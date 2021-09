PNV, PSE-EE, EH Bildu y Podemos Euskadi ven "necesario" y "factible" un pacto "de país" sobre los cuidados

PNV, PSE, EH Bildu y Podemos Ahal Dugu ven "necesario" y "factible" un pacto "de país" sobre el modelo de cuidados. Además, han resaltado la importancia de las administraciones y las políticas públicas en este ámbito, y ante el reto del envejecimiento, para que "todo el mundo pueda afrontar la última fase de la vida con dignidad". El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, la coordinadora general de Podemos Ahal Dugu, Pilar Garrido, y el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, han tomado parte este lunes en una mesa redonda en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) sobre 'El reto político del pacto intergeneracional'.

Ortuzar, en su intervención, ha considerado que el lograr ese pacto "no debiera de ser difícil" ya que "hace falta, lo podemos conseguir y habría que hacerlo más pronto que tarde", mientras que Garrido ha defendido la importancia de "hacer un esfuerzo de construcción de país a través del diálogo y del pacto". Por su parte, informa Europa Press, Otegi ha señalado que en el país "hay dificultades para debatir" y siempre "se mueve sobre dos tendencias: el gran acuerdo o el gran desacuerdo". A su juicio, hay que "salirse" de ambas. "Los grandes acuerdos estructurales igual no son posibles, pero si lo son en términos parciales" por lo que se ha mostrado favorable a un pacto "en este nivel". Finalmente, Andueza ha opinado que el citado pacto sería "necesario y factible" en una cuestión tan "fundamental y transversal como esta", además de ser "un buen ejemplo".

En su intervención, el dirigente jeltzale ha asegurado que quizá las nuevas generaciones tienen "menos compromiso" ya que ven "a los mayores que pueden hacerlo todo", pero el problema surge "cuando esos campeones se desgastan y empiezan los problemas de dependencia" y ha cuestionado si los más jóvenes "sabrán responder" cuando les corresponda como lo hacen ahora, por ejemplo, los abuelos. En esa línea, ha insistido en la necesidad de generar "una red de cuidados distinta a las de las residencias y que no recaiga solo en las mujeres" y ha abogado por que las instituciones sean "facilitadoras y garantizadoras para que todo el mundo pueda afrontar la última fase de la vida con dignidad".

Ortuzar ha defendido que Euskadi "está muy por encima de la media europea" en el ámbito de los cuidados, aunque "otra cosa es que podamos mejorar". De este modo, ha señalado que, además de contar con presupuesto destinado para ello, "hay gente pensando en los tres territorios para avanzar en materia de envejecimiento sin caer en la autocomplacencia". Asimismo, ha resaltado que "hace falta una regulación global" porque, "más allá de que sea un nicho de negocio" con nuevos conceptos como la 'Silver economy', "como sociedad no nos podemos permitir tener las cosas así", teniendo en cuenta la feminización del sector de cuidados.

"Recuperación de valores"

Por su parte, el coordinador general de EH Bildu ha considerado que existe una "brecha que se agranda" entre los mayores y los jóvenes, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de precariedad que viven estos últimos y ha lamentado el "desapego de los mas jóvenes respecto a la política". A su juicio, cuestiones como los cuidados o el respeto a los mayores "tienen que ser objeto de políticas públicas" y ha apostado por la "recuperación de unos valores que se están perdiendo". De este modo, ha criticado que en el sistema económico y social actual "fomentando el individualismo" y ha incidido en la "responsabilidad" que tiene la Administración pública respecto a los cuidados ya que el "prestigio" de los mismos "es algo que nos afecta a todos".

Tras lamentar que las residencias de personas mayores se hayan convertido en muchas ocasiones en "aparcaderos", ha denunciado "la velocidad, el carpe diem y la efebocracia" de las sociedades que "prescinden de pantallas y se quedan solo con las que les gustan" lo que supone "un reflejo de grandes fracasos sociales". Por ello, se ha mostrado partidario de "revisar el modelo" para "invertir en el bienestar".

Pilar Garrido, por su lado, ha señalado que "hoy en día la juventud vive vidas precarias que hace que no vean un futuro" y ha destacado que los cuidados han estado "sustentados en el trabajo de las mujeres, pero la sociedad y las familias han cambiado". Por ello, ha considerado que hay que plantearse "la reorganización de los cuidados, con un sistema público de cuidadores y cuidadoras en igualdad". "Tenemos que afrontar el envejecimiento de otra manera e introducir la perspectiva de género", ha subrayado la líder de Podemos Euskadi, quien ha opinado que "la mirada no es la correcta porque el envejecimiento se ve como un problema y no como una oportunidad". De este modo, ha insistido en la necesidad de "llevar a cabo cambios estructurales" porque "si no vamos al problema de fondo estaremos parcheando el sistema".

En cuanto al modelo residencial, Garrido ha recordado que la pandemia "ha puesto de manifiesto las grietas del sistema" y ha criticado que "el cuidado de los mayores, el modelo residencial se ha mercantilizado". "Es una reflexión que tenemos que hacer, vamos a crear alternativas que se parezcan más a nuestros hogares", ha afirmado.

Asimismo, Eneko Andueza ha considerado que, más que una brecha generacional, existe una "brecha unipersonal" en una "sociedad individualizada y egoísta". Por ello, ha apostado por hacer que los más pequeños vean la importancia del "compromiso de cuidar a quien les ha cuidado". "La premisa de cuidar a quien cuida se tiene que imponer en la sociedad", ha sostenido. El dirigente socialista, respecto a las leyes o regulaciones a llevar a cabo en este ámbito social de los cuidados , ha advertido de que no se debe "ir a un modelo estanco" y ha apostado por diseñar un modelo que permita a las administraciones "adaptarse a la evolución de la sociedad y sus circunstancias".