Michelin cierra dos plantas en Francia y traslada parte de la producción a la planta de Vitoria

Michelin ha anunciado este martes que cerrará en 2026 dos de sus plantas de producción en Francia en las que trabajan 1.254 empleados, la de Cholet y la de Vannes, y parte de la producción de esta última la llevará a la planta de Vitoria. Las razones de estos cierres esgrimidas por el fabricante francés de neumáticos, que cuenta con plantas en la capital alavesa y en Lasarte (Gipuzkoa), son la competencia asiática en los mercados de las ruedas para furgonetas y camiones y el “deterioro de la competitividad en Europa”.

El director de fabricación de la empresa, Pierre Louis Dubourdeau, ha explicado en una conferencia de prensa que hay un exceso de capacidades teniendo en cuenta la realidad del mercado y que la actividad de las dos fábricas se repartirá entre otras que se dedican a la misma actividad en Europa. En concreto, Dubourdeau concretó que la producción de Vannes, especializada en el refuerzo metálico para neumáticos de camiones, se llevará al centro de producción de Épinal, en Francia, y a la de Vitoria, en España.

En cuanto a la actividad de Cholet, donde se fabrican neumáticos para furgonetas, se desplazará al centro de Cuneo, en Italia, y al de Olsztyn, en Polonia.

El director de fabricación insistió en que estos cierres no significan una estrategia de abandono de Francia, que es un país en el que la compañía ha invertido 2.600 millones de euros en los diez últimos años, en particular en investigación y desarrollo (I+D). Precisó que en Francia su estrategia es posicionarse en productos degama alta y que “lo hacemos cuando es posible y cuando hay un mercado”, algo que no ocurre con las producciones de Cholet y de Vannes.