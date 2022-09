La marcha de Rementeria en Bizkaia abre la puerta a más mujeres en las candidaturas del PNV

Las piezas en el rompecabezas electoral del PNV parecen irse despejando. Según informa ‘El Correo’, está confirmado ya que el actual diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria (Mundana, 1973), que en las últimas elecciones bordeó la mayoría absoluta, no continuará y no se presentará a las forales de mayo de 2023. El partido, que oficialmente no ha confirmado nada, tendrá que buscar un recambio y podrá empezar a introducir rostros femeninos en sus candidaturas. Hasta ahora, no ha habido alcaldesas de capitales, diputadas generales o mujeres lehendakari, aunque el PNV sí ha tenido dos presidentas del Parlamento.

Unai Rementeria, que antes fue alcalde de su Mundaka natal, accedió al cargo en 2015 en sustitución de José Luis Bilbao, que realizó un polémico salto a presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en lo que se interpretó como una puerta giratoria. En 2019 repitió con solvencia la victoria electoral. Gobierna en coalición con el PSE-EE, que tendrá como candidata a Teresa Laespada, según se ha confirmado ya. Bizkaia es la plaza fuerte del PNV y en mentideros políticos ya se barruntaba la posibilidad de este relevo. Es más, el propio Rementeria, al inicio de su mandato, ya dejó caer que solamente estaría dos mandatos. Acabará esta etapa política con 50 años.

Las candidaturas del PNV vienen envueltas en rumores desde hace semanas, también en Vitoria y Álava. Sin embargo, hasta ahora solamente estaba claro que no iba a continuar Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa. Lo dijo él hace ya meses. Olano ha sido diputado general en dos etapas, de 2007 a 2011 y de 2015 hasta la fecha. El partido ya ha explicitado que solamente después del Alderdi Eguna -fiesta del partido que se celebra este domingo- activará su proceso interno de conformación de listas. Se trata de un sistema único a doble vuelta que permite que las propuestas de las direcciones compitan con las de las bases, si bien habitualmente no suele haber división.