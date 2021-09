Mendia asegura que su marcha del partido no reducirá el peso político del PSE-EE en la coalición con el PNV

Idoia Mendia, que este martes había anunciado su voluntad de no continuar como secretaria general del PSE-EE después del congreso que los socialistas vascos celebrarán en noviembre, ha asegurado que el peso político de su partido en el Gobierno de coalición con el PNV presidido por Iñigo Urkullu no se resentirá con el cambio. Ella misma argumentó que su entrada como vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo hace solamente un año respondía a dar más notoriedad a la cuota socialista en la segunda legislatura del acuerdo frente a un modelo de bicefalia. Ahora que el partido queda abocado a ello, entiende que su "bagaje" y "trayectoria" no hacen comparable el escenario anterior, en el que quien ocupaba su puesto era Sonia Pérez.

Mendia, en la Cadena Ser, ha explicado que solamente Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, su pareja, Alfonso Gil, teniente de alcalde en Bilbao, y un círculo cercano de colaboradores conocían sus planes, aunque el rumor de su marcha estaba ya muy extendido. Ha confirmado que el lehendakari y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, conocieron la noticia no por ella sino al mismo tiempo que los medios de comunicación con su discurso ante el comité nacional del PSE-EE. Fuentes de la Presidencia vasca indican que no ha habido tampoco un contacto posterior entre ambos, aunque quitan hierro al asunto porque está ya confirmado que no habrá ningún cambio en su posición en el Ejecutivo autonómico. "Mi deuda es con mis militantes", ha querido subrayar Mendia para aclarar que Sánchez sí le pidió explicaciones pero que compartió el análisis una vez expuestos los motivos del adiós.

Oficialmente, Mendia insiste en que el proceso de primarias está ahora abierto y que cualquier militante podría presentar su candidatura. "No voy a señalar el camino a nadie. Las decisiones son personales", ha asegurado. No obstante, Eneko Andueza se ha convertido en el relevo natural y es su nombre el que todo el mundo menciona. La todavía secretaria general ha destacado su valía "desde jovencito" y ha recordado que ha ido progresando en el partido durante sus siete años de mandato hasta convertirse en líder en Gipuzkoa y portavoz parlamentario. "Siempre he querido contar con él. Le puse en la dirección conmigo", ha señalado. No ha descartado en ningún momento mantenerse simbólicamente en la posible nueva dirección de Andueza como presidenta, un cargo que ahora ocupa Iñaki Arriola. En el PSOE, este puesto es más representativo que ejecutivo. Existe el precedente de Patxi López, lehendakari de 2009 a 2012 y secretario general dos años más. En su caso, reorientó su trayectoria hacia Madrid y es ahora diputado en el Congreso y ha ocupado cargos orgánicos en el PSOE, aunque no logró su propósito de liderar el partido.

¿Cuáles son los plazos y procedimientos? Este mismo miércoles se ha iniciado ya el período congresual y los aspirantes a liderar el PSE-EE disponen de margen hasta el lunes 27 para comunizar su precandidatura. Después, se precisan un centenar de avales que han de ser presentados hasta el 13 de octubre. La normativa en esta fase congresual es que hay que contar con al firma del 1% de la militancia en unas hipotéticas primarias federales, del 2% en las autonómicas y del 3% en las provinciales. En Euskadi el censo estimado es de unas 5.000 personas. La votación -si hay más de dos personas en liza- sería el 30 de octubre y podría haber una segunda vuelta el 6 de noviembre si hubiese más de dos contendientes y ninguno tuviera el 50% de entrada. La proclamación se realizará en el congreso de los días 20 y 21 de noviembre.