El Parlamento Vasco reclama que la Ley Audiovisual garantice "un porcentaje concreto" de producciones en euskera

El Parlamento Vasco ha instado al Gobierno central a introducir las modificaciones necesarias en el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual para que en las inversiones en producciones "se garantice un porcentaje concreto" de contenidos en euskera y en el resto de lenguas oficiales distintas del castellano. El pleno de la Cámara autonómica ha debatido sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, que finalmente ha acordado una enmienda transaccional con el PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, que ha salido adelante con el voto en contra de PP+Cs, informa Europa Press.

A través de esta iniciativa, el Parlamento insta "al conjunto de instituciones competentes y agentes políticos implicados" para que en el marco abierto por el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual "se respete el ámbito competencial de Euskadi y se garantice la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas, así como la diversidad cultural y lingüística". Además, la Cámara insta al Gobierno español a acordar las modificaciones necesarias en el proyecto de ley para que "en las inversiones en producciones se garantice un porcentaje concreto de los contenidos en euskera, así como del resto de las lenguas oficiales distintas del castellano".

En el transcurso del debate, la parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha denunciado que el texto diseñado por el Gobierno central no establece "garantías" para el respeto de las lenguas oficiales minoritarias que existen en el Estado español. Además, ha afirmado que se trata de un documento elaborado desde una perspectiva "conservadora, centralista y mercantilista", con el que se pretende atraer a las grandes compañías del sector audiovisual, entre las que ha citado Amazon o Netflix, haciendo de Madrid "un paraíso" para sus intereses. Por ese motivo, ha subrayado que el acuerdo logrado este jueves es muy importante para dar "una respuesta de país" a un desafío que ha situado a la lengua y la cultura vasca "en un momento crítico".

Gobernu espainolaren Ikus-entzunezkoen Lege-proiektuak ez du gutxieneko portzentajerik zehazten euskarazko produkzioetarako.



Aldatu ezean, legeak arriskuan jarriko du hizkuntza aniztasuna.

Por su parte, el parlamentario del PNV Joseba Díez ha afirmado que su grupo está "preocupado" por los apartados que han trascendido hasta el momento del anteproyecto. En especial, ha afirmado que al PNV "no le gusta demasiado" que el texto "no respete el ámbito competencial" de Euskadi, dado que va más allá de regular la legislación básica del sector audiovisual, que es lo que según el ordenamiento jurídico corresponde regular al Estado. Además, ha lamentado que en el texto no se establezca un porcentaje mínimo de producción audiovisual en otras lenguas oficiales del Estado diferentes al castellano, algo especialmente necesario en lenguas "minorizadas" como el euskera. En todo caso, ha recordado que el documento conocido hasta ahora no es definitivo, y ha avisado de que el PNV actuará de forma "contundente" si no se modifican estas cuestiones.

El parlamentario del PSE-EE Alberto Alonso ha recordado que esta reforma legal se encuentra "en fase de estudio" y ha subrayado que la "sensibilidad" del ministro de Cultura, Miquel Iceta, respecto a las lenguas cooficiales "es de sobra conocida". Alonso ha destacado, asimismo, que una vez que el proyecto definitivo sea aprobado por el Consejo de Ministros deberá iniciar la fase de tramitación en el Congreso de los Diputados, en la que ha mostrado su deseo de que pueda lograrse un acuerdo similar al alcanzado este jueves en favor del respeto a la "pluralidad" lingüística.

Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, Gustavo Angulo ha recordado que el anteproyecto elaborado por el Gobierno español "no es definitivo". En este sentido, ha explicado que su grupo apuesta por plantear que los contenidos de las plataformas digitales, incluido el doblaje, la subtitulación y la audiodescripción, se incluyan también en lenguas oficiales y propias, entre ellas el euskera.

El parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha considerado que si la ley estatal que se apruebe finalmente incluye las medidas contenidas en la enmienda aprobada este jueves, "es bastante probable" que acabe siendo recurrida ante la justicia europea por su posible falta de "proporcionalidad".