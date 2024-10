PNV y PSE-EE comprometen extender la hospitalización a domicilio en toda la Álava rural “de manera progresiva”

El Parlamento Vasco, reunido este lunes en comisión, ha aprobado una resolución de PNV y PSE-EE que insta al Departamento de Salud a “avanzar de manera progresiva” en la cobertura del servicio de hospitalización a domicilio. El objetivo manifestado es cubrir todos los municipios de Álava, “teniendo en cuenta la dispersión geográfica existente”.

La comisión ha debatido sobre este asunto este lunes a propuesta de EH Bildu, cuya iniciativa no ha salido adelante al no contar con el apoyo de ninguna otra formación. En su propuesta original, la coalición soberanista señalaba que Álava es el único territorio en el que todavía no está implantado en su totalidad el servicio de hospitalización domiciliaria. En este sentido, explicaba que existen “municipios excluidos del servicio”, como Izarra (Urkabustaiz), Kuartango, Pobes-Ribera Alta, Valles Alaveses, Montaña Alavesa, Peñacerrada y Okina. Asimismo, en los municipios de la Rioja Alavesa, el hospital San Millán de Logroño ofrece este servicio “exclusivamente a pacientes en cuidados paliativos si han sido atendidas o atendidos en el servicio de Oncología del hospital de Logroño”.

EH Bildu, según recoge Europa Press, considera que esto supone “una evidente discriminación de las personas que viven en el medio rural alavés”, lo que “no concuerda con la obligación de garantizar la equidad en la prestación de los servicios que la Administración ofrece para garantizar el derecho a la salud que corresponde a cada persona, con independencia de su lugar de residencia”. Además, esta formación denuncia que esto “tampoco coincide con el discurso general contra la despoblación y va en contra de las políticas de consolidación y mejora de los servicios del medio rural alavés”.

Por ese motivo, en su propuesta instaba al Departamento de Salud a iniciar, en el último trimestre de este año, “los pasos para extender el servicio de hospitalización a domicilio a todos los municipios de Álava, definiendo su planteamiento y estableciendo los recursos necesarios”. En lugar de la proposición no de ley de EH Bildu se ha aprobado la enmienda más genérica de PNV y PSE-EE, que han argumentado, al rechazar la propuesta de la coalición, que el Gobierno ya ha anunciado la puesta en marcha de lo que se reclamaba en dicho texto.

La enmienda de 'jeltzales' y socialistas ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta que tienen en el Parlamento Vasco los grupos que apoyan al Gobierno. El texto, que ha recibido el voto en contra de EH Bildu y la abstención del PP, insta al Ejecutivo a “avanzar de manera progresiva” en la cobertura del servicio de hospitalización a domicilio para, de esa forma, cubrir todos los municipios de Álava, “teniendo en cuenta la dispersión geográfica existente”.