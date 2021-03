Leonor, una bilbaína con tres hijos en riesgo de ser desahuciada dentro de 15 días: "Las instituciones no pueden mirar para otro lado"

"Vuelva usted mañana" es el mensaje que Leonor, de 42 años y vecina de Santutxu, un barrio de Bilbao, lleva siete años escuchando cada vez que acude a alguna administración para solicitar una ayuda para lograr una vivienda. La primera vez que lo hizo, estaba embarazada de su primer hijo. Siete años más tarde, con dos hijos de 7 y 6 años y un bebé de 6 meses, se enfrenta a un desahucio dentro de 15 días y sigue sin ser escuchada.

Leonor vive con su marido y sus tres hijos en un piso de alquiler que consiguieron a través de una inmobiliaria. Al firmar el contrato, no fueron conscientes de distintas irregularidades tanto por parte de los propietarios como de la inmobiliaria por no haber revisado los documentos aportados por estos. En lugar de un único propietario, como se le explicó en un primer momento al matrimonio, la casa contaba con dos propietarios. Ninguno de los dos dueños firmó el contrato de alquiler, lo hizo la hermana de uno de ellos sin que tuviera ningún poder notarial. Por lo tanto, el alquiler no es válido y los propietarios, en lugar de hacerse responsables de la situación, han demandado a la familia.

Por si fuera poco, el piso se encuentra en proceso de embargo por parte de La Caixa, y el próximo 1 de abril deberán abandonar el que hasta ahora ha sido su hogar. Ante esta situación, Leonor ha acudido a Viviendas Municipales de Bilbao, a servicios sociales y al propio Gobierno vasco en busca de una alternativa habitacional y la solución que proponen a la familia es un hostal hasta que encuentren otra vivienda.

"Las instituciones no pueden cerrar los ojos y mirar para otro lado. ¿Cómo gestionas una familia de cinco miembros en un hostal? La única alternativa que me da la asistencia social es un hostal o que me busque un alquiler por mi cuenta. Mi unidad familiar es imposible de gestionar en un hostal, tengo un bebé y una niña alérgica y somos cinco personas. Que te digan que oficialmente esa es la alternativa que te pueden dar...Yo ya les he dicho que eso no es una alternativa", ha explicado Leonor a elDiario.es/Euskadi.

En estos momentos los únicos ingresos con los que cuenta esta familia es el subsidio por desempleo que cobra su marido, que hasta ahora ha trabajado en la construcción, pero tras tomar la baja de paternidad durante tres meses ha sido despedido. "Puede sonar a historia lacrimógena, pero esa no es nuestra pretensión. He cotizado, he trabajado y mi marido también. Hemos cumplido todos los requisitos, pero llega un punto en el que por ti mismo tú no puedes y te diriges a las instituciones, pero esto es lo que te contestan. En esta situación en la que yo me veo ahora se puede ver cualquiera y no me parece normal que se den este tipo de soluciones a una familia. No necesito un sitio donde dormir, necesito un sitio donde vivir realmente", lamenta esta bilbaína, que asegura que lleva desde que se quedó embarazada de su primer hijo inscrita en el servicio de vivienda Etxebide y aún no ha obtenido respuesta.

"Siempre hay alguna excusa, algún papel que falta, es un laberinto sin salida. Te mandan cartas como me han mandado desde el Gobierno vasco diciendo que no les corresponde a ellos, que les corresponde a Viviendas Municipales y a asuntos sociales y desde allí que no cumplo los requisitos. Yo entiendo que hay situaciones que tienen que valorar pero ya son 7 años esperando y para cuando ya estás en una situación de esta índole en la que ya no tienes forma de buscarte tú la vida, te dicen que las cosas son así. He cumplido con todo y cuando de verdad necesitas ese apoyo institucional lo único que hacen es marearte para nada y ni siquiera cumplen ellos sus propias leyes", señala Leonor.

"Si no conseguimos parar este desahucio, mañana habrá otra familia en la calle"

El sindicato de vivienda AZET ha denunciado este caso, que ha descrito como "particularmente complejo por los diferentes agentes responsables de la situación que sufre la familia: desde la inmobiliaria que gestionó el alquiler, hasta los propietarios que demandaron por vía judicial a la familia; desde el banco La Caixa que embargó la vivienda; hasta las instituciones públicas que se niegan a dar una alternativa habitacional digna".

"A todos ellos les queremos dejar claro que la clase trabajadora está organizada, que cada vez somos más las que estamos hartas de la sistematización de las prácticas abusivas de los propietarios que comercian con nuestra miseria y que no vamos a permitir que ninguna familia se quede en la calle", han denunciado durante una rueda de prensa convocada en apoyo a la familia este miércoles en Bilbao.

Desde el sindicato han criticado "la dejadez de los juzgados -que no están aplicando el decreto antidesahucios para paralizar el procedimiento- y de las instituciones públicas quienes han ofrecido como posible alternativa habitacional para la familia un hostal" y han exigido la "paralización inmediata del desahucio y una alternativa de vivienda real para Leonor y su familia por parte de las instituciones".

"Si no conseguimos parar este desahucio, mañana habrá otra familia en la calle y otra casa vacía en el barrio, propiedad de La Caixa, que hará las delicias de algún especulador", denuncian desde el sindicato, que ha convocado una asamblea abierta en el barrio de Santutxu el próximo lunes, 22 de marzo, y una movilización el viernes 26 con el objetivo de lograr una solución para Leonor y su familia.