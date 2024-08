Médicos vascos avisan de que harán un “plante” si no logran subidas por las visitas hospitalarias en festivos

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha hecho un llamamiento a los facultativos para que “demuestren músculo” y secunden el “plante” al pase de visita hospitalaria los sábados, domingos y festivos, impulsado con el objetivo de lograr mejoras en las retribuciones salariales de los profesionales en esas jornadas laborales, consideradas horas extra. Médicos de Osakidetza han remitido ya una carta a la directora del Servicio Vasco de Salud, Susana López Altuna, en la que trasladan su negativa a realizar este servicio por su desacuerdo con las cuantías percibidas y mientras no se les aplique el incremento anual en virtud del IPC.

En concreto, los médicos solicitan que, por las visitas hospitalarias de los sábados, se les abonen 420 euros por cada pase, frente a los 315 actuales, independientemente de las horas necesarias para ello, y siempre y cuando no se superen las siete horas. Asimismo, por las de domingos y festivos, fijan la cuantía a percibir por cada visita hospitalaria en 508 euros y no los 420 actuales, también independientemente de las horas necesarias y mientras no se superen las siete horas. Asimismo, demandan la aplicación del incremento proporcional por hora cuando se superen las 7 horas (60 euros/hora en sábado y 72 euros/hora en domingo y festivo) y que, a partir de la realización del sexto sábado, las cuantías se vean incrementadas en un 10%.

En la carta, los facultativos trasladan a la dirección de Osakidetza que dispone de un plazo de 15 días desde el registro del escrito para aceptar las condiciones que plantean en su misiva, fecha a partir de la cual, dejarán de realizar el pase de visita “si no se responde concediendo lo solicitado en el plazo indicado”. En todo caso, en el escrito recuerdan a Osakidetza que se encuadra dentro de la autoconcertación regulada en el decreto de 1992 y que tiene carácter voluntario, por lo que “expresan que no existe voluntariedad a realizar el pase a no ser que la cuantía percibida por el mismo refleje sus demandas”.

El Sindicato Médico de Euskadi ha negado en un comunicado colgado en su página web que haya alcanzado un preacuerdo con Osakidetza respecto al pase de visita hospitalario, después de que profesionales y jefaturas se hayan puesto en contacto con el sindicato para confirmar ese “run run”. En su escrito, el SME afirma que “no existe ningún preacuerdo con Osakidetza” porque, tal como añaden, cuando “están en juego las condiciones laborales de los compañeros” prefieren “pecar de prudentes y, mientras no tengan nada por escrito, no podrá hablarse de ningún tipo de acuerdo para el pase de visita hospitalario”.Reconocen, no obstante, que es “cierto” que el nuevo consejero de Salud, Alberto Martínez, se comprometió, en el encuentro que mantuvieron, en el que también estuvo presente el lehendakari Imanol Pradales, “a abordar y solucionar este problema”.

Sin embargo, a día de hoy, el SME afirma que no tiene “una nueva propuesta sobre la mesa”, y quieren pensar que es “debido a las fechas en las que estamos y a que todavía no se ha conformado el nuevo equipo directivo”. En todo caso, desde el sindicato corporativo confían en que, para la próxima mesa sectorial de principios de septiembre, la recién constituida dirección lleve “una nueva propuesta que tenga en cuenta sus alegaciones”.