Larrion, exportavoz de EH Bildu en Vitoria, hará trabajos comunitarios por haber suplantado a una compañera

La excandidata de EH Bildu a la Alcaldía de Vitoria en 2015 y 2019 y exparlamentaria Miren Larrion, uno de los principales activos de la nueva izquierda abertzale hasta el punto de llegar a sustituir a Arnaldo Otegi en el debate de candidatos a lehendakari en 2016 cuando fue inhabilitado, fue detenida y procesada en febrero de 2021 por haber abierto una cuenta bancaria con una cantidad económica no muy elevada utilizando para ello documentación falsa de una compañera de partido previamente sustraída. Para realizar las gestiones llegó a adaptar su aspecto al de su colega. Ahora, catorce meses después, la propia Larrion ha explicado a través de su cuenta de Facebook que ha alcanzado un acuerdo para resolver el proceso judicial con “trabajos comunitarios”. En el largo escrito, señala también que los hechos se explican por un grave problema de salud mental del que ya se está recuperando y que constituye una atenuante de la responsabilidad penal.

“Hace ya algo más de un año que públicamente reconocí un error. De lo que en ese momento yo no era consciente era que abrir una cuenta utilizando una documentación de una compañera además de ser un error, también, era un grito de ayuda. Tuve suerte de que ese grito de ayuda fuera tan fuerte que fue escuchado. Y así, pude ser atendida, diagnosticada y tratada por el mejor de los equipos de Osakidetza. En estos momentos también puedo deciros que he alcanzado un acuerdo sobre esta causa judicial, donde está el atenuante, en base a los informes de estos profesionales”, explica Larrion, que llevaba totalmente retirada de la vida pública desde entonces.

Hace ya algo más de un año que públicamente reconocí un error. De lo que en ese momento yo no era consciente era que... Posted by Miren Larrion on Thursday, April 21, 2022

“Mi viaje de vuelta no ha acabado. Sigo en tratamiento. Además, y como os he dicho, he alcanzado un acuerdo y en breve espero poder estar haciendo trabajos comunitarios, y poder ayudar a otros, como otros me han ayudado a mí, y así poder cerrar ese episodio. Ha sido duro. Pero incluso de lo duro se puede sacar algo positivo. Muchas personas habéis sido ese algo positivo. Mi viaje de vuelta no ha acabado pero estoy más cerca de mi próximo destino. Hay muchos más viajeros. Cada pequeño gesto que hagamos harán esa vuelta un poco más fácil. Cada mensaje del que consigue llegar la hará otro poco más fácil. Hagamos ese camino al andar”, indica Larrion.

Y añade: “Os debo decir que yo entonces sabía que estaba mal, pero no era para nada consciente de cuánto. Había comentado más de una vez el cansancio que sentía o los problemas para dormir. Pero es cierto que en aquella época, esos eran problemas muy comunes, y que, además, tenemos esa costumbre de no dar importancia a lo que nos pasa. Más de uno me ha dicho, 'pero si tú eres fuerte'. Y creo que ese es otro mensaje que debemos analizar. Se puede ser fuerte, pero ¿qué pasa si estás sometida a mucha presión y angustia durante demasiado tiempo? Yo, al menos, me quebré. Había ido progresivamente desconectándome de mí misma, de la persona que era. Me había roto por dentro”. Agradece también que el problema de la salud mental ahora se cuide con más mimo y los mensajes de apoyo que ha recibido en estos meses.