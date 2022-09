El PSE-EE releva al exconsejero Retortillo en Barakaldo y confía a Carlos Fernández recuperar su gran feudo en Bizkaia

El PSE-EE ha apostado por Carlos Fernández para ser el cabeza de lista en las elecciones municipales en uno de sus grandes feudos en Bizkaia, el ayuntamiento de Barakaldo. Fernández, que ha sido concejal de Cutura en ese consistorio durante ocho años, releva en el cargo a Alfredo Retortilllo, exconsejero de Turismo del Gobierno vasco, que dejó el cargo en el Ejecutivo precisamente para disputar la alcaldía al PNV en las pasadas elecciones municipales, aunque no lo logró. El PSE-EE se integró como socio minoritario del PNV en el Gobierno municipal encabezado por Amaia del Campo.

Fernández ha entregado esta martes la documentación en la sede del partido en Bizkaia y ha destacado: “Con el respaldo de los compañeros y compañeras, afrontaré con enorme ilusión y trabajo el reto de dar a nuestra ciudad el impulso que merece”.

En principio parece que no serán necesarias primarias porque no se espera que haya un candidato alternativo. No obstante, para ser el candidato a la Alcaldía de Barakaldo por el PSE-EE se precisa el aval de entre el 12 y el 15% de la militancia de las dos agrupaciones socialistas existentes en la ciudad (Barakaldo y Cruces). La recogida de avales se extenderá del 21 al 27 de septiembre. Alfredo Retortillo seguirá en la ejecutiva del partido. En los últimos meses ha negociado la reforma educativa y fue muy crítico con el escaso peso de la pública en la educación vasca.

Carlos Fernández acaba de cumplir 51 años y es una persona íntimamente ligada al tejido sociocultural barakaldés. Entró en el equipo del alcalde Tontxu Rodríguez en 2007 y fue durante ocho años concejal de Cultura, Educación, Euskera y Deportes. Está Licenciado en Derecho y domina el euskera y el inglés, además de tener conocimientos de alemán.

Durante su trayectoria como concejal de Cultura, Fernández dio un impulso a la programación cultural y educativa de Barakaldo con iniciativas como la puesta en marcha de la Natur Gela del Jardín Botánico Ramón Rubial y del programa cultural transfronterizo Tierra de Imaginario -financiado con fondos europeos-, la aprobación de las normativas de subvenciones culturales, la reactivación de las fiestas de barrio y el fomento de la actividad del Centro de Interpretación Histórico y Medioambiental (CIHMA)-Luis Choya de El Regato.

Carlos Fernández se reincorporó el pasado mes de mayo al Grupo Municipal Socialista de Barakaldo, ocupando la vacante dejada por el fallecido Alberto Lodeiro. Desde entonces ostenta el cargo de segundo teniente de alcalde.

Solamente en Donostia se prevé una elección entre dos candidatos. Los alcaldes actuales, como José Antonio Santano en Irún o los regidores de Ermua, Eibar o Lasarte-Oria, tienen más blindaje frente a candidatos alternativos y en Vitoria y Bilbao parece existir consenso con las figuras de Maider Etxeberria y Nora Abete. Para las elecciones forales los cabezas de lista serán, si no median sorpresas, Teresa Laespada en Bizkaia, Cristina González en Álava y José Ignacio Asensio en Gipuzkoa.