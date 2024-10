PNV y PSE-EE cierran las bases del acuerdo para una reforma fiscal que sólo esta garantizada en Bizkaia

PNV y PSE-EE han cerrado un acuerdo de bases para abordar la “revisión fiscal y tributaria” que, según han indicado, permitirá “avanzar en la progresividad impositiva, mejorar la distribución de las rentas y dar respuesta a desafíos y retos pendientes y dotar de recursos a las instituciones para avanzar en el refuerzo y mejora de los servicios públicos”. En un comunicado conjunto, ambas formaciones reconocen compartir que “el marco fiscal en vigor ha funcionado”, por lo que en línea con lo ya avanzado hasta ahora por los dos partidos, la nueva normativa no supondrá cambios drásticos respecto a la vigente hasta ahora. De hecho, en el comunicado se la llama “revisión” y no reforma fiscal. No obstante, tanto en Álava como en Gipuzkoa deberán contar con el apoyo de otros grupos si quieren que la normativa salga adelante.

Según señalan PNV y PSE-EE, el acuerdo parte de la base de que “el marco fiscal en vigor ha funcionado, garantizando la suficiencia de recursos para la financiación de unos servicios públicos de calidad y el apoyo a la economía productiva e, incluso, permitiendo un balance positivo en situaciones de crisis como las provocadas por la pandemia o la invasión de Ucrania”. No obstante, consideran que las novedades pactadas permitirán “avanzar en la progresividad impositiva y mejorar la distribución de las rentas” permitiendo además “dotar de recursos a las instituciones para avanzar en el refuerzo y mejora de los servicios públicos”.

Aunque no han concretado las medidas pactadas han avanzado que van destinadas a impulsar la innovación y la competitividad del tejido económico y social, afrontar con garantías retos como el demográfico y las políticas de cuidados, y abordar desafíos como favorecer el empleo digno, la emancipación de las personas jóvenes o la protección de los colectivos más desfavorecidos. Además, será una fiscalidad que “impulsa la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética y las energías renovables; en una fiscalidad que favorece el incremento del parque de alquiler para hacer efectivo el derecho a la vivienda, con especial atención a las y a los jóvenes. Y planteamos medidas encaminadas a conseguir la igualdad real y efectiva, con la vista puesta en la conciliación y el acceso al mercado laboral”.

El resultado de este acuerdo deberá concretarse en un proyecto de norma que aprobarán inicialmente los respectivos Consejos de Diputados en Álava Bizkaia y Gipuzkoa y que se tramitará, debatirá y aprobará después en las Juntas Generales de los tres Territorios. “PNV y PSE-EE, desde la responsabilidad institucional que ejercen en los tres Territorios Históricos, comparten la voluntad de mano tendida al resto de formaciones para conformar amplias mayorías que, además de garantizar la aprobación de las nuevas normas forales y tributarias, permitan compartir unos objetivos en beneficio de la justicia social y el bienestar de toda la ciudadanía”, han señalado.