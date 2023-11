Miles de personas toman las calles de Bilbao como “barrera” contra la “ofensiva judicial” hacia el euskera y exigen respeto

Una marea humana ha tomado este sábado las calles de Bilbao en defensa del euskera y ha mostrado su hartazgo contra lo que consideran ataques directos contra la lengua vasca por parte de la Justicia, después de que varias sentencias hayan anulado medidas para priorizar su uso sobre el castellano. Decenas de miles de personas han respondido a la convocatoria de Euskalgintzaren Kontseilua bajo el lema “Ante la ofensiva, junto con el euskara, uno en euskara” (Oldarraldiaren aurrean, euskarekin bat, euskaraz bat), que ha contado con el apoyo expreso de partidos políticos como PNV, EH Bildu, Sumar, Geroa Bai y EH Bai, sindicatos como ELA y LAB, entre otros agentes sociales. No ha estado el Gobierno vasco, aunque el lehendakari Urkullu no ha ocultado sus críticas a las sentencias judiciales contra la normalización del euskera en varias ocasiones, la última de ellas en una tribuna para elDiario.es/Euskadi en la que recuerda a la Justicia que el euskera es un idioma “tan oficial como el castellano”.

En la marcha, que ha partido del Palacio Euskalduna a las 17.00 horas de la tarde en un ambiente festivo, se ha denunciado la “ofensiva judicial” contra el euskera, se ha exigido avances en la normalización y se ha pedido que se pongan en el centro los derechos de la ciudadanía a usar el euskera en todos los ámbitos. Los manifestantes han recorrido la Gran Vía bilbaína entre eslóganes a favor del euskera y canciones hasta finalizar en el Ayuntamiento, donde la cabeza de la manifestación ha llegado alrededor de hora y media más tarde. Allí, la secretaria general del Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha leído un comunicado en el que ha señalado que “obstaculizar el proceso de normalización del euskera es obstaculizar los derechos lingüísticos y derechos fundamentales de miles de ciudadanos” y ha considerado que es una cuestión que va más allá del euskera. “Por eso nos hemos reunido aquí no sólo vascoparlantes y euskaltzales, sino una multitud de gente que creemos en la igualdad y en la diversidad lingüística”, ha dicho.

Eskisabel ha considerado “imprescindible” un nuevo acuerdo sociopolítico. “Un pacto político y social que no sólo detenga la ola reaccionaria, sino que dé un salto adelante y responda a los retos que tiene en la actualidad la revitalización del euskera”. “Hoy aquí, ante la ofensiva hemos formado una barrera. Pero es hora de ir más allá, de avanzar”.

En su intervención ha criticado que “los jueces estén invalidando medidas, normas y leyes” para normalizar el euskera en una “larga cuerda de sentencias”. “Por encima de consensos sociales y políticos, está interviniendo el poder judicial y determinando la política lingüística”, ha dicho.

Algunas de estas sentencias son las del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que siguiendo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Municipal de 2015 ha anulado en dos resoluciones artículos de decretos para priorizar el euskera en las instituciones locales recurridos por Vox y por el PP. Estas decisiones siguen a otras de los últimos meses que han acotado la exigencia del euskera en oposiciones, por ejemplo, o que incluso vetaron que una familia pusiera 'Hazia' a su bebé al asegurar que era un equivalente a 'semen'.

“Cada una de estas sentencias nos ha despertado preocupación y angustia”, ha dicho la representante de Euskalgintzaren Kontseilua. Además, ha recordado que es “especialmente grave” que todo esto ocurra cuando los retos que tiene el euskera de cara al futuro “son enormes” y “no son pocos los desafíos”. Según ha señalado, en este mundo globalizado y digitalizado, “las lenguas dominantes son cada vez más dominantes, y las minorizadas cada vez más minorizadas”.

En su discurso ha lanzado también una crítica a “la falsa premisa que subyace en todas las sentencias de que los derechos laborales y los lingüísticos son contrapuestos”. “Son derechos que se complementan y se refuerzan mutuamente”, ha indicado. “Los derechos lingüísticos sólo se convierten en verdaderos derechos cuando pueden ejercerse en todos los ámbitos de la vida, incluido el trabajo”.

El acto político como tal ha dado paso un momento festivo con soka-dantza y bertsos y canciones.

Partidos y sindicatos respaldan la marcha

La manifestación ha estado encabezada por una pancarta con el lema de la convocatoria que han llevado la presidenta de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos Ana Urkiza, el miembro de Karmel y académico de Euskaltzaindia Patxi Uribarren, la representante de ARTEZ Leire Solozabal, la portavoz de EHE Intza Gurrutxaga, la coordinadora de AEK en Gipuzkoa Aize Otaño, la directora de Berria Amagoia Mujika, la secretaria general de Kontseilua Idurre Eskisabel, el delegado de ELKAR Joanmari Larrarte, la presidenta de la Asociación de Ikastolas Nekane Artola, el representante de IKA Joxerra Olano, la presidenta de Euskaltzaleen Topagunea Irati Iciar, la representante de Euskal Konfederazioa Elorri Arin, y el presidente de UEMA Martin Aramendi. Tras la pancarta se han situado por bloques representantes del mundo del euskera, representantes institucionales y políticos, sindicatos y agentes sociales y, finalmente, representantes internacionales.

Entre los asistentes, en representación del PNV, estaban los miembros del EBB Itxaso Atutxa, Joseba Egibar, Unai Hualde, Ana Esther Furundarena, Xabier Barandiaran y María Eugenia Arrizabalaga, además de diversos cargos institucionales de ese partido como el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el de Donostia, Eneko Goia, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartzo Tejeria, los diputados generales de Gipuzkoa y Álava, Eider Mendoza y Ramiro González, la portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, así como el diputado en el Congreso, Aitor Esteban.

EH Bildu ha estado representado por Pello Otxandiano, Maddalen Iriarte, Nerea Kortajarena o Eba Blanco entre otros y, desde Sumar, ha participado Lander Martínez.

También se han adherido a esta marcha Geroa Bai y EH Bai, además de sindicatos como ELA, LAB, ESK, Steilas, CGT, CNT, Hiru y EHNE.

El Gobierno vasco no ha acudido como tal a la marcha, argumentado que no acude a manifestaciones, pero lo cierto es que la mitad del Ejecutivo, el PSE-EE, no respalda la movilización ya que considera que no se está produciendo ningún tipo de ataque contra el euskera por parte de los jueces.

De hecho, el pasado jueves los partidos que sustentan el Gobierno vasco votaron separados en elParlamento Vasco y los socialistas no respaldaron la iniciativa acordada por PNV y EH Bidu en la que denuncian las sentencias judiciales que “atentan no sólo contra la revitalización del euskera, sino también contra un ”amplio consenso social“.

Al inicio de la marcha, la responsable del área de Euskara, Cultura, Deporte, Acción Social y Empleo del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Ana Esther Furundarena, ha censurado que existan “ámbitos” en los que “no se respetan los derechos lingüísticos, uno de ellos el judicial”. La portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha criticado la “ofensiva política y judicial” “en contra del euskera”, en un momento en que se debate la ley de Educación en el Parlamento, uno de cuyos pilares es el euskera, ha recordado. El diputado de Sumar por Bizkaia, Lander Martínez, ha mostrado su preocupación por la “falta de sensibilidad” que, a su juicio, muestran “algunas instituciones” con la normalización del euskera. Desde la parte sindical, Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, ha denunciado que la ofensiva judicial y política ha vuelto a poner de manifiesto “la falta de garantías del euskera en la administración” y ha pedido “compromiso y valentía política” frente a ello. Por su parte, el coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ha instado a CCOO y UGT a “replantearse su postura” de plantear recursos contra los perfiles lingüísticos y ha recordado que las recientes sentencias referentes al euskera y ha advertido que estas no existirían si no hubiera “agentes que ponen recursos en contra de los perfiles y derechos lingüísticos”.