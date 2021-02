Euskadi registró 64 brotes en colegios después de las vacaciones de Navidad y los estudiantes confinados llegaron a 11.691

En las tres semanas lectivas del mes de enero, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) detectó 64 brotes de coronavirus en centros escolares, según consta en un informe interno de la Sanidad vasca al que ha tenido acceso este periódico. El documento concluye que "el número de alumnos confinados y de aulas cerradas está siendo superior en el pico enero-febrero de 2021 que en octubre-noviembre de 2020" y se señala a la mayor penetración de la variante del Sars-Cov-2 detectada en origen en el Reino Unido y aparentemente más contagiosa entre los menores de edad como un elemento explicativo.

Educación considera brote cualquier agrupación de tres o más casos con vínculo epidemiológico en un centro y hubo 28 justamente a la vuelta de las vacaciones de Navidad, 22 la segunda siguiente y 13 en la cuarta semana del mes. 22 de ellos se dieron en Primaria, 16 en Secundaria y el resto no se especifica. El volumen de alumnos confinados llegó a 11.691, según estos datos. El informe apunta a que, en el pico de esta ola de arranque de 2021 que ahora ya remite, la incidencia de la COVID-19 ha sido un 49% mayor en Primaria que en la ola de otoño y un 25% mayor entre los niños de 3 a 5 años.

En cuanto al número de colegios afectados al mismo tiempo, en febrero se alcanzó un máximo de 144 frente el tope de 198 que se dio justamente en el arranque del curso académico 2020/2021, cuando no se tenía tanta experiencia en la gestión de los protocolos. Medido en clases, se llegó a 253, cerca de las 280 de septiembre. Además, en esta ola ha sido la única ocasión con dos centros cerrados al mismo tiempo, cuatro en total en lo que va de 2021 cuando habían sido tres en el resto del curso. En el profesorado, las sustituciones se han disparado un 23% respecto al ejercicio anterior.

Esa ola ya ha comenzado a remitir, como en el conjunto de la sociedad y este miércoles es cuando menos colegios hay con positivos (46). Las aulas afectadas representan apenas el 0,30% de las 17.554 de toda la red no universitaria. Fuentes de Educación puntualizan que los datos de 2021 no son exactamente comparables con los de 2020 ya que se actualizó el protocolo para ser más exigentes. Ahora se consideran contactos estrechos de un positivo a todos los que se ubican en un radio de 2 metros y no de 1,5 metros, lo que ha incrementado el volumen de confinados originados por cada infectado.

Precisamente, se ha conocido ya que arrancará este viernes la vacunación del personal educativo en Euskadi con dosis de AstraZeneca, indicadas por el momento para menores de 55 años. Administrará las vacunas Mutualia y no personal de Osakidetza. Estos equipos han sido previamente formados e inmunizados. Empezarán a poner vacunas a las 16.00 horas, terminada la jornada lectiva, y continuarán el fin de semana. Son 12.000 la población diana sumada la pública y la concertada y se empezará con aquellos profesionales que atiendan a estudiantes que no están todo el rato con mascarilla, esto es, docentes de Infantil, Haurreskolak y educación especial y monitores de comedor.

