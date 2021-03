Medio Legorreta pide cita para pasar una PCR en el primer cribado en una localidad con alta incidencia de la COVID-19 desde enero

Más de 800 vecinos de entre 40 y 80 años de la localidad guipuzcoana de Legorreta, de unos 1.400 habitantes, están llamados a pasar una prueba diagnóstica de COVID-19 este miércoles. Es el primer cribado poblacional en Euskadi desde enero y se debe a la alta incidencia del coronavirus en el municipio, donde se registra una tasa de 1.300 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, más de seis veces la tasa media de Euskadi y mucho más que el umbral de 500 que ya activa la alerta roja. Un dato: tres de sus cuatro bares en el casco urbano están cerrados por efecto de las cuarentenas.

"La petición ha salido del Ayuntamiento. Veíamos que seguíamos teniendo casos y enseguida atendieron nuestra petición", explica a este periódico Zelai Amenabarro, alcaldesa por EH Bildu. Son 11 los casos aparecidos en la última semana y los hubo también la anterior. La regidora, en cambio, no tiene elementos para conocer el origen de todos ellos. "Hay tres bares cerrados, pero también hay casos entre quienes no son clientes. Y luego las familias no tienen relación entre sí", apunta Amenabarro, que se felicita por el hecho de que, en unas pocas horas, el 50% de las personas llamadas a pasar la prueba ya habían pedido cita para que les tomen muestras en el polideportivo. Hasta ahora, la participación media en este tipo de iniciativas había sido del 53% a la finalización, 83.657 de las 157.424 convocadas se habían hecho la prueba. Estos cribados han permitido aflorar 829 personas contagiadas que, de otro modo, habrían seguido haciendo vida normal. La tabla recoge todos los datos.

Si Legorreta vive una situación epidemiológicamente complicada, el efecto del brote se ha hecho extensivo también a otros pueblos vecinos como Orendain o Itsasondo, igualmente con tasas elevadísimas. La comarca sanitaria atendida por el ambulatorio de Alegia tiene una tasa de 580 casos y un crecimiento del 86% en una semana. Se da la circunstancia de que es Gipuzkoa el territorio con menos afección de la COVID-19 en este momento y que incluso Donostia aspira a ser la primera capital que alcance un nivel óptimo de transmisión -tasa de menos de 60- pero, al mismo tiempo, es donde más brotes localizados están apareciendo, como ocurre en las zonas de salud de Leintz-Gatzaga, Ibarra o Lazkao. Desde este martes, la alerta roja ya no implica medidas automáticas más duras, un sistema de semáforos que había quedado desvirtuado por la decisión de la Justicia de anular la principal de todas ellas, la clausura de la hostelería.

¿Puede estar detrás alguna de las nuevas variantes de este crecimiento de casos en puntos concretos del mapa? Las autoridades sanitarias no tienen respuesta y tampoco se harán de momento la pregunta. "No se busca la variante. Una vez que tengamos los resultados, si se ve que hay muchos positivos o que hay alguien procedente de algún país con posible sospecha, se decide si hay que estudiarlo o no", explican fuentes del Departamento de Salud. La variante denominada VUI/2020/12/01 -detectada en origen en el Reino Unido- ya ha generado sendos brotes en gimnasios de las localidades vizcaínas de Barakaldo y Santurtzi (203 positivos en total, según los últimos datos) y supone ya el 50% del total de casos en Euskadi. Por el momento, ni la variante sudafricana ni la brasileña han supuesto transmisión local, ya que los dos y un casos conocidos eran importados.

Hasta el inicio de marzo, en Legorreta habían aparecido 115 casos en toda la pandemia y uno de los positivos acabó falleciendo. En la zona de salud de Alegia, la mortalidad ha sido del 1,4% frente al 2,4% de media general. La vecina Orendain, de hecho, ha estrenado su particular casillero de contagios más de un año después de que llegara el Sars-Cov-2, ya que a 28 de febrero no constaba que hubiese tenido ninguna persona enferma en las cuatro olas que ha tenido la COVID-19 en Euskadi.

