Mariachis para dar continuidad a las protestas de la Ertzaintza: “Necesitamos pistolas Taser”

Los sindicatos de la Ertzaintza Erne, Esan y Sipe han acusado al consejero de Seguridad y vicelehendakari, Josu Erkoreka, de “inacción” tras la agresión sufrida por dos agentes el pasado domingo en Vitoria. En este sentido, han pedido “más plantilla” y estar “mejor equipados” con pistolas Taser (eléctricas) ante un “aumento de criminalidad” y un agosto que prevén “muy caliente” por la celebración de fiestas en pueblos y ciudades. Han realizado esta denuncia en el marco de la concentración de repulsa que han llevado a cabo ante la sede del Gobierno vasco en Bilbao y en la que, de nuevo, han estado acompañados por un grupo de mariachis, como en sus protestas de los dos anteriores lunes.

El PNV quedaría relegado a tercera fuerza en el Parlamento Vasco detrás de PSE-EE y EH Bildu con los votos de las generales

Más

“Erkoreka siempre hace gala de que nos defiende y ahora no hemos visto ninguna declaración haciendo alusión a los compañeros agredidos de una manera brutal y no nos vemos defendidos por nuestros representantes”, ha expresado el representante de la unidad sindical de la Ertzaintza y también secretario general de Erne, Sergio Gómez de Segura, según recoge Europa Press. Sí ha agradecido a la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, que haya hecho “una defensa de lo público y de la seguridad de la Ertzaintza y las policías locales”, mientras que “por parte del Departamento no ha salido nadie”.

En el transcurso de la protesta, los representantes sindicales han vuelto a reclamar “la firma de un convenio después de diez años” sin un acuerdo vigente y han criticado que no hayan recibido “ni una sola llamada” antes de un agosto que prevén “muy caliente” con “las fiestas de pueblos y ciudades”, ha apuntado Gómez de Segura. “Necesitamos material, necesitamos formación, necesitamos esos Taser y aumento de plantilla para poder responder a ese aumento de la criminalidad en las calles de todos los pueblos y ciudades de Euskadi”, ha señalado. Sobre este armamento, ha indicado que son “una herramienta muy adecuada” para su labor y, por ello, quieren que todas las patrullas de seguridad ciudadana de Ertzaintza y Policía Local “cuenten con ellas” y no solamente algunos equipos específicos.

Gómez de Segura ha indicado que “tienen que tener ese apoyo y esa fuerza para poder defender a la gente cuando salga de fiesta” y que “cuando salgan puedan volver sin que les hayan robado y sin que les hayan agredido”. “Ya hemos visto que incluso dos compañeros uniformados han sido golpeados, por lo que estamos preocupados”, ha lamentado. “Estamos con menos efectivos de los que necesitamos, estamos con 500 agentes menos, y también se nota en las policías locales, además en verano tiran de gente que no está igual de preparada. Queremos llegar a los 8.000 efectivos y a poder ser ampliarlos”, ha precisado.

Por último, y antes de dar paso a una nueva actuación de mariachis acompañando las protestas de agentes de la Ertzaintza, la última que tenían programada, Gómez de Segura ha añadido que van a moverse “todo lo posible para hacer llegar a toda la ciudadanía nuestra problemática”. “Cuanto mejor formados y mejor dotados estemos vamos a dar mejor respuesta a toda la ciudadanía”, ha concluido.