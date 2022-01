El PNV ve “una chapuza” en el caso de Alonsotegi, pero no corrupción

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, considera que el caso de prevaricación admitido por el exalcalde del PNV de Alonsotegi José Luis Erezuma no es "corrupción", sino "mala práctica" y ha destacado que "no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de nadie", sino "una chapuza".

Uno de los tres exalcaldes del PNV en Alonsotegi investigados admite cuatro delitos de corrupción

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido de esta forma, al caso del exalcalde de la localidad vizcaína de Alonsotegi del PNV, un arquitecto municipal y dos responsables de una constructora que se han declarado culpables de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude por el cobro de subvenciones públicas para unas obras que no ejecutaron, de forma que aceptarán la pena de dos años de prisión y devolverán el dinero defraudado, que asciende a 681.000 euros más los intereses, para eludir la cárcel.

Tras afirmar que no le gusta y siente "pena" por estos hechos, ha dicho que a lo ocurrido en este caso no lo llamaría "corrupción", sino "mala práctica", algo "irregular", y ha recordado que los encausados "han aceptado el delito".

El dirigente jeltzale ha mantenido que "no hay que hacer así las cosas", para remarcar que "es verdad que no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de nadie", sino que "hicieron una chapuza intentando arreglar una situación que se había enconado" y "a unos empresarios que se les debía unas cantidades se les pagó con otras cosas que supuestamente no habían hecho". "Lo quiero dejar claro, sin quitar un ápice de gravedad a las cosas, y, de hecho el acuerdo esta así, y para el resto de alcaldes y cargos públicos del PNV es un ejemplo de cosas que no hay que hacer", ha concluido.