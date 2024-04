Los partidos vascos (sin excepciones) intentan capitalizar en campaña el éxito del Athletic en la Copa

El Athletic Club ha ganado la Copa del Rey de fútbol en Sevilla. Han pasado cuarenta años desde la anterior y ha llegado en plena campaña electoral hacia el 21 de abril. Aunque 50 de los 75 escaños se juegan fuera de Bizkaia, nadie ha querido desaprovechar la circunstancia. ¿La consecuencia? En las últimas horas se han visto políticos dando mítines con bufandas, vídeos futboleros y hasta un candidato, Pello Otxandiano, que ha “descubierto” que aún siendo de Otxandio y presentándose por Álava nació en Bilbao.

En Amurrio, en un mitin con la líder de EA, Eva Blanco, Otxandiano se ha congratulado del título entregado por el jefe del Estado y ha ironizado que también EH Bildu afronta las autonómicas como “una final”. “Me presento por Álava pero he descubierto que nací en Bilbao y estoy legitimado para decir que tenemos alguna similitud. Que EH Bildu tienen una similitud con el Athletic y que la partida que jugamos esta campaña electoral tiene algún paralelismo con lo ocurrido en Sevilla. Jugamos una final que va a ser muy disputada, hasta el último minuto. La victoria de ayer fue una victoria con sabor popular y EH Bildu también representa un proyecto político con sabor popular. Estamos confiados de que vamos a disputar la final con la ambición y absoluta confianza de que podemos ganar esta final”, ha expresado el aspirante, según informa Europa Press.

El PNV envió a un puñado de cargos institucionales a Sevilla, encabezados por el lehendakari, Iñigo Urkullu, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe. El presidente del partido, Andoni Ortuzar, y el candidato, Imanol Pradales, también se han enfundado el traje de seguidores de los ganadores y han enviado felicitaciones desde sus redes sociales. El partido había colgado en su sede nacional un mensaje de ánimo a los rojiblancos.

En el PSE-EE, Eneko Andueza, nacido en Eibar pero residente en Portugalete desde hace unos años, ha aparecido en Instagram ataviado de rojiblanco. “Cuarenta años después, campeón de Copa”, ha añadido. Incluso ha contado que han usado en sus actos rosas rojiblancas. El más entusiasta ha sido el lehendakari entre 2009 y 2012, Patxi López, que ha llegado a pronunciar un discurso con una bufanda. También ha aparecido con la prenda la vicelehendakari, Idoia Mendia.

Igualmente Javier de Andrés del PP, de Vitoria, no ha dejado de animar al Athletic. Lo hizo antes del evento, en la propia capital vasca, lanzando un '¡Aupa Athletic!' y yendo a Bilbao con una bufanda. Después, ha continuado con el entusiasmo por la victoria. “Me gusta la filosofía del Athletic. Me gusta su arraigo, y me gusta que quiera contar con los mejores, poniendo por delante el mérito y el esfuerzo por encima de perfiles lingüísticos”, ha lanzado en X el alavés. Su 'número dos', la bilbaína Esther Martínez, también se ha vestido de rojo y blanco.

La candidata de Sumar, Alba García Martín, también se grabó con una una camiseta del Athletic. “Nos habéis hecho felices. Siempre con vosotros, sois grandes”, ha contado. Desde Elkarrekin Podemos Alianza Verde, Miren Gorrotategi, ha felicitado también a los jugadores y ha incidido de que se trata de un triunfo “bien merecido”, lo mismo que anoche compartió vídeos de cómo vivió el partido.