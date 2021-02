La asesora de EH Bildu denunció que había una cuenta bancaria a su nombre sin saber que detrás estaba Miren Larrion

Una asesora de comunicación de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, el Parlamento foral, perdió su DNI hace meses. El suceso no tendría más trascendencia que los problemas burocráticos que supone el papeleo para la renovación, pero surgieron nuevos inconvenientes cuando esta empleada se dio cuenta de que tenía abierta en un banco una cuenta corriente de la que no era consciente. Su compañera Miren Larrion, portavoz abertzale en el Ayuntamiento de Vitoria y uno de los principales activos políticos de EH Bildu, había suplantado su identidad y abierto ese depósito, en el que ingresó pequeñas cantidades y siempre en efectivo. Pero ella lo desconocía. Estos hechos han acabado con la carrera política de Larrion, que se había fraguado una imagen pública respetada incluso entre los adversarios políticos y posicionado a la izquierda abertzale como alternativa de Gobierno en la capital vasca menos nacionalista, y han dejado en 'shock' a los miembros de EH Bildu, muchos de los cuales coinciden en definir las informaciones que se van conociendo como una "película".

Larrion admite que abrió una cuenta bancaria con la identidad de una compañera y pide que el caso no salpique a EH Bildu

Cuando la asesora interpuso la denuncia no sabía que Larrion estaba detrás. Pero lo llamativo es que también los agentes de la Ertzaintza encargados de la investigación que acudieron a un punto de Vitoria -diferente al Ayuntamiento- siguiendo un rastro fruto de sus pesquisas para localizar al autor de los presuntos delitos desconocían a quién se iban a encontrar. Y, además, en la conversación con los agentes, Larrion se presentó como la persona suplantada. La ya dimitida portavoz de EH Bildu en Vitoria no llegó a ser detenida ya que accedió a 'acompañar' a los investigadores a la comisaría de la Policía vasca en Portal de Foronda. El grupo 6 es la unidad que se encarga de un atestado que está guardado bajo siete llaves para evitar filtraciones.

La operación policial se produjo este lunes después de un acto público en Vitoria en homenaje a los asesinados por ETA Fernando Buesa y Jorge Díez Elorza. A mediodía, Larrion acudió sola a depositar una flor en el monolito en recuerdo de estas víctimas. Larrion había estado también el domingo en otro acto en honor a Buesa y Díez Elorza, donde coincidió con compañeros de EH Bildu y con los que mantuvo un encuentro con toda normalidad.

Quedan muchos interrogantes sobre las motivaciones de estos hechos y la carta publicada en Twitter por la propia afectada no termina de despejarlos. Ella alude a una situación personal delicada que le habría obligado a disponer de un colchón económico. "Lo hice pensando que podría explicarle a mi compañera los motivos y que ella lo entendería y así se lo he hecho saber. Obviamente, abusé de esa confianza y mis explicaciones no llegaron a tiempo", ha escrito Larrion, que indica que abrió la cuenta con una "tarjeta" cuando es imprescindible el DNI. Es más, existen mecanismos especiales para los cargos públicos, procedimiento de control que quedó burlado al usar de manera deliberada la identidad de una persona que no lo es. Larrion afirma también que no ha "evadido" ninguna obligación: "Tengo mis impuestos en regla". Sin embargo, las cuentas corrientes las declara el titular en el IRPF de cada año y es él el que tiene que abonar las cantidades correspondientes a los intereses generados.

"Lo explicaré en el proceso judicial que se desarrolle", ha querido zanjar Larrion en su comunicado, en el que ha desvinculado a EH Bildu y a su actividad política de lo sucedido. Oficialmente, la coalición no ha dado más explicaciones que el comunicado de este lunes en el que anunciaba la aceptación de la dimisión de la investigada por saltarse el código ético de la formación. Se remarcaba que eran cuestiones "personales" y no vinculadas a la política. Diferentes fuentes de la formación insisten en que no toca hacer más comentarios y no hay prevista ninguna comparecencia ni comunicación adicional. Se remiten en bloque a la breve nota inicial.

Pero 'sotto voce' no hay otro tema de conversación. Entre los cuadros de EH Bildu hay más preguntas que certezas y muchos lamentan que Larrion no haya sido más explícita en su comunicado. Son conscientes de que los rivales políticos les exigirán más claridad. De hecho, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ya ha reclamado al líder abertzale, Arnaldo Otegi, que "explique los motivos" de la marcha de Larrion y ha destacado que cuando es a la inversa EH Bildu es exigente con los 'jeltzales'. También el PP de Vitoria ha denunciado, por boca de Leticia Comerón, que "la que más lecciones de ética daba sale por la puerta de atrás".