta demasiada atención a las capitales. Igual es la que merecen, pero es cierto que a las ciudades se les presta una atención que no se les presta a muchas ciudades que están lejos de ellas. Quizá esto es una inercia de la política, pero al final los grandes proyectos y las grandes inversiones se tienden a a centralizar en los núcleos más importantes de la población. A mí me gustaría quizá que ese equilibrio fuera mayor. El equilibrio territorial es muy importante. Y eso supone de alguna manera que las instituciones supra municipales, sean las diputaciones o bien sea el Gobierno vasco en su conjunto, también tienen que mirar por las ciudades que no forman parte de esos núcleos de las capitales.

El Partido Socialista es un partido republicano y apoya lo que es la República

El PSOE actual defiende la monarquía. ¿Se comprende esto en Eibar?

No sé si esto se llega a comprender. El Partido Socialista es un partido republicano y apoya lo que es la República. Otra cosa es que en determinados momentos eso sea algo que haya que reclamar. Es decir, tú puedes considerar que tú eres republicano, pero hay momentos y hay coyunturas en las que una estabilidad institucional, una estabilidad en el país, prima sobre intereses de un partido político. No me cabe duda de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es partidario de la República, de que dentro de sus sentimientos comparte un sentimiento claro de República. Sin embargo, hay que valorar el contexto en el que nos encontramos antes de sacar a debate si hay que cambiar la forma del Estado, es decir, si realmente el jefe del Estado que es el rey, tiene que desaparecer y tiene que entrar otra figura nueva. Quizá no es el mejor momento para abrir ese melón.

¿Cuándo considera que será el momento?

La sociedad tiene que ser lo suficientemente madura como para como para que se abra ese debate. Yo no soy quién para juzgar, igual la sociedad ya es suficientemente madura. El Partido Socialista es sobretodo responsable en sus planteamientos y por mucho que piense que en un momento dado nos gustaría más que esa forma del Estado no fuera una monarquía parlamentaria, sino que fuera una República, quizá hay debates que son para otro momento o a día de hoy no existe la necesidad de abrir este debate. En 1931 hubo un apoyo mayoritario de fuerzas a favor de la República, una demostración bien clara de que el sentir popular era a favor de la República. Posiblemente a día de hoy no tengamos esos elementos.

¿A qué se debe el relevo en la alcaldía en medio de la legislatura?

Supongo que es una cuestión de oportunidad. El anterior alcalde, Miguel de los Toyos, llevaba ya 13 años en la alcaldía y ha considerado que su vida política tenía que orientarse a un servicio público más general, no ceñido al municipio de Eibar, sino que en el Gobierno vasco. A Miguel le apetecía cambiar de aires. Y como digo, enfocar su labor pública dentro del Gobierno vasco como viceconsejero de Planificación Territorial y por lo tanto venía el relevo aquí y entendieron que yo era la mejor persona para poder reemplazar a Miguel de los Toyos en la Alcaldía. Es algo que sucede en muchos sitios. Sucede con muchos partidos de todos los colores, mires por donde mires. Con lo cual tampoco es algo que tenga que llamarnos la atención.

¿Usted será el candidato en 2023?

No es una cuestión que dependa de mí, depende de mi partido y yo soy una persona muy disciplinada y por lo tanto, haré lo que entienda mi partido que tengo que hacer. Estoy contento porque es un honor ser el alcalde de mi ciudad.

No gobiernan en coalición con el PNV. ¿Si el PSE gobierna solo es más difícil el acuerdo?

Estamos en minoría. De los 21 concejales que tenemos nueve somos del Partido Socialista, con lo cual, tenemos un gobierno en minoría, lo que nos exige que para determinadas cuestiones tener que negociar con los distintos partidos. Es duro porque no te da una estabilidad. Si tuviésemos un pacto de un pacto para este mandato, obviamente las cuestiones serían mucho más sencillas, pero a día de hoy eso no es así. Y además, tampoco hay visos de que vaya a ser así. Tenemos que ir siempre alcanzando acuerdos puntuales sobre las distintas materias y por lo tanto es complicado.

De hecho, pactaron los presupuestos con EH Bildu.

Sí, de alguna forma todo esto demuestra la vocación negociadora y la vocación pactista que tiene el Partido Socialista. Nuestro socio preferente es el Partido Nacionalista Vasco, teníamos un acuerdo para la aprobación de presupuestos con él. Sin embargo quisimos tener un acuerdo adicional con EH Bildu. ¿Nos era necesario? No, ya teníamos el acuerdo con PNV, pero queríamos también tener ese acuerdo con EH Bildu, porque pensábamos que los presupuestos del año 2021 son unos presupuestos muy importantes, dada la situación de pandemia en la que nos encontramos y por lo tanto teníamos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Con Elkarrekin Podemos pues la verdad es que no fue posible.

El Gobierno vasco creo que ha dado todas las explicaciones que tenía que dar sobre el vertedero de Zaldibar

¿Qué supuso para Eibar el derrumbamiento de Zaldibar?

Más allá de las consecuencias que tuvimos que soportar como consecuencia del derrumbe del vertedero. Eibar no tiene nada que ver con Zaldibar. Estamos cerca del vertedero de Zaldibar. Supuso para la ciudad un desastre terrible y sobretodo también un desastre en cuanto a que fallecieron dos personas. Esta ciudad estuvo soportando las consecuencias de ese derrumbamiento durante mucho tiempo.

Usted estuvo en 2016 a cargo de la Comisión de Medio Ambiente y desde 2019 fue concejal de Obras y Urbanismo. ¿Estaba al corriente de las gestiones que se realizaban en el vertedero?

No.

¿Se pudo haber evitado?

No lo sé, no tengo información. Esto es un proyecto que está en el Ayuntamiento de Zaldibar, depende de Zaldibar y nosotros a nivel municipal, somos municipios diferentes y no es algo que a nosotros nos afecte dentro de nuestra competencia. Desconozco si se podía haber evitado. Eso lo tendrá que determinar la Justicia. Tendrá que ser la Justicia la que determine a la hora de ventilar las responsabilidades de los responsables del vertedero si esa tragedia se pudo evitar o no. Yo no lo sé.

¿Considera que a raíz de ese suceso los vecinos de Eibar han perdido la confianza en las instituciones, como denunciaron semanas después del derrumbe durante la reunión con representantes de la Comisión Técnica?

El Gobierno vasco creo que ha dado todas las explicaciones que tenía que dar sobre el vertedero de Zaldibar. Uno es libre de crearse o no creerse lo que le cuentan. El Gobierno vasco ha dado las explicaciones que tenía en los foros en los que ha tenido que dar y por lo tanto, entiendo que la ciudadanía puede creérselo o no.