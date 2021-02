Larrion admite que abrió una cuenta bancaria con la identidad de una compañera y pide que el caso no salpique a EH Bildu

La exportavoz de EH Bildu en Vitoria, Miren Larrion, ha ofrecido a través de su cuenta de Twitter y solamente en castellano unas primeras explicaciones en torno a la investigación abierta en su contra por la Ertzaintza por haber utilizado la documentación de una asesora de la coalición en Álava para abrir una cuenta bancaria y hacer operaciones. Sin ofrecer todos los detalles del entuerto en el que se ha visto envuelta, admite que ha cometido "un error", que su compañera de formación desconocía lo que estaba haciendo en su nombre y pide que los hechos no afecten ni a EH Bildu ni al Ayuntamiento.

"En un momento personal difícil, he buscado una solución que era una equivocación desde el principio: he abierto una cuenta corriente con la tarjeta de una compañera con el fin de ingresar algún dinero si lo viera necesario, en un momento de apuro. Sé que había otras opciones, pero yo escogí ésta. Lo hice pensando que podría explicarle a mi compañera los motivos y que ella lo entendería y así se lo he hecho saber. Obviamente, abusé de esa confianza y mis explicaciones no llegaron a tiempo", afirma.

Quiero aclarar los hechos que sobre mí se están difundiendo públicamente.



Quiero que todo se aclare cuanto antes, y para ello, me pongo a disposición total de la investigación que se ha abierto. pic.twitter.com/CsbOK65JIO — Miren Larrion (@mirenlarrion) 23 de febrero de 2021

Y sigue: "En segundo lugar, aclaro que en todo momento he utilizado un dinero de mi titularidad para un tema personal. Ingresé una pequeña cantidad de mi dinero personal. Tengo mis impuestos en regla y no he evadido ninguna obligación. Las circunstancias personales que me llevaron a abrir una cuenta donde guardar un dinero personal si lo viera necesario son totalmente personales y las explicaré en el proceso judicial que se desarrolla".

Larrion no aclara qué le impedía hacer las operaciones en su nombre, cuánto tiempo utilizó la identidad de su compañera en EH Bildu ni, desde luego, los movimientos económicos que realizó. Tampoco informa de qué reacción tuvo al ser interrogada por la Ertzaintza. Sí pide que "todo se aclare cuanto antes" y que se pone "a disposición total" de la investigación. Señala también que presentó su dimisión y que ha asumido su responsabilidad política "sin ningún tipo de excusas".