El brote del gimnasio de Barakaldo se dispara hasta los 170 positivos y la variante británica deja otro brote con 33 casos en un centro deportivo de Santurtzi

La prevalencia de la variante del Sars-Cov-2 denominada técnicamente VUI 2020/12/01 -la más contagiosa mutación detectada en origen en el Reino Unido- ha tenido un incremento "muy importante" en Euskadi y todo apunta a que "dentro de poco" será la dominante ya en Euskadi. En la primera semana de febrero su penetración era del 17,5%, en la segunda del 29.9% y en la tercera del 42,2%. Son ya dos los brotes de importancia generados por esta variante, el ya conocido del gimnasio de Barakaldo y otro en un centro deportivo similar de la cercana Santurtzi, ambas en la Margen Izquierda de Bizkaia.

Entre ambos focos se acumulan 203 contagiados, según los datos ofrecidos por el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, y el subdirector de Salud Pública, Koldo Cambra. En el caso de Barakaldo, se han disparado en una semana de alrededor de 60 a 170 los positivos detectados, sumados varios contactos estrechos de usuarios y profesionales del recinto. Es ya uno de los brotes de mayor importancia de toda la pandemia. En Santurtzi -la localidad de más de 40.000 habitantes de toda España con peor situación epidemiológica- ha habido un episodio similar en un centro deportivo del que no se han dado detalles. Son 33 positivos de entre las 291 pruebas diagnósticas realizadas. En Oñati también ha habido un cribado en un centro escolar pero no se han dado los datos del brote.

La mayor presencia de la variante británica, no obstante, no altera la tendencia a la baja de la incidencia en Euskadi, que se queda en una tasa general de 282 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, un nivel de alerta amarilla que solamente Bizkaia supera. Eso sí, el descenso es menos acusado cada vez. "Al ser más transmisible, empuja a una ralentización", han indicado Quintas y Cambra por esta mayor incidencia de la mutación que llegó a Euskadi el 31 de diciembre. Eso sí, Salud no ha aportado datos de si altera los porcentajes de sintomáticos, de hospitalización o de letalidad en función del tipo de coronavirus que afecta a los positivos. Sí se han ampliado de uno a dos los casos "sospechosos" de la otra variante que ha llegado, la sudafricana.

Preguntados por una posible "desescalada" de las restricciones, sobre todo de cara a Semana Santa, los portavoces sanitarios han apelado a la "prudencia". "Es pronto para aventurar si va a haber medidas de desescalada", han enfatizado. Y han hecho extensiva esta cautela a las residencias a pesar de la importante cobertura vacunal entre sus usuarios y profesionales que ha llevado al mínimo los nuevos contagios y la mortalidad, que ha sido elevadísima en todo el año de la pandemia. Es más, Quintas se ha mostrado radicalmente contrario a jugar con las vacunas para permitir posibles "pasaportes" para viajar: "Eso no lo vamos a hacer. No va a ser de ninguna manera. Sería inequitativo e incoherente vacunar por el criterio de 'necesito viajar'. En algunos países hay cierto porcentaje que rechaza la vacuna y es una manera de incentivar. No es la política que vamos a llevar aquí. No puede ser un incentivo para adelantar la vacunación".

Esto se produce en una jornada con 368 nuevos positivos, el 4,9% del total de pruebas realizadas (7.580 sumadas las PCR y los antígenos). Los casos se reparten en 218 en Bizkaia, 88 en Gipuzkoa y 59 en Álava, a los que se suman tres o de fuera o sin residencia conocida. Un 35,4% eran sintomáticos en el momento de la toma de muestras, tres puntos más que hace una semana. El R0, en todo caso, sigue por debajo de 1 y de nuevo también en Álava tras varias jornadas en el límite. Este indicador es el promedio de casos que genera cada infectado y muestra si la pandemia se expande o se contrae.

En cuanto a la situación hospitalaria, en las últimas 24 horas ha habido 45 ingresos. Hay 439 personas hospitalizadas, 126 de ellas en la UCI. Son 44 menos que hace dos semanas y 30 menos que hace siete días, pero no se informa si las altas son por mejoría o por fallecimientos. Representan el 37,5% de las 336 camas habilitadas (escenario de alerta 3 sobre 5). Eso sí, en una semana se han cerrado 18 puestos de críticos y se ha retomado buena parte de la actividad asistencial suspendida en la red hospitalaria durante esta ola para atender los casos de COVID-19. En cuanto a los colegios, son 40 los centros con casos de coronavirus y 62 las aulas clausuradas, el 0,35% del total de la red no universitaria.

