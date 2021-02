Euskadi se abre a modificar con AstraZeneca su política de guardar por sistema el 50% de las vacunas para acelerar el ritmo

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado que con las vacunas de AstraZeneca "habrá otra gestión del 'stock'" que con las de Pfizer y Moderna. Como este suero requiere una segunda dosis a las diez o doce semanas, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha entendido que puede ser más flexible y guardar menos viales para el segundo pinchazo ante lo improbable de que el suministro se corte durante tanto tiempo, lo que aceleraría la inmunización de los colectivos a los que se les entrega, los trabajadores considerados esenciales (policías, docentes y próximamente también empleados del transporte público). Hasta ahora, Euskadi está a la cola de las comunidades autónomas de vacunas inoculadas en buena medida por su política de reservar por sistema el 50% de los cargamentos para garantizar dos dosis a cada elegido para inmunizarse.

Según ha insistido Sagardui en la Cadena Ser, "no es una cuestión de capacidad sino de disponibilidad" que Euskadi esté por detrás de otras autonomías y ha insistido en que tiene constancia de otras que ya han tenido que posponer la administración de la segunda dosis, aunque no ha precisado cuáles son. El informe de este jueves del Ministerio de Sanidad apunta a que Euskadi ha administrado el 61,7% de las vacunas disponibles cuando la media española es del 76,2%. La siguiente con menos porcentaje es Madrid, con un 64,8%. Los inmunizados son 45.667, el 2,09% de la población, y las vacunas totales 119.747. Son 192 las personas protegidas en las últimas 24 horas y 2.320 las vacunas administradas.

Sagardui también ha informado de que Osakidetza prevé finalizar "este fin de semana" con la primera vuelta de la vacunación de los mayores de 100 años, alrededor de 1.800 personas. Si quedaran vacunas de Pfizer disponibles, arrancaría ya la inmunización del grupo de edad de entre 90 y 100 años. "Como tarde, lo haremos el lunes", ha informado Sagardui. Este viernes ya es conocido que empezará el proceso con los profesores a través de su mutua, Mutualia.

Respecto a la evolución de la pandemia, Sagardui ha apelado a la "prudencia" y a evitar las movilizaciones el 8 de marzo, así como a no hacer planes de cara a Semana Santa. "Puede haber un repunte y no se habla de fechas muy distantes", ha advertido la consejera de Salud, que ha rescatado su ya clásico "vamos bien, pero no estamos bien". Ha recordado que, aunque se ha producido una caída de la incidencia por debajo de 300 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, "la meta es llegar a 60". Ha subrayado también que "no es del todo automático" el pensar que el descenso suponga levantar los confinamientos municipales porque hay que analizar otros indicadores, entre ellos la presión hospitalaria. "Y las UCI las tenemos tensionadas", ha razonado.

